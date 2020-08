CALHOUN, Georgia, Aug. 19, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) ha anunciado hoy unas pérdidas netas en el segundo trimestre de 2020 de 48 millones de USD y unas pérdidas por acción diluidas de 0,68 USD. Los resultados netos ajustados han ascendido a 26 millones de USD y los beneficios por acción (BPA) fueron de 0,37 USD, sin incluir reestructuraciones, adquisiciones ni otros gastos. Las ventas netas del segundo trimestre de 2020 fueron de 2000 millones de USD, un descenso del 21 % según los informes, y del 19 % con tipos de cambio constantes. En el segundo trimestre de 2019, las ventas netas fueron de 2600 millones de USD, los beneficios netos fueron de 202 millones de USD y los beneficios por acción fueron de 2,79 USD, los beneficios netos ajustados fueron de 210 millones de USD y los beneficios por acción fueron de 2,89 USD, sin incluir reestructuraciones, adquisiciones ni otros gastos.



Durante el semestre que finalizó el 27 de junio de 2020, los beneficios netos y los beneficios por acción fueron de 62 millones de USD y de 0,87 USD, respectivamente. Los beneficios netos, sin incluir reestructuraciones, adquisiciones ni otros gastos, ascendieron a 146 millones de USD y los beneficios por acción fueron de 2,04 USD. Durante el primer semestre de 2020, las ventas netas ascendieron a 4300 millones de USD, un descenso del 14 % con respecto al año anterior, según los informes, o un 11,5 % con tipos de cambio y días constantes. Durante el semestre que finalizó el 29 de junio de 2019, las ventas netas fueron de 5000 millones de USD, los beneficios netos fueron de 324 millones de USD y los beneficios por acción fueron de 4,48 USD, sin incluir reestructuraciones, adquisiciones ni otros gastos; los beneficios netos y los beneficios por acción fueron de 364 millones de USD y 5,04 USD, respectivamente.

En relación con el rendimiento del segundo trimestre de Mohawk Industries, Jeffrey S. Lorberbaum, presidente y director ejecutivo, afirmó: «Aunque las tendencias de ventas han mejorado significativamente desde que se levantaron las restricciones gubernamentales, el entorno actual es el más impredecible en la historia de nuestra empresa. Durante el trimestre, todos nuestros negocios se vieron gravemente perjudicados, puesto que la mayoría de nuestros clientes e instalaciones bien operaron a una capacidad menor o bien se vieron obligados a parar su actividad por completo durante un tiempo. Tras los niveles mínimos de ventas de la empresa registrados en abril, nuestros mercados mejoraron más de lo que esperábamos, y los envíos superaron nuestras tasas de producción, con la consiguiente reducción de nuestros inventarios. Nuestros niveles de fabricación se vieron afectados por las restricciones gubernamentales, las interrupciones derivadas de la COVID y el absentismo laboral en toda la empresa.

Actualmente, nuestra visión de futuro sigue siendo incierta debido a la persistente propagación de la COVID y a que desconocemos lo fuerte que será la recuperación económica. Algunos factores a corto plazo representan una posible alza, como los tipos de interés en mínimos históricos, una mayor actividad en las remodelaciones, ya que los fondos destinados a bienes de consumo discrecionales se han trasladado a mejoras en las viviendas y al aumento de las compras de viviendas. Por otro lado, los posibles cambios en las políticas gubernamentales, en el gasto de los consumidores y de las empresas, y las tasas más altas de contagios por COVID podrían reducir la demanda en todo el mundo, sobre todo si los gobiernos aumentan las restricciones. Dados estos factores, nuestros planes comerciales deben ser flexibles, de forma que podamos ajustar rápidamente nuestros niveles de producción.

Nos encontramos en plena reestructuración de nuestra empresa de cara a mejorar nuestros resultados y nuestro rendimiento futuro. Asimismo, estamos reduciendo los gastos de venta, generales y administrativos, el personal, así como los productos y SKU con peores resultados. Hemos procedido a cerrar las operaciones menos eficientes y estamos invirtiendo en equipos más productivos. Estos cambios son especialmente significativos en EE. UU., donde el crecimiento de las ventas de LVT y la fortaleza del dólar han repercutido en muchos de nuestros negocios. Prevemos que estas medidas mundiales se traducirán en unos ahorros anuales de aproximadamente 110 a 120 millones de USD, con un coste estimado de aproximadamente 170 millones de USD, siendo el coste en efectivo de alrededor de 44 millones de USD. Dedicaremos gran parte del próximo año a completar estas iniciativas y captar el máximo beneficio.

Durante el trimestre, nuestras ventas del segmento de Cerámica Internacional se redujeron en un 21 %, según los informes, y un 19 % con tipos de cambio y días constantes. Según los informes, el segmento registró una pérdida de explotación de 34 millones de USD, aunque el coste de reestructuración resultó ligeramente rentable. El descenso interanual se debió principalmente a un menor volumen y a los cierres derivados de la COVID, así como a unos precios y unas combinaciones desfavorables, los cuales se vieron parcialmente compensados por las medidas de reducción de costes impuestas en toda la empresa. Aunque el negocio en todos nuestros mercados ha mejorado, desconocemos la estabilidad de nuestra demanda futura, por lo que estamos reduciendo nuestra estructura de costes, así como su complejidad, y hemos procedido a adaptar la producción a nuestro nivel de ventas actual. En el mercado de cerámica estadounidense, la mayoría de nuestros clientes minoristas echaron el cierre temporalmente, mientras que la construcción se mantuvo activa en la mayoría de los mercados. Para gestionar la situación, hemos reducido costes en toda la empresa, incluidas suspensiones temporales de los contratos de trabajo para reducir los costes generales, recortes en la actividad de marketing, aplazamientos en el lanzamiento de productos y controles de los costes de fabricación y distribución. La actividad en nuestra planta de encimeras en Tennessee está aumentando según lo previsto, con un coste y una productividad en mejora constante. Dadas las presiones imperantes en la industria de la cerámica estadounidense, estamos consolidando la fabricación en nuestras plantas más avanzadas y estamos cerrando nuestros activos menos eficientes. Nuestras operaciones de fabricación en México están actualmente en activo, pero se vieron restringidas durante el segundo trimestre por órdenes del gobierno. Hemos procedido a sanear nuestra oferta de productos y a incrementar nuestra posición tanto en productos de alta gama como promocionales. En Brasil, las ventas muestran signos de mejora con la reapertura de los establecimientos minoristas de las principales ciudades. Con los inventarios en niveles bajos, estamos aumentando nuestra producción para impulsar las ventas y hemos adoptado medidas para reducir nuestras estructuras de costes. Las drásticas medidas de confinamiento repercutieron en nuestro negocio de cerámica en el sur de Europa, especialmente en Italia; por su parte, nuestras operaciones en Europa del Este resultaron menos perjudicadas. Todas nuestras plantas en Europa están aumentando su actividad para satisfacer la demanda y nuestros niveles de servicio deberían aproximarse pronto a nuestro objetivo. En Rusia, nuestro negocio de cerámica disminuyó significativamente con el confinamiento del país y nuestras plantas están operando a un ritmo similar al del año pasado. Nos centramos principalmente en el canal de nueva construcción, en el que el gobierno ruso está invirtiendo para respaldar la economía.

Durante el trimestre, las ventas del segmento de suelos en Norteamérica disminuyeron un 19 %, según los informes, con una pérdida de explotación de 45 millones de USD, según los informes, y 17 millones de USD, con los gastos de reestructuración excluidos. La pérdida de explotación se debió principalmente a un menor volumen y a los cierres a causa de la COVID, los cuales se vieron parcialmente compensados por una menor inflación y las medidas de reducción de costes en el segmento. Las ventas del segmento disminuyeron de manera significativa en abril y, posteriormente, mejoraron a lo largo del trimestre, a medida que los consumidores comenzaron a comprar y remodelar sus hogares. Para mejorar el rendimiento del segmento, estamos reduciendo nuestros gastos de venta, generales y administrativos. Asimismo, nos estamos deshaciendo de los activos de fabricación con un coste más elevado y hemos procedido a consolidar algunos puntos de distribución. Estamos optimizando nuestra oferta de productos e invirtiendo en activos más eficientes para reducir costes. Conforme nuestras ventas de LVT crecieron en el trimestre, aumentamos nuestra producción y mejoramos nuestra oferta de LVT. En el segmento de moquetas residenciales, el nuevo canal de construcción de viviendas obtuvo unos resultados mejores gracias a las ventas de viviendas y ha empezado a mostrar mejoras a lo largo del período. Nuestros precios y combinaciones disminuyeron, puesto que el canal de remodelación de mayor valor fue el más perjudicado, y el poliéster de menor precio registró un mejor rendimiento. El sector comercial sigue atravesando dificultades, ya que muchas empresas están posponiendo nuevas inversiones. Nuestro negocio de alfombras se vio gravemente afectado, ya que la mayoría de nuestros clientes tuvo que cumplir con las medidas de confinamiento, y actualmente se ha recuperado a medida que los consumidores utilizan nuestras alfombras para reacondicionar sus hogares. Nuestro negocio de laminado registró un rendimiento superior al del resto de categorías, ya que los consumidores se dedicaron más a realizar proyectos de bricolaje y remodelación durante el confinamiento en sus hogares.

Durante el trimestre, las ventas del segmento de suelos para el resto del mundo disminuyeron un 23 %, según los informes, y un 20 % con tipos de cambio constantes. El margen operativo del segmento fue del 6 % según los informes —o del 12 % con los costes de reestructuración excluidos— debido a los cierres y al menor volumen derivados de la COVID, así como unos precios y unas combinaciones desfavorables, los cuales se vieron parcialmente compensados por una menor inflación y por medidas para fomentar la productividad. Nuestros resultados del segmento de suelos para el resto del mundo continúan superando al resto de segmentos. En cuanto a la distribución del negocio del segmento, predomina la parte dedicada a la remodelación residencial, que está funcionando mejor que la categoría comercial. En todo el segmento, hemos reducido nuestros costes generales y estamos consolidando SKU con menor volumen. Actualmente, estamos aumentando la producción para satisfacer la demanda emergente al tiempo que protegemos la salud de nuestros empleados. Nuestro negocio de laminado superó al resto de productos, ya que nuestras colecciones resistentes al agua y los nuevos lanzamientos aumentan la preferencia del consumidor por nuestros productos. Nuestras ventas de LVT flexible y rígido aumentaron a lo largo del período con la reapertura de los establecimientos minoristas en nuestros mercados clave. Europa es la región en la que fabricamos la práctica totalidad de nuestro LVT, lo que contribuye positivamente a nuestros resultados. En Rusia, nuestra nueva planta de láminas de vinilo también favoreció nuestros resultados. De hecho, hemos ampliado nuestra oferta de productos para aumentar nuestra cuota de mercado. Cuando se levantaron las restricciones, nuestros negocios de aislamiento y tableros se recuperaron en junio, momento en el que los contratistas lograron finalizar sus proyectos pendientes. La crisis de la COVID se gestionó de manera distinta en Australia y su repercusión fue menos virulenta en nuestros resultados. El mercado australiano se ha recuperado en gran medida, y nuestras ventas de moquetas residenciales y superficies duras han mejorado. La economía de Nueva Zelanda actualmente está completamente reactivada, el virus se ha contenido y nuestras ventas están creciendo.

Desde abril hemos asistido a una mejora considerable en todos nuestros negocios y mercados. Los canales de remodelación residencial y de nueva construcción se han recuperado en mayor medida que los canales comerciales, en los que las empresas mantienen la cautela ante la inversión. Algunas áreas, particularmente Estados Unidos, Brasil y Rusia, están experimentando un aumento en el número de casos de COVID, lo que está mermando nuestros costes operativos y niveles de producción. En toda la empresa, estamos reduciendo los costes mediante el saneamiento de activos, la minimización de los gastos de venta, generales y administrativos, la reducción de nuestra plantilla y la gestión de nuestra oferta de productos y el capital circulante. Sigue habiendo mucha incertidumbre en torno a la totalidad de nuestros mercados con respecto a las políticas gubernamentales, la confianza de las empresas y el gasto de los consumidores. Nuestras ventas en julio se mantuvieron sin cambios con respecto al año anterior, pero no podemos predecir cómo evolucionarán las ventas en el futuro. En consecuencia, no podemos ofrecer orientación alguna con respecto al tercer trimestre, aunque prevemos una mejora significativa en nuestros resultados a partir del segundo trimestre.

Nuestra empresa está bien posicionada con un sólido balance y una gran liquidez. Durante el segundo trimestre, generamos un flujo de efectivo disponible de casi 500 millones de USD y emitimos más de 1000 millones de USD de nuevos bonos. Estamos tomando las medidas adecuadas para gestionar la pandemia y seguimos centrados en ofrecer productos innovadores, un valor excepcional y un servicio superior para maximizar nuestros resultados».

ACERCA DE MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries es el principal fabricante de revestimientos y pavimentos a nivel internacional. Crea productos diseñados para mejorar los espacios residenciales y comerciales de todo el mundo. Los procesos de fabricación y distribución integrados verticalmente de Mohawk ofrecen ventajas competitivas en la producción de moquetas, alfombras, suelos cerámicos, laminados y suelos de madera, piedra y vinilo. Nuestra innovación, líder en el sector, ha impulsado la creación y el desarrollo de productos y tecnologías que han posicionado nuestras marcas en un lugar privilegiado en el mercado, y que permiten satisfacer todo tipo de necesidades de construcción y remodelación. Nuestras marcas se encuentran entre las más reconocidas del sector: American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Feltex, Godfrey Hirst, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step y Unilin. En la última década, Mohawk ha transformado su negocio como fabricante de moquetas norteamericano hasta convertirse en la mayor empresa de pavimentos y revestimientos a nivel mundial, con presencia en Australia, Brasil, Canadá, Europa, India, Malasia, México, Nueva Zelanda, Rusia y Estados Unidos.

Algunas de las afirmaciones de los párrafos anteriores, especialmente las que anticipan el rendimiento futuro, las perspectivas empresariales, las estrategias de crecimiento y operativas, y asuntos similares, así como aquellas que incluyen las palabras «podría», «debería», «cree», «prevé», «espera» y «estima», o expresiones similares, constituyen «declaraciones prospectivas». A efectos de estas declaraciones, Mohawk se acoge al régimen de protección para declaraciones prospectivas incluidas en la ley de reforma de los litigios sobre valores privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. No es posible garantizar que las declaraciones prospectivas sean precisas, ya que se basan en muchas suposiciones que implican riesgos e incertidumbres. Existen diversos factores importantes que podrían hacer que los resultados futuros difieran, entre otros: cambios en las condiciones económicas o del sector, competencia, inflación y deflación en los precios de las materias primas y otros costes de insumos, inflación y deflación en los mercados de consumo, costes y suministro de energía, nivel de gastos de capital en un momento determinado, implementación de los aumentos de precios para los productos de la Empresa en un momento determinado, cargos por deterioro, integración de adquisiciones, operaciones internacionales, introducción de nuevos productos, saneamiento de las operaciones, impuestos y reformas fiscales, reclamaciones sobre productos o de otro tipo, litigios, los riesgos y la incertidumbre en torno a la pandemia de COVID-19, así como otros riesgos identificados en los informes para la SEC y comunicados públicos de Mohawk.

Teleconferencia el viernes, 7 de agosto de 2020, a las 11:00 AM EST

El número de teléfono es el 1-800-603-9255 para EE. UU./Canadá y el 1-706-634-2294 para llamadas internacionales/locales. Número de identificación de la conferencia: 8039409. La reproducción estará disponible hasta el 6 de septiembre de 2020, marcando el 1-855-859-2056 para llamadas locales/estadounidenses y el 1-404-537-3406 para llamadas locales/internacionales, con el número de identificación de conferencia 8039409.

Contacto: Frank Boykin, director financiero (706) 624-2695

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES

(Unaudited)

Condensed Consolidated Statement of Operations Data Three Months Ended Six Months Ended

(Amounts in thousands, except per share data) June 27, 2020 June 29, 2019 June 27, 2020 June 29, 2019

Net sales $ 2,049,800 2,584,485 4,335,563 5,026,975

Cost of sales 1,679,833 1,847,867 3,349,156 3,665,430

Gross profit 369,967 736,618 986,407 1,361,545

Selling, general and administrative expenses 430,925 469,758 895,883 929,355

Operating income (loss) (60,958 ) 266,860 90,524 432,190

Interest expense 12,956 10,521 21,627 20,994

Other (income) expense, net 1,037 (3,048 ) 6,716 (6,784 )

Earnings (loss) before income taxes (74,951 ) 259,387 62,181 417,980

Income tax expense (benefit) (26,363 ) 56,733 304 93,751

Net earnings (loss) including noncontrolling interest (48,588 ) 202,654 61,877 324,229

Net income (loss) attributable to noncontrolling interest (331 ) 213 (380 ) 203

Net earnings (loss) attributable to Mohawk Industries, Inc. $ (48,257 ) 202,441 62,257 324,026

Basic earnings (loss) per share attributable to Mohawk Industries, Inc.

Basic earnings (loss) per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ (0.68 ) 2.80 0.87 4.50

Weighted-average common shares outstanding - basic 71,186 72,402 71,364 71,970

Diluted earnings (loss) per share attributable to Mohawk Industries, Inc.

Diluted earnings (loss) per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ (0.68 ) 2.79 0.87 4.48

Weighted-average common shares outstanding - diluted 71,186 72,680 71,547 72,250

Other Financial Information

(Amounts in thousands)

Net cash provided by operating activities $ 568,521 396,190 763,495 566,327

Less: Capital expenditures 80,639 144,111 196,271 281,059

Free cash flow $ 487,882 252,079 567,224 285,268

Depreciation and amortization $ 154,094 140,482 299,610 277,773

Condensed Consolidated Balance Sheet Data

(Amounts in thousands)

June 27, 2020 June 29, 2019

ASSETS

Current assets:

Cash and cash equivalents $ 737,712 128,096

Receivables, net 1,586,398 1,819,474

Inventories 1,922,048 2,367,631

Prepaid expenses and other current assets 499,840 493,116

Total current assets 4,745,998 4,808,317

Property, plant and equipment, net 4,434,544 4,714,306

Right of use operating lease assets 318,047 343,716

Goodwill 2,541,906 2,565,702

Intangible assets, net 910,838 950,624

Deferred income taxes and other non-current assets 418,071 423,437

Total assets $ 13,369,404 13,806,102

LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY

Current liabilities:

Current portion of long-term debt and commercial paper $ 135,350 1,891,512

Accounts payable and accrued expenses 1,618,584 1,713,934

Current operating lease liabilities 118,296 100,345

Total current liabilities 1,872,230 3,705,791

Long-term debt, less current portion 2,573,155 1,169,489

Non-current operating lease liabilities 226,555 249,844

Deferred income taxes and other long-term liabilities 772,600 859,387

Total liabilities 5,444,540 5,984,511

Total stockholders' equity 7,924,864 7,821,591

Total liabilities and stockholders' equity $ 13,369,404 13,806,102

Segment Information Three Months Ended As of or for the Six Months Ended

(Amounts in thousands) June 27, 2020 June 29, 2019 June 27, 2020 June 29, 2019

Net sales:

Global Ceramic $ 753,335 958,031 1,601,785 1,856,383

Flooring NA 800,088 983,439 1,648,418 1,905,419

Flooring ROW 496,377 643,015 1,085,360 1,265,173

Consolidated net sales $ 2,049,800 2,584,485 4,335,563 5,026,975

Operating income (loss):

Global Ceramic $ (33,809 ) 117,036 14,168 200,266

Flooring NA (45,484 ) 62,047 (9,278 ) 65,242

Flooring ROW 29,478 100,093 105,294 189,083

corporate resources Corporate and intersegment eliminations (11,143 ) (12,316 ) (19,660 ) (22,401 )

Consolidated operating income (loss) (a) $ (60,958 ) 266,860 90,524 432,190

Assets:

Global Ceramic $ 5,112,084 5,661,364

Flooring NA 3,682,638 4,024,428

Flooring ROW 3,770,581 3,858,264

Corporate and intersegment eliminations 804,101 262,046

Consolidated assets $ 13,369,404 13,806,102