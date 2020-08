CALHOUN, Georgia (USA), Aug. 19, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) hat heute für das zweite Quartal 2020 einen Nettoverlust von 48 Mio. USD und einen verwässerten Verlust je Aktie von 0,68 USD bekanntgegeben. Der bereinigte Nettogewinn betrug 26 Mio. USD und der Gewinn je Aktie 0,37 USD ohne Restrukturierungs-, Übernahme- und sonstige Kosten. Der Nettoumsatz im zweiten Quartal 2020 belief sich auf 2,0 Mrd. USD, was einem Rückgang von 21% wie berichtet und 19 % auf Basis konstanter Wechselkurse entspricht. Im zweiten Quartal 2019 betrug der Nettoumsatz 2,6 Mrd. USD, der Nettogewinn 202 Mio. USD und der Gewinn je Aktie 2,79 USD, der bereinigte Nettogewinn 210 Mio. USD und der Gewinn je Aktie 2,89 USD ohne Restrukturierungs-, Übernahme- und sonstige Kosten.



In den sechs Monaten zum 27. Juni 2020 beliefen sich der Nettogewinn und der Gewinn je Aktie auf 62 Mio. USD bzw. 0,87 USD. Der Nettogewinn ohne Restrukturierungs-, Übernahme- und sonstige Kosten betrug 146 Mio. USD und der Gewinn je Aktie 2,04 USD. Im Halbjahr 2020 belief sich der Nettoumsatz auf 4,3 Mrd. USD, was einem Rückgang von 14 % gegenüber dem Vorjahreswert oder 11,5 % auf Basis konstanter Wechselkurse und Tage entspricht. Für den am 29. Juni 2019 endenden Halbjahreszeitraum betrug der Nettoumsatz 5,0 Mrd. USD, der Nettogewinn 324 Mio. USD und der Gewinn je Aktie 4,48 USD. Ohne Restrukturierungs-, Übernahme- und sonstige Kosten beliefen sich der Nettogewinn und der Gewinn je Aktie auf 364 Mio. USD bzw. 5,04 USD.

Jeffrey S. Lorberbaum, Chairman und CEO, kommentierte die Ergebnisse von Mohawk Industries im zweiten Quartal wie folgt: „Obwohl sich die Umsatzentwicklung seit Aufhebung der staatlichen Beschränkungen erheblich verbessert hat, ist das aktuelle Umfeld das unvorhersehbarste in der Geschichte unseres Geschäfts. Während des Quartals waren alle unsere Geschäftsbereiche dramatisch betroffen, da die meisten unserer Kunden und Einrichtungen entweder nur über eine begrenzte Kapazität verfügten oder für einige Zeit vollständig stillgelegt waren. Nachdem der Umsatz des Unternehmens im April seinen Tiefpunkt erreicht hatte, verbesserten sich unsere Märkte stärker als erwartet und die Lieferungen übertrafen unsere Produktionsraten, wodurch unsere Lagerbestände reduziert wurden. Unser Produktionsniveau wurde durch staatliche Beschränkungen, Störungen aufgrund von Covid und Fehlzeiten von Mitarbeitern im gesamten Unternehmen beeinflusst.

Derzeit ist unser Ausblick in die Zukunft aufgrund der anhaltenden Verbreitung von COVID und der unbekannten Stärke der wirtschaftlichen Erholung weiterhin ungewiss. Einige kurzfristige Faktoren stellen einen potenziellen Aufwärtstrend dar, darunter historisch niedrige Zinssätze, steigende Renovierungsaktivitäten, die Verlagerung von Ausgaben für Nicht-Basiskonsumgüter auf den Heimwerkerbedarf und die Zunahme von Hauskäufen. Alternativ könnten potenzielle Änderungen der Regierungspolitik, der Konsum- und Geschäftsausgaben und höhere COVID-Infektionsraten die weltweite Nachfrage verringern, insbesondere wenn die Regierungen die Beschränkungen erhöhen. Angesichts dieser Faktoren müssen unsere Geschäftspläne flexibel bleiben, um unser Produktionsniveau schnell anpassen zu können.

Wir restrukturieren unser Geschäft, um unsere Ergebnisse und unsere zukünftige Leistung zu verbessern. Wir reduzieren die Vertriebsgemeinkosten, die Anzahl der Mitarbeiter und Produkte und Artikel, die nicht gut laufen. Wir schließen weniger effiziente Betriebe und investieren in produktivere Anlagen. Die größten dieser Veränderungen sind in den USA zu verzeichnen, wo das Umsatzwachstum von Designböden aus Vinyl und der starke Dollar viele unserer Geschäftsbereiche beeinflusst haben. Wir gehen davon aus, dass diese globalen Maßnahmen zu jährlichen Einsparungen von ca. 110 bis 120 Mio. USD führen werden, mit geschätzten Kosten von ca. 170 Mio. USD, von denen die Bargeldkosten ca. 44 Mio. USD betragen. Es wird einen Großteil des nächsten Jahres dauern, bis diese Initiativen abgeschlossen sind und der volle Nutzen erzielt wird.

Im Quartal ging unser Umsatz im globalen Keramiksegment wie berichtet um 21 % und auf Basis konstanter Wechselkurse und Tage um 19 % zurück. Wie berichtet, verzeichnete das Segment einen Betriebsverlust von 34 Mio. USD, war jedoch ohne Restrukturierungskosten leicht profitabel. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr war hauptsächlich auf geringere Mengen und Stillstände zurückzuführen, die auf COVID zurückzuführen waren, sowie auf ungünstige Preise und einen ungünstigen Mix, was teilweise durch Maßnahmen zur Kostensenkung im gesamten Unternehmen ausgeglichen wurde. Während sich das Geschäft in allen unseren Märkten verbessert hat, ist die Höhe unserer zukünftigen Nachfrage nicht bekannt. Daher reduzieren wir unsere Kostenstruktur, verringern die Komplexität und richten die Produktion auf unseren gegenwärtigen Umsatz aus. Auf dem US-Keramikmarkt waren viele unserer Einzelhandelskunden für einige Zeit geschlossen, während in den meisten Märkten weiter gebaut wurde. Um die Situation zu bewältigen, haben wir die Kosten im gesamten Unternehmen gesenkt, einschließlich Beurlaubungen, um unseren Overhead zu senken, einer Reduktion der Marketingaktivitäten, Verschieben von Produkteinführungen und der Kontrolle von Herstellungs- und Vertriebskosten. Unsere neue Fertigungsstätte für Arbeitsplatten in Tennessee steigert wie erwartet die Produktionsmengen und Kosten und Produktivität können hier weiter verbessert werden. Angesichts des Drucks auf die US-Keramikindustrie konsolidieren wir die Fertigung in unseren modernsten Werken und schließen unsere am wenigsten effizienten Anlagen. Unsere Produktionsstätten in Mexiko laufen derzeit, waren jedoch im zweiten Quartal aufgrund staatlicher Aufträge begrenzt. Wir rationalisieren unser Produktangebot und bauen unsere Position sowohl bei Premium- als auch bei Werbeartikeln aus. In Brasilien verbessert sich der Umsatz, da Einzelhandelsgeschäfte in Großstädten wiedereröffnet werden. Bei geringen Lagerbeständen erhöhen wir unsere Produktion, um den Verkauf zu unterstützen, und ergreifen Maßnahmen zur Reduzierung unserer Kostenstrukturen. Unser südeuropäisches Keramikgeschäft war von starken Lockdowns betroffen, insbesondere in Italien. und unsere osteuropäischen Aktivitäten waren weniger betroffen. Die Produktion in allen unseren Werken in Europa wird hochgefahren, um die Nachfrage zu befriedigen, und unsere Serviceniveaus sollten sich bald unserem Ziel nähern. In Russland ging unser Keramikgeschäft deutlich zurück, als im Land ein Lockdown verhängt wurde, und unsere Werke arbeiten jetzt auf einem ähnlichen Niveau wie im Vorjahr. Wir legen größeren Wert auf den neuen Baukanal, in den die russische Regierung investiert, um die Wirtschaft zu unterstützen.

Während des Quartals ging der Umsatz unseres Bodenbelagsegments in Nordamerika wie berichtet um 19 % zurück, mit einem Betriebsverlust von 45 Mio. USD wie berichtet und 17 Mio. USD nach Ausschluss von Restrukturierungskosten. Der Betriebsverlust war hauptsächlich auf ein geringeres Volumen und Stillstände aufgrund von COVID zurückzuführen, was teilweise durch niedrigere Inflation und Kostensenkungsmaßnahmen im Segment ausgeglichen wurde. Der Umsatz des Segments ging im April erheblich zurück und verbesserte sich dann im Laufe des Quartals, als die Verbraucher mit dem Einkaufen und Umbau ihrer Häuser begannen. Um die Leistung des Segments zu verbessern, reduzieren wir unsere Gemeinkosten und unsere Vertriebsgemeinkosten. Wir nehmen Fertigungsanlagen mit höheren Kosten aus dem Portfolio und konsolidieren Vertriebsstellen. Wir optimieren unser Produktangebot und investieren in effizientere Anlagen, um die Kosten zu senken. Da sich unser Umsatz im Bereich Designböden aus Vinyl im Quartal verbessert hat, erhöhen wir unsere Produktion und verbessern unser Angebot in diesem Bereich. Bei Teppichen für Wohnimmobilien schnitt der neue Hausbaukanal am besten ab, da sich der Verkauf und Bau von Wohnimmobilien im Laufe des Zeitraums verbesserte. Unser Mix und unsere Preise gingen zurück, da der hochwertigere Renovierungskanal stärker betroffen war und das preislich niedriger angesetzte Polyester eine bessere Leistung erbrachte. Der gewerbliche Sektor steht weiterhin vor Herausforderungen, da viele Unternehmen neue Investitionen verschieben. Unser Teppichgeschäft wurde stark beeinträchtigt, da viele unserer Kunden vollständig geschlossen wurden, und hat sich nun wieder erholt, da die Verbraucher unsere Teppiche zur Aufwertung ihrer Häuser verwendeten. Unser Laminatgeschäft übertraf unsere anderen Kategorien, da die Verbraucher zu Hause mehr Heimwerker- und Umbauprojekte durchführten.

Im Quartal ging der Umsatz unseres Bodenbelagsegments für den Rest der Welt wie berichtet um 23 % und und auf Basis konstanter Wechselkurse um 20 % zurück. Die operative Marge des Segments betrug wie berichtet 6 % oder 12 % nach Ausschluss von Restrukturierungskosten aufgrund von COVID-bedingten Stillständen und geringerem Volumen sowie ungünstigen Preisen und Mixen, was teilweise durch niedrigere Inflation und Produktivitätsmaßnahmen ausgeglichen wurde. Die Ergebnisse unseres Bodenbelagsegments für den Rest der Welt übertreffen weiterhin unsere anderen Segmente. Ein viel größerer Anteil des Geschäfts des Segments fällt auf den Umbau von Wohngebäuden – ein Bereich, der eine bessere Leistung als die gewerbliche Kategorie erbringt. Im gesamten Segment haben wir unsere Gemeinkosten gesenkt und konsolidieren Artikel mit geringerem Volumen. Wir steigern jetzt die Produktion, um die aufkommende Nachfrage zu befriedigen, während wir gleichzeitig die Gesundheit unserer Mitarbeiter schützen. Unser Laminatgeschäft übertraf unsere anderen Produkte, da unsere wasserdichten Kollektionen und Neueinführungen die Präferenz der Verbraucher für unsere Produkte erhöhen. Unser Umsatz bei flexiblen und starren Designböden aus Vinyl verbesserte sich im Laufe des Berichtszeitraums, als die Einzelhändler in unseren Schlüsselmärkten wiedereröffnet wurden. In Europa stellen wir fast alle unsere Designböden aus Vinyl her und dies trägt positiv zu unseren Ergebnissen bei. In Russland hat unser neues Vinylplattenwerk ebenfalls positiv zu unseren Ergebnissen beigetragen und wir haben unser Produktangebot erweitert, um unseren Marktanteil zu erhöhen. Als die Beschränkungen aufgehoben wurden, erholten sich unsere Isolierungs- und Plattengeschäfte im Juni, als die Auftragnehmer bereits laufende Projekte abschlossen. Die COVID-Krise wurde in Australien anders gehandhabt und wirkte sich weniger nachteilig auf unsere Leistung aus. Der australische Markt hat sich weitgehend erholt, und wir sehen verbesserte Verkäufe von Heimteppichen und Bodenbelägen mit harter Oberfläche. Neuseelands Wirtschaft ist jetzt offen, das Virus wurde eingedämmt und unsere Verkäufe verbessern sich.

Seit April haben wir in allen unseren Geschäftsbereichen und Märkten erhebliche Verbesserungen festgestellt. Die Kanäle für den Umbau von Wohngebäuden und den Neubau haben sich mehr erholt als die gewerblichen Kanäle, bei denen die Unternehmen einen vorsichtigen Investitionsansatz verfolgen. In einigen Gebieten, insbesondere in den USA, Brasilien und Russland, treten zunehmend COVID-Fälle auf, die sich auf unsere Betriebskosten und das Produktionsniveau auswirken. Im gesamten Unternehmen senken wir die Kosten, indem wir Vermögenswerte rationalisieren, Vertriebsgemeinkosten minimieren, unsere Belegschaft reduzieren und unser Produktangebot und Betriebskapital verwalten. In allen unseren Märkten besteht nach wie vor große Unsicherheit hinsichtlich der Regierungspolitik, des Vertrauens in das Geschäft und der Verbraucherausgaben. Unser Umsatz im Juli war im Vergleich zum Vorjahr ungefähr unverändert, aber wir können nicht vorhersagen, wie sich die Verkäufe in Zukunft entwickeln werden. Vor diesem Hintergrund können wir keine Prognosen für das dritte Quartal abgeben, obwohl wir im Vergleich zum zweiten Quartal eine deutliche Verbesserung unserer Ergebnisse erwarten.

Unser Geschäft ist mit einer starken Bilanz und einer hohen Liquidität gut positioniert. Im zweiten Quartal erwirtschafteten wir einen freien Cashflow von fast 500 Millionen US-Dollar und gaben neue Anleihen im Wert von über 1 Milliarde US-Dollar aus. Wir unternehmen die richtigen Schritte, um die Pandemie zu bewältigen, und konzentrieren uns weiterhin darauf, innovative Produkte, außergewöhnlichen Wert und erstklassigen Service zu liefern, um unsere Ergebnisse zu maximieren.“

ÜBER MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries ist der weltweit führende Hersteller von Bodenbelägen, der Produkte herstellt, die die Qualität von Wohn- und Geschäftsräumen auf der ganzen Welt steigern. Die vertikal integrierten Herstellungs- und Vertriebsprozesse von Mohawk bieten Wettbewerbsvorteile bei der Herstellung von Auslegeware, Teppichen, Keramikfliesen, Laminat sowie Holz-, Stein- und Vinylböden. Unsere branchenführende Innovation hat Produkte und Technologien hervorgebracht, die unsere Marken auf dem Markt absetzen und alle Anforderungen an Um- und Neubauten erfüllen. Unsere Marken gehören zu den anerkanntesten der Branche, darunter American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Feltex, Godfrey Hirst, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step und Unilin. In den vergangenen zehn Jahren hat Mohawk sein Geschäft von einem amerikanischen Teppichhersteller zum weltweit größten Bodenbelagsunternehmen mit Niederlassungen in Australien, Brasilien, Kanada, Europa, Indien, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Russland und den USA ausgebaut.

Einige der Aussagen in den unmittelbar vorangehenden Abschnitten, insbesondere Prognosen zur zukünftigen Unternehmensleistung, zu den Geschäftsaussichten, den Wachstums- und Betriebsstrategien und ähnlichen Angelegenheiten, sowie diejenigen Aussagen, die die Worte „könnten“, „sollten“, „glaubt“, „nimmt an“, „erwartet“ und „schätzt“ oder ähnliche Begriffe enthalten, stellen „zukunftsgerichtete Aussagen“ dar. Für diese Aussagen beansprucht Mohawk den Safe-Harbor-Schutz für zukunftsgerichtete Aussagen, wie er im Private Securities Litigation Reform Act von 1995 vorgesehen ist. Es kann keine Sicherheit bezüglich der Korrektheit zukunftsgerichteter Aussagen geben, weil diese auf zahlreichen Annahmen beruhen, die wiederum Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen. Die folgenden wichtigen Faktoren können dazu führen, dass zukünftige Ergebnisse anders ausfallen als prognostiziert: Veränderungen der Wirtschafts- oder Branchenlage, Wettbewerb, inflationäre und deflationäre Entwicklung der Rohstoffkosten und sonstiger Investitionskosten, Inflation und Deflation auf Verbrauchermärkten, Energiekosten und die Versorgungslage, zeitlicher Verlauf und Höhe der Kapitalausgaben, zeitlicher Verlauf und Umsetzung von Preiserhöhungen für die Produkte des Unternehmens, Wertberichtigungen, Integration übernommener Unternehmen, internationale Betriebstätigkeit, Einführung neuer Produkte, Betriebsrationalisierungen, Steuerforderungen und Steuerreformen, Produkthaftung und sonstige Ansprüche, Rechtsstreitigkeiten, die Risiken und Unsicherheit in Bezug auf die COVID-19-Pandemie sowie weitere Risiken, die in den von Mohawk bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereichten Unterlagen sowie in anderen Publikationen genauer erläutert werden.

Telefonkonferenz: Freitag, 7. August 2020, 11:00 Uhr ET (Ostküstenzeit)

Die Telefonnummer lautet 1-800-603-9255 für USA/Kanada und 1-706-634-2294 für internationale Gespräche/Ortsgespräche. Konferenz-ID-Nr. 8039409. Eine Aufzeichnung ist bis zum

6. September 2020 verfügbar, indem Sie 1-855-859-2056 für US-/Ortsgespräche und

1-404-537-3406 für internationale Gespräche/Ortsgespräche wählen und die Konferenz-ID-Nr. 8039409 eingeben.

Kontakt: Frank Boykin, Chief Financial Officer, +1 (706) 624-2695

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES (Unaudited) Condensed Consolidated Statement of Operations Data Three Months Ended Six Months Ended (Amounts in thousands, except per share data) June 27, 2020 June 29, 2019 June 27, 2020 June 29, 2019 Net sales $ 2,049,800 2,584,485 4,335,563 5,026,975 Cost of sales 1,679,833 1,847,867 3,349,156 3,665,430 Gross profit 369,967 736,618 986,407 1,361,545 Selling, general and administrative expenses 430,925 469,758 895,883 929,355 Operating income (loss) (60,958 ) 266,860 90,524 432,190 Interest expense 12,956 10,521 21,627 20,994 Other (income) expense, net 1,037 (3,048 ) 6,716 (6,784 ) Earnings (loss) before income taxes (74,951 ) 259,387 62,181 417,980 Income tax expense (benefit) (26,363 ) 56,733 304 93,751 Net earnings (loss) including noncontrolling interest (48,588 ) 202,654 61,877 324,229 Net income (loss) attributable to noncontrolling interest (331 ) 213 (380 ) 203 Net earnings (loss) attributable to Mohawk Industries, Inc. $ (48,257 ) 202,441 62,257 324,026 Basic earnings (loss) per share attributable to Mohawk Industries, Inc. Basic earnings (loss) per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ (0.68 ) 2.80 0.87 4.50 Weighted-average common shares outstanding - basic 71,186 72,402 71,364 71,970 Diluted earnings (loss) per share attributable to Mohawk Industries, Inc. Diluted earnings (loss) per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ (0.68 ) 2.79 0.87 4.48 Weighted-average common shares outstanding - diluted 71,186 72,680 71,547 72,250 Other Financial Information (Amounts in thousands) Net cash provided by operating activities $ 568,521 396,190 763,495 566,327 Less: Capital expenditures 80,639 144,111 196,271 281,059 Free cash flow $ 487,882 252,079 567,224 285,268 Depreciation and amortization $ 154,094 140,482 299,610 277,773 Condensed Consolidated Balance Sheet Data (Amounts in thousands) June 27, 2020 June 29, 2019 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 737,712 128,096 Receivables, net 1,586,398 1,819,474 Inventories 1,922,048 2,367,631 Prepaid expenses and other current assets 499,840 493,116 Total current assets 4,745,998 4,808,317 Property, plant and equipment, net 4,434,544 4,714,306 Right of use operating lease assets 318,047 343,716 Goodwill 2,541,906 2,565,702 Intangible assets, net 910,838 950,624 Deferred income taxes and other non-current assets 418,071 423,437 Total assets $ 13,369,404 13,806,102 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Current portion of long-term debt and commercial paper $ 135,350 1,891,512 Accounts payable and accrued expenses 1,618,584 1,713,934 Current operating lease liabilities 118,296 100,345 Total current liabilities 1,872,230 3,705,791 Long-term debt, less current portion 2,573,155 1,169,489 Non-current operating lease liabilities 226,555 249,844 Deferred income taxes and other long-term liabilities 772,600 859,387 Total liabilities 5,444,540 5,984,511 Total stockholders' equity 7,924,864 7,821,591 Total liabilities and stockholders' equity $ 13,369,404 13,806,102 Segment Information Three Months Ended As of or for the Six Months Ended (Amounts in thousands) June 27, 2020 June 29, 2019 June 27, 2020 June 29, 2019 Net sales: Global Ceramic $ 753,335 958,031 1,601,785 1,856,383 Flooring NA 800,088 983,439 1,648,418 1,905,419 Flooring ROW 496,377 643,015 1,085,360 1,265,173 Consolidated net sales $ 2,049,800 2,584,485 4,335,563 5,026,975 Operating income (loss): Global Ceramic $ (33,809 ) 117,036 14,168 200,266 Flooring NA (45,484 ) 62,047 (9,278 ) 65,242 Flooring ROW 29,478 100,093 105,294 189,083 Corporate and intersegment eliminations (11,143 ) (12,316 ) (19,660 ) (22,401 ) Consolidated operating income (loss) (a) $ (60,958 ) 266,860 90,524 432,190 Assets: Global Ceramic $ 5,112,084 5,661,364 Flooring NA 3,682,638 4,024,428 Flooring ROW 3,770,581 3,858,264 Corporate and intersegment eliminations 804,101 262,046 Consolidated assets $ 13,369,404 13,806,102 (a) Im zweiten Quartal 2020 überarbeitete das Unternehmen die Methode zur Schätzung und Zuordnung der allgemeinen und Verwaltungskosten des Unternehmens zu seinen operativen Segmenten, um die Nutzung der den Unternehmenssegmenten zugewiesenen Unternehmensressourcen besser aufeinander abzustimmen. Die aktualisierte Allokationsmethode hatte keine Auswirkungen auf die Gewinn- und Verlustrechnung des Unternehmens. Diese Änderung wurde rückwirkend angewendet, und das Betriebsergebnis des Segments für alle Vergleichszeiträume wurde aktualisiert, um dieser Änderung Rechnung zu tragen.





Reconciliation of Net Earnings (Loss) Attributable to Mohawk Industries, Inc. to Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. and Adjusted Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries, Inc. (Amounts in thousands, except per share data) Three Months Ended Six Months Ended June 27, 2020 June 29, 2019 June 27, 2020 June 29, 2019 Net earnings (loss) attributable to Mohawk Industries, Inc. $ (48,257 ) 202,441 62,257 324,026 Adjusting items: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 100,359 8,840 112,324 48,335 Acquisitions purchase accounting , including inventory step-up - 1,164 - 3,716 Release of indemnification asset (23 ) - (58 ) - Income taxes - reversal of uncertain tax position 23 - 58 - Income taxes (25,746 ) (2,701 ) (28,860 ) (11,853 ) Adjusted net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 26,356 209,744 145,721 364,224 Adjusted diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 0.37 2.89 2.04 5.04 Weighted-average common shares outstanding - diluted 71,186 72,680 71,547 72,250 Reconciliation of Total Debt to Net Debt (Amounts in thousands) June 27, 2020 Current portion of long-term debt and commercial paper $ 135,350 Long-term debt, less current portion 2,573,155 Less: Cash and cash equivalents 737,712 Net Debt $ 1,970,793 Reconciliation of Operating Income (Loss) to Adjusted EBITDA (Amounts in thousands) Trailing Twelve Three Months Ended Months Ended September 28, 2019 December 31, 2019 March 28, 2020 June 27, 2020 June 27, 2020 Operating income (loss) $ 240,220 154,814 151,483 (60,958 ) 485,559 Other (expense) income (52,713 ) 9,522 (5,679 ) (1,037 ) (49,907 ) Net (income) loss attributable to noncontrolling interest (151 ) (6 ) 49 331 223 Depreciation and amortization (1) 144,920 153,759 145,516 154,094 598,289 EBITDA 332,276 318,089 291,369 92,430 1,034,164 Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 1,542 49,802 10,376 91,963 153,683 Impairment of net investment in a manufacturer and distributor of Ceramic tile in China 65,172 (5,226 ) - - 59,946 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up - 222 - - 222 Release of indemnification asset (659 ) 603 (35 ) (23 ) (114 ) Adjusted EBITDA $ 398,331 363,490 301,710 184,370 1,247,901 Net Debt to Adjusted EBITDA 1.6 (1) Includes $1,589 of non-gaap depreciation in Q1 2020 with $8,395 in Q2 2020. Reconciliation of Net Sales to Net Sales on a Constant Exchange Rate and on Constant Shipping Days (Amounts in thousands) Three Months Ended Six Months Ended June 27, 2020 June 29, 2019 June 27, 2020 June 29, 2019 Net sales $ 2,049,800 2,584,485 4,335,563 5,026,975 Adjustment to net sales on constant shipping days (508 ) - 37,488 - Adjustment to net sales on a constant exchange rate 40,499 - 74,550 - Net sales on a constant exchange rate and constant shipping days $ 2,089,791 2,584,485 4,447,601 5,026,975 Reconciliation of Segment Net Sales to Segment Net Sales on a Constant Exchange Rate and on Constant Shipping Days (Amounts in thousands) Three Months Ended Global Ceramic June 27, 2020 June 29, 2019 Net sales $ 753,335 958,031 Adjustment to net sales on constant shipping days (508 ) - Adjustment to segment net sales on a constant exchange rate 23,265 - Segment net sales on a constant exchange rate and constant shipping days $ 776,092 958,031 Reconciliation of Segment Net Sales to Segment Net Sales on a Constant Exchange Rate (Amounts in thousands) Three Months Ended Flooring ROW June 27, 2020 June 29, 2019 Net sales $ 496,377 643,015 Adjustment to net sales on constant shipping days - - Adjustment to segment net sales on a constant exchange rate 17,234 - Segment net sales on a constant exchange rate $ 513,611 643,015 Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit (Amounts in thousands) Three Months Ended June 27, 2020 June 29, 2019 Gross Profit $ 369,967 736,618 Adjustments to gross profit: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 69,478 5,867 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up - 1,164 Adjusted gross profit $ 439,445 743,649 Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted Selling, General and Administrative Expenses (Amounts in thousands) Three Months Ended June 27, 2020 June 29, 2019 Selling, general and administrative expenses $ 430,925 469,758 Adjustments to selling, general and administrative expenses: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs (27,282 ) (3,068 ) Adjusted selling, general and administrative expenses $ 403,643 466,690 Reconciliation of Operating Income (Loss) to Adjusted Operating Income (Amounts in thousands) Three Months Ended June 27, 2020 June 29, 2019 Operating income (loss) $ (60,958 ) 266,860 Adjustments to operating income (loss): Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 96,760 8,935 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up - 1,164 Adjusted operating income $ 35,802 276,959 Reconciliation of Segment Operating Income (Loss) to Adjusted Segment Operating Income (Amounts in thousands) Three Months Ended Global Ceramic June 27, 2020 June 29, 2019 Operating income (loss) $ (33,809 ) 117,036 Adjustments to segment operating income (loss): Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 37,672 653 Adjusted segment operating income $ 3,863 117,689 Reconciliation of Segment Operating Income (Loss) to Adjusted Segment Operating Income (Loss) (Amounts in thousands) Three Months Ended Flooring NA June 27, 2020 June 29, 2019 Operating income (loss) $ (45,484 ) 62,047 Adjustments to segment operating income (loss): Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 28,226 3,352 Adjusted segment operating income (loss) $ (17,258 ) 65,399 Reconciliation of Segment Operating Income to Adjusted Segment Operating Income (Amounts in thousands) Three Months Ended Flooring ROW June 27, 2020 June 29, 2019 Operating income $ 29,478 100,093 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 29,614 4,412 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up - 1,164 Adjusted segment operating income $ 59,092 105,669 Reconciliation of Segment Operating (Loss) to Adjusted Segment Operating (Loss) (Amounts in thousands) Three Months Ended Corporate and intersegment eliminations June 27, 2020 June 29, 2019 Operating (loss) $ (11,143 ) (12,316 ) Adjustments to segment operating (loss): Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 1,249 519 Adjusted segment operating (loss) $ (9,894 ) (11,797 ) Reconciliation of Earnings (Loss) Including Noncontrolling Interests Before Income Taxes to Adjusted Earnings Including Noncontrolling Interests Before Income Taxes (Amounts in thousands) Three Months Ended June 27, 2020 June 29, 2019 Earnings (loss) before income taxes $ (74,951 ) 259,387 Noncontrolling interests 331 (213 ) Adjustments to earnings including noncontrolling interests before income taxes: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 100,359 8,840 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up - 1,164 Release of indemnification asset (23 ) - Adjusted earnings including noncontrolling interests before income taxes $ 25,716 269,178 Reconciliation of Income Tax Expense (Benefit) to Adjusted Income Tax Expense (Benefit) (Amounts in thousands) Three Months Ended June 27, 2020 June 29, 2019 Income tax expense (benefit) $ (26,363 ) 56,733 Income taxes - reversal of uncertain tax position (23 ) - Income tax effect of adjusting items 25,746 2,701 Adjusted income tax expense (benefit) $ (640 ) 59,434 Adjusted income tax rate (2.5 )% 22.1 % Das Unternehmen ergänzt seinen verkürzten Konzernabschluss, der nach US-GAAP erstellt und dargestellt wird, um bestimmte nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen. Gemäß den Vorschriften der Securities and Exchange Commission stellen die obigen Tabellen eine Überleitung der nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen des Unternehmens zu den am direktesten vergleichbaren US-GAAP-Kennzahlen dar. Jede der oben genannten nicht GAAP-konformen Kennzahlen sollte zusätzlich zu der vergleichbaren US-GAAP-Kennzahl berücksichtigt werden und ist möglicherweise nicht mit Kennzahlen mit ähnlichen Bezeichnungen vergleichbar, die von anderen Unternehmen gemeldet wurden. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese nicht GAAP-konformen Kennzahlen, wenn sie mit der entsprechenden US-GAAP-Kennzahl abgeglichen werden, seinen Anlegern wie folgt helfen: Nicht GAAP-konforme Umsatzkennzahlen helfen bei der Identifizierung von Wachstumstrends und beim Vergleich von Umsatzerlösen mit früheren und zukünftigen Perioden, und nicht GAAP-konforme Rentabilitätskennzahlen helfen beim Verständnis der langfristigen Rentabilitätstrends des Unternehmens und beim Vergleich der Gewinne mit früheren und zukünftigen Zeiträume. Das Unternehmen schließt bestimmte Posten von seinen nicht GAAP-konformen Umsatzkennzahlen aus, da diese Posten zwischen den Zeiträumen dramatisch variieren und die zugrunde liegenden Geschäftstrends verschleiern können. Zu den von den nicht GAAP-konformen Umsatzkennzahlen des Unternehmens ausgeschlossenen Posten gehören: Devisentransaktionen und -umrechnungen sowie die Auswirkungen von Übernahmen. Das Unternehmen schließt bestimmte Posten von seinen nicht GAAP-konformen Rentabilitätskennzahlen aus, da diese Posten möglicherweise keinen Hinweis auf die operative Kernleistung des Unternehmens geben oder in keinem Zusammenhang damit stehen. Zu den von den nicht GAAP-konformen Rentabilitätskennzahlen des Unternehmens ausgeschlossenen Posten gehören: Restrukturierung, Übernahme- und Integrationskosten sowie sonstige Kosten, Bilanzierung von Übernahmen, einschließlich Bestandsaufstockung, Freigabe von Entschädigungsaktiva und Umkehrung ungewisser Steuerpositionen.