CALHOUN, Géorgie, 19 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE : MHK) a annoncé aujourd'hui une perte nette de 48 millions de dollars et une perte par action diluée de 0,68 dollar pour le deuxième trimestre 2020. Le bénéfice net ajusté s'est établi à 26 millions de dollars et le bénéfice par action (BPA) à 0,37 dollar, exclusion faite des frais de restructuration, d'acquisition et autres frais. Le chiffre d'affaires net du deuxième trimestre 2020 a atteint 2,0 milliards de dollars, en baisse de 21 % pour le trimestre et de 19 % à taux de change constants. Pour le deuxième trimestre 2019, le chiffre d'affaires net s'élevait à 2,6 milliards de dollars, le bénéfice net à 202 millions de dollars et le BPA à 2,79 dollars, le bénéfice net ajusté était de 210 millions de dollars et le BPA de 2,89 dollars, exclusion faite des frais de restructuration, d'acquisition et autres frais.



Au terme du semestre clôturé le 27 juin 2020, le bénéfice net et le BPA s'élevaient respectivement à 62 millions de dollars et 0,87 dollar. Le bénéfice net hors frais de restructuration, d'acquisition et autres frais s'est établi à 146 millions de dollars et le BPA à 2,04 dollars. Durant la période de six mois de 2020, le chiffre d'affaires net a atteint 4,3 milliards de dollars, soit une baisse de 14 % par rapport au chiffre consigné l'année précédente, soit 11,5 % à taux de change et nombre de jours constants. Pour la période de six mois achevée le 29 juin 2019, le chiffre d'affaires net était de 5,0 milliards de dollars, le bénéfice net de 324 millions de dollars et le BPA de 4,48 dollars. Si l'on exclut les restructurations, acquisitions et autres frais, le bénéfice net et le BPA s'élevaient respectivement à 364 millions de dollars et 5,04 dollars.

À propos des performances du deuxième trimestre de Mohawk Industries, Jeffrey S. Lorberbaum, président-directeur général, a déclaré : « Bien que les tendances des ventes se soient considérablement améliorées depuis la levée des restrictions gouvernementales, l'environnement actuel est le plus imprévisible que notre entreprise ait jamais connu. Au cours du trimestre, chacune de nos activités a été considérablement affectée, les opérations de la plupart de nos clients et installations ayant été soit limitées soit complètement à l'arrêt pendant un certain temps. Après la chute des ventes de la société en avril, nos marchés se sont redressés mieux que prévu et les expéditions ont dépassé nos taux de production, réduisant ainsi nos stocks. Nos niveaux de fabrication ont été affectés par les restrictions gouvernementales, les perturbations liées à la pandémie de Covid et l'absentéisme des employés dans l'ensemble de l'entreprise.

À l'heure actuelle, notre visibilité sur l'avenir demeure incertaine en raison de la propagation continue de l'épidémie de Covid et de la vigueur inconnue de la reprise économique. Certains facteurs à court terme représentent un avantage potentiel, notamment des taux d'intérêt historiquement bas, une activité de réaménagement en hausse, des fonds de consommation discrétionnaire transférés vers des améliorations de l'habitat et une augmentation des achats immobiliers. Alternativement, des changements potentiels dans les politiques gouvernementales, les dépenses des consommateurs et des entreprises et des taux plus élevés d'infection par la maladie Covid pourraient réduire la demande dans le monde entier, en particulier si les gouvernements renforcent les restrictions. Compte tenu de ces facteurs, nos plans d'affaires doivent rester flexibles afin d'ajuster rapidement nos niveaux de production.

Nous restructurons notre entreprise pour améliorer nos résultats et nos performances futures. Nous réduisons les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, les effectifs ainsi que les unités de gestion des stocks et produits moins performants. Nous fermons les opérations moins efficaces et investissons dans des équipements plus productifs. Les plus importants de ces changements sont apportés aux États-Unis, où la croissance des ventes de LVT et le dollar fort ont affecté bon nombre de nos activités. Nous prévoyons que ces mesures mondiales généreront des économies annuelles d'environ 110 à 120 millions de dollars, avec un coût estimé à environ 170 millions de dollars, dont un coût au comptant s'élevant à environ 44 millions de dollars. Il faudra une bonne partie de l'année prochaine pour mener à bien ces initiatives et en tirer le meilleur parti.

Pour le trimestre, le chiffre d'affaires du segment Céramique mondiale a diminué de 21 % tel que publié et de 19 % à taux de change et nombre de jours constants. Comme indiqué, le segment a enregistré une perte d'exploitation de 34 millions de dollars, mais hors frais de restructuration, il a été légèrement rentable. Le déclin en glissement annuel est principalement dû à la baisse du volume et aux arrêts attribuables à la pandémie de Covid et à des prix et une combinaison défavorables, partiellement compensés par des mesures visant à réduire les coûts dans l'ensemble de l'entreprise. Bien que les activités sur l'ensemble de nos marchés se soient améliorées, l'importance de notre demande future est inconnue. Nous réduisons donc notre structure de coûts, diminuons la complexité et alignons la production sur nos ventes actuelles. Sur le marché de la céramique aux États-Unis, bon nombre de nos clients de détail ont été fermés pendant un certain temps, tandis que la construction s'est poursuivie sur la plupart des marchés. Pour gérer la situation, nous avons diminué les coûts dans l'ensemble de l'entreprise, notamment en réduisant nos frais généraux, en limitant nos activités marketing, en reportant les présentations de produits et en contrôlant les coûts de fabrication et de distribution. Notre nouvelle installation de plans de travail dans le Tennessee s'intensifie comme nous nous y attendions, les coûts et la productivité continuant de s'améliorer. Compte tenu des pressions qui pèsent sur l'industrie de la céramique aux États-Unis, nous consolidons la fabrication dans nos installations les plus avancées et fermons nos sites les moins efficaces. Nos activités de fabrication au Mexique sont en cours, mais elles ont été limitées au cours du deuxième trimestre conformément aux ordres du gouvernement. Nous rationalisons notre offre de produits et renforçons notre position à la fois dans les produits promotionnels et haut de gamme. Au Brésil, les ventes s'améliorent à mesure que les magasins de détail rouvrent leurs portes dans les grandes villes. Avec des stocks faibles, nous augmentons notre production pour soutenir les ventes et prenons des mesures pour réduire nos structures de coûts. Notre activité Céramique en Europe du Sud a été affectée par des confinements stricts, notamment en Italie, et nos activités en Europe de l'Est ont été moins touchées. Toutes nos usines en Europe intensifient leur production pour satisfaire la demande, et nos niveaux de service devraient bientôt atteindre notre objectif. En Russie, notre activité Céramique a considérablement chuté lorsque le pays s'est confiné et nos usines fonctionnent aujourd'hui à des taux similaires à ceux de l'année dernière. Nous mettons davantage l'accent sur le nouveau canal de construction, dans lequel le gouvernement russe investit pour soutenir l'économie.

Au cours du trimestre, les ventes de notre segment Revêtements de sol en Amérique du Nord ont diminué de 19 % tel que publié avec une perte d'exploitation de 45 millions de dollars tel que publié et de 17 millions de dollars exclusion faite des frais de restructuration. La perte d'exploitation est principalement attribuable à une diminution de volume et à des arrêts en raison de la pandémie de Covid partiellement compensée par une baisse de l'inflation et des mesures de réduction des coûts dans le segment. Les ventes du segment ont considérablement diminué en avril, puis se sont améliorées tout au long du trimestre à mesure que les consommateurs commençaient à faire des achats et à réaménager leurs domiciles. Afin d'améliorer les performances du segment, nous réduisons nos dépenses générales et diminuons nos frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux. Nous abandonnons des sites de fabrication aux coûts plus élevés et consolidons les centres de distribution. Nous rationalisons notre offre de produits et investissons dans des actifs plus efficaces afin de réduire les coûts. Avec la hausse de nos ventes de LVT au cours du trimestre, nous augmentons notre production et améliorons notre offre dans ce domaine. Dans le secteur Moquettes résidentielles, le nouveau canal de construction de maisons a enregistré les meilleurs résultats grâce aux ventes immobilières et commence à s'améliorer tout au long de la période. Notre composition et nos prix ont diminué car le canal de rénovation à plus forte valeur a été plus affecté et le polyester à moindre prix a enregistré de meilleures performances. Le secteur commercial continue de rencontrer des difficultés, car de nombreuses entreprises retardent les nouveaux investissements. Notre activité Tapis a été durement affectée car bon nombre de nos clients ont été complètement fermés mais elle a maintenant rebondi car les consommateurs ont utilisé nos tapis pour améliorer leur intérieur. Notre activité Stratifiés a surpassé nos autres catégories car les consommateurs se sont davantage lancés dans des projets de bricolage et de rénovation chez eux.

Pour ce trimestre, le chiffre d'affaires du segment Revêtements de sol Reste du monde a diminué de 23 % tel que publié et de 20 % à taux de change et nombre de jours constants. La marge d'exploitation du segment était de 6 % tel que publié ou de 12 % hors frais de restructuration et autres charges, en raison des arrêts liés à la pandémie de Covid ainsi qu'à des prix et une combinaison défavorables, partiellement compensés par une moindre inflation et des mesures en lien avec la productivité. Les résultats du segment Revêtements de sol Reste du monde continuent d'être supérieurs à ceux de nos autres segments. La distribution de l'activité du segment est beaucoup plus importante dans le secteur de l'aménagement résidentiel, qui est plus performant que la catégorie commerciale. Dans l'ensemble du segment, nous avons réduit nos frais généraux et consolidons des unités des gestion des stocks à plus faible volume. Nous augmentons la production pour répondre à la demande émergente tout en protégeant la santé de nos employés. Notre activité Laminés a surpassé nos autres produits car nos collections imperméables et nos nouveaux lancements augmentent la préférence des consommateurs pour nos produits. Nos ventes de LVT flexibles et rigides se sont améliorées à mesure que nous progressions au cours de la période lorsque les détaillants ont rouvert leurs portes sur nos marchés clés. En Europe, nous fabriquons la quasi-totalité de nos LVT, et cela contribue positivement à nos résultats. En Russie, notre nouvelle usine de vinyle en feuilles a également contribué de manière positive à nos résultats, et nous avons élargi notre offre de produits afin d'accroître notre part de marché. Lorsque les restrictions ont été levées, nos activités d'isolation et de plaques ont rebondi en juin à mesure que les entrepreneurs terminaient les projets déjà en cours. La crise du Covid a été gérée différemment en Australie et a eu un impact moins préjudiciable sur notre performance. Le marché australien s'est en grande partie redressé, et nous constatons une amélioration des ventes de moquettes résidentielles et de surfaces dures. L'économie néo-zélandaise est désormais ouverte, le virus a été maîtrisé et nos ventes augmentent.

Depuis avril, nous avons constaté une amélioration substantielle de l'ensemble de nos activités et de nos marchés. Le réaménagement résidentiel et les nouveaux canaux de construction ont mieux récupéré que le commerce, où les entreprises maintiennent une approche prudente envers l'investissement. Certaines régions, en particulier les États-Unis, le Brésil et la Russie, enregistrent un nombre croissant de cas de Covid, ce qui a un impact sur nos coûts d'exploitation et nos niveaux de production. Dans l'ensemble de l'entreprise, nous réduisons les coûts en rationalisant les actifs, en minimisant les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, en réduisant notre main-d'œuvre et en gérant notre offre de produits et notre fonds de roulement. De nombreuses incertitudes perdurent sur l'ensemble de nos marchés en ce qui concerne les politiques gouvernementales, la confiance des entreprises et les dépenses des consommateurs. En juillet, nos ventes étaient à peu près stables par rapport à l'année précédente, mais nous ne pouvons pas prédire comment elles évolueront à l'avenir. Cela étant, nous ne sommes pas en mesure de fournir des indications pour le troisième trimestre, bien que nous prévoyions une amélioration significative de nos résultats par rapport au deuxième trimestre.

Notre entreprise est bien positionnée avec un bilan solide et d'importantes liquidités. Au cours du deuxième trimestre, nous avons généré un flux de trésorerie disponible de près de 500 millions de dollars et émis plus d'1 milliard de dollars de nouvelles obligations. Nous prenons les bonnes mesures pour traverser la pandémie, et nous restons concentrés sur la fourniture de produits innovants, d'une valeur exceptionnelle et d'un service de qualité supérieure afin de maximiser nos résultats. »

À PROPOS DE MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries est le leader mondial de la fabrication de revêtements de sol, spécialisé dans la création de produits destinés à améliorer les espaces résidentiels et commerciaux partout dans le monde. Les processus de fabrication et de distribution verticalement intégrés de Mohawk fournissent des avantages concurrentiels dans la production de moquettes, tapis, carreaux en céramique, parquets stratifiés, parquets en bois et revêtements de sol en pierre et en vinyle. L'innovation révolutionnaire que nous avons apportée à notre secteur a permis d'obtenir des produits et des technologies qui différencient nos marques sur le marché et répondent à toutes les exigences en matière de rénovation et de nouvelle construction. Nos marques comptent parmi les plus reconnues du secteur et incluent American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Feltex, Godfrey Hirst, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step et Unilin. Ces dix dernières années, Mohawk est passée du statut de fabricant américain de moquettes à celui de première société mondiale de revêtements de sol opérant en Australie, au Brésil, au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Inde, en Malaisie, au Mexique, en Nouvelle-Zélande et en Russie.

Certains énoncés des paragraphes précédents, notamment ceux qui portent sur le rendement futur, les perspectives commerciales, la croissance et les stratégies d'exploitation, et d'autres sujets similaires, et ceux qui incluent l'emploi du conditionnel et les termes « croire », « anticiper », « prévoir », et « estimer » ou d'autres expressions du même type, constituent des « énoncés prospectifs ». Pour ces énoncés, Mohawk invoque la protection de la règle-refuge au sujet des énoncés prospectifs, contenue dans la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs se révéleront exacts puisqu'ils reposent sur de nombreuses suppositions, assujetties à des risques et incertitudes. Les facteurs importants suivants pourraient entraîner un écart entre les résultats réels et les prévisions : l'évolution de la conjoncture économique ou industrielle ; la concurrence ; l'inflation et la déflation des prix des matières premières et autres coûts des entrants ; l'inflation et la déflation sur les marchés de consommation ; les coûts et l'offre en matière d'énergie ; le moment et le montant des dépenses en immobilisations ; le moment et l'application d'augmentations du prix des produits de la société ; les charges de dépréciation ; l'intégration des acquisitions ; les exploitations internationales ; le lancement de nouveaux produits ; la rationalisation des activités ; les réclamations en matière de fiscalité, de produits et autre ; les litiges ; les risques et incertitudes liés à la pandémie de COVID-19 ; ainsi que d'autres risques présentés dans les annonces publiques et les rapports déposés par Mohawk auprès de la SEC.

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES (Unaudited) Condensed Consolidated Statement of Operations Data Three Months Ended Six Months Ended (Amounts in thousands, except per share data) June 27, 2020 June 29, 2019 June 27, 2020 June 29, 2019 Net sales $ 2,049,800 2,584,485 4,335,563 5,026,975 Cost of sales 1,679,833 1,847,867 3,349,156 3,665,430 Gross profit 369,967 736,618 986,407 1,361,545 Selling, general and administrative expenses 430,925 469,758 895,883 929,355 Operating income (loss) (60,958 ) 266,860 90,524 432,190 Interest expense 12,956 10,521 21,627 20,994 Other (income) expense, net 1,037 (3,048 ) 6,716 (6,784 ) Earnings (loss) before income taxes (74,951 ) 259,387 62,181 417,980 Income tax expense (benefit) (26,363 ) 56,733 304 93,751 Net earnings (loss) including noncontrolling interest (48,588 ) 202,654 61,877 324,229 Net income (loss) attributable to noncontrolling interest (331 ) 213 (380 ) 203 Net earnings (loss) attributable to Mohawk Industries, Inc. $ (48,257 ) 202,441 62,257 324,026 Basic earnings (loss) per share attributable to Mohawk Industries, Inc. Basic earnings (loss) per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ (0.68 ) 2.80 0.87 4.50 Weighted-average common shares outstanding - basic 71,186 72,402 71,364 71,970 Diluted earnings (loss) per share attributable to Mohawk Industries, Inc. Diluted earnings (loss) per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ (0.68 ) 2.79 0.87 4.48 Weighted-average common shares outstanding - diluted 71,186 72,680 71,547 72,250 Other Financial Information (Amounts in thousands) Net cash provided by operating activities $ 568,521 396,190 763,495 566,327 Less: Capital expenditures 80,639 144,111 196,271 281,059 Free cash flow $ 487,882 252,079 567,224 285,268 Depreciation and amortization $ 154,094 140,482 299,610 277,773 Condensed Consolidated Balance Sheet Data (Amounts in thousands) June 27, 2020 June 29, 2019 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 737,712 128,096 Receivables, net 1,586,398 1,819,474 Inventories 1,922,048 2,367,631 Prepaid expenses and other current assets 499,840 493,116 Total current assets 4,745,998 4,808,317 Property, plant and equipment, net 4,434,544 4,714,306 Right of use operating lease assets 318,047 343,716 Goodwill 2,541,906 2,565,702 Intangible assets, net 910,838 950,624 Deferred income taxes and other non-current assets 418,071 423,437 Total assets $ 13,369,404 13,806,102 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Current portion of long-term debt and commercial paper $ 135,350 1,891,512 Accounts payable and accrued expenses 1,618,584 1,713,934 Current operating lease liabilities 118,296 100,345 Total current liabilities 1,872,230 3,705,791 Long-term debt, less current portion 2,573,155 1,169,489 Non-current operating lease liabilities 226,555 249,844 Deferred income taxes and other long-term liabilities 772,600 859,387 Total liabilities 5,444,540 5,984,511 Total stockholders' equity 7,924,864 7,821,591 Total liabilities and stockholders' equity $ 13,369,404 13,806,102 Segment Information Three Months Ended As of or for the Six Months Ended (Amounts in thousands) June 27, 2020 June 29, 2019 June 27, 2020 June 29, 2019 Net sales: Global Ceramic $ 753,335 958,031 1,601,785 1,856,383 Flooring NA 800,088 983,439 1,648,418 1,905,419 Flooring ROW 496,377 643,015 1,085,360 1,265,173 Consolidated net sales $ 2,049,800 2,584,485 4,335,563 5,026,975 Operating income (loss): Global Ceramic $ (33,809 ) 117,036 14,168 200,266 Flooring NA (45,484 ) 62,047 (9,278 ) 65,242 Flooring ROW 29,478 100,093 105,294 189,083 Corporate and intersegment eliminations (11,143 ) (12,316 ) (19,660 ) (22,401 ) Consolidated operating income (loss) (a) $ (60,958 ) 266,860 90,524 432,190 Assets: Global Ceramic $ 5,112,084 5,661,364 Flooring NA 3,682,638 4,024,428 Flooring ROW 3,770,581 3,858,264 Corporate and intersegment eliminations 804,101 262,046 Consolidated assets $ 13,369,404 13,806,102

(a)During the second quarter of 2020, the Company revised the methodology it uses to estimate and allocate corporate general and administrative expenses to its operating segments to better align usage of corporate resources allocated to the Company segments. The updated allocation methodology had no impact on the Company’s consolidated statements of operations. This change was applied retrospectively, and segment operating income for all comparative periods has been updated to reflect this change.





Reconciliation of Net Earnings (Loss) Attributable to Mohawk Industries, Inc. to Adjusted Net Earnings Attributable to Mohawk Industries, Inc. and Adjusted Diluted Earnings Per Share Attributable to Mohawk Industries, Inc. (Amounts in thousands, except per share data) Three Months Ended Six Months Ended June 27, 2020 June 29, 2019 June 27, 2020 June 29, 2019 Net earnings (loss) attributable to Mohawk Industries, Inc. $ (48,257 ) 202,441 62,257 324,026 Adjusting items: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 100,359 8,840 112,324 48,335 Acquisitions purchase accounting , including inventory step-up - 1,164 - 3,716 Release of indemnification asset (23 ) - (58 ) - Income taxes - reversal of uncertain tax position 23 - 58 - Income taxes (25,746 ) (2,701 ) (28,860 ) (11,853 ) Adjusted net earnings attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 26,356 209,744 145,721 364,224 Adjusted diluted earnings per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ 0.37 2.89 2.04 5.04 Weighted-average common shares outstanding - diluted 71,186 72,680 71,547 72,250 Reconciliation of Total Debt to Net Debt (Amounts in thousands) June 27, 2020 Current portion of long-term debt and commercial paper $ 135,350 Long-term debt, less current portion 2,573,155 Less: Cash and cash equivalents 737,712 Net Debt $ 1,970,793 Reconciliation of Operating Income (Loss) to Adjusted EBITDA (Amounts in thousands) Trailing Twelve Three Months Ended Months Ended September 28, 2019 December 31, 2019 March 28, 2020 June 27, 2020 June 27, 2020 Operating income (loss) $ 240,220 154,814 151,483 (60,958 ) 485,559 Other (expense) income (52,713 ) 9,522 (5,679 ) (1,037 ) (49,907 ) Net (income) loss attributable to noncontrolling interest (151 ) (6 ) 49 331 223 Depreciation and amortization (1) 144,920 153,759 145,516 154,094 598,289 EBITDA 332,276 318,089 291,369 92,430 1,034,164 Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 1,542 49,802 10,376 91,963 153,683 Impairment of net investment in a manufacturer and distributor of Ceramic tile in China 65,172 (5,226 ) - - 59,946 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up - 222 - - 222 Release of indemnification asset (659 ) 603 (35 ) (23 ) (114 ) Adjusted EBITDA $ 398,331 363,490 301,710 184,370 1,247,901 Net Debt to Adjusted EBITDA 1.6 (1) Includes $1,589 of non-gaap depreciation in Q1 2020 with $8,395 in Q2 2020. Reconciliation of Net Sales to Net Sales on a Constant Exchange Rate and on Constant Shipping Days (Amounts in thousands) Three Months Ended Six Months Ended June 27, 2020 June 29, 2019 June 27, 2020 June 29, 2019 Net sales $ 2,049,800 2,584,485 4,335,563 5,026,975 Adjustment to net sales on constant shipping days (508 ) - 37,488 - Adjustment to net sales on a constant exchange rate 40,499 - 74,550 - Net sales on a constant exchange rate and constant shipping days $ 2,089,791 2,584,485 4,447,601 5,026,975 Reconciliation of Segment Net Sales to Segment Net Sales on a Constant Exchange Rate and on Constant Shipping Days (Amounts in thousands) Three Months Ended Global Ceramic June 27, 2020 June 29, 2019 Net sales $ 753,335 958,031 Adjustment to net sales on constant shipping days (508 ) - Adjustment to segment net sales on a constant exchange rate 23,265 - Segment net sales on a constant exchange rate and constant shipping days $ 776,092 958,031 Reconciliation of Segment Net Sales to Segment Net Sales on a Constant Exchange Rate (Amounts in thousands) Three Months Ended Flooring ROW June 27, 2020 June 29, 2019 Net sales $ 496,377 643,015 Adjustment to net sales on constant shipping days - - Adjustment to segment net sales on a constant exchange rate 17,234 - Segment net sales on a constant exchange rate $ 513,611 643,015 Reconciliation of Gross Profit to Adjusted Gross Profit (Amounts in thousands) Three Months Ended June 27, 2020 June 29, 2019 Gross Profit $ 369,967 736,618 Adjustments to gross profit: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 69,478 5,867 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up - 1,164 Adjusted gross profit $ 439,445 743,649 Reconciliation of Selling, General and Administrative Expenses to Adjusted Selling, General and Administrative Expenses (Amounts in thousands) Three Months Ended June 27, 2020 June 29, 2019 Selling, general and administrative expenses $ 430,925 469,758 Adjustments to selling, general and administrative expenses: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs (27,282 ) (3,068 ) Adjusted selling, general and administrative expenses $ 403,643 466,690 Reconciliation of Operating Income (Loss) to Adjusted Operating Income (Amounts in thousands) Three Months Ended June 27, 2020 June 29, 2019 Operating income (loss) $ (60,958 ) 266,860 Adjustments to operating income (loss): Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 96,760 8,935 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up - 1,164 Adjusted operating income $ 35,802 276,959 Reconciliation of Segment Operating Income (Loss) to Adjusted Segment Operating Income (Amounts in thousands) Three Months Ended Global Ceramic June 27, 2020 June 29, 2019 Operating income (loss) $ (33,809 ) 117,036 Adjustments to segment operating income (loss): Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 37,672 653 Adjusted segment operating income $ 3,863 117,689 Reconciliation of Segment Operating Income (Loss) to Adjusted Segment Operating Income (Loss) (Amounts in thousands) Three Months Ended Flooring NA June 27, 2020 June 29, 2019 Operating income (loss) $ (45,484 ) 62,047 Adjustments to segment operating income (loss): Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 28,226 3,352 Adjusted segment operating income (loss) $ (17,258 ) 65,399 Reconciliation of Segment Operating Income to Adjusted Segment Operating Income (Amounts in thousands) Three Months Ended Flooring ROW June 27, 2020 June 29, 2019 Operating income $ 29,478 100,093 Adjustments to segment operating income: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 29,614 4,412 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up - 1,164 Adjusted segment operating income $ 59,092 105,669 Reconciliation of Segment Operating (Loss) to Adjusted Segment Operating (Loss) (Amounts in thousands) Three Months Ended Corporate and intersegment eliminations June 27, 2020 June 29, 2019 Operating (loss) $ (11,143 ) (12,316 ) Adjustments to segment operating (loss): Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 1,249 519 Adjusted segment operating (loss) $ (9,894 ) (11,797 ) Reconciliation of Earnings (Loss) Including Noncontrolling Interests Before Income Taxes to Adjusted Earnings Including Noncontrolling Interests Before Income Taxes (Amounts in thousands) Three Months Ended June 27, 2020 June 29, 2019 Earnings (loss) before income taxes $ (74,951 ) 259,387 Noncontrolling interests 331 (213 ) Adjustments to earnings including noncontrolling interests before income taxes: Restructuring, acquisition and integration-related and other costs 100,359 8,840 Acquisitions purchase accounting, including inventory step-up - 1,164 Release of indemnification asset (23 ) - Adjusted earnings including noncontrolling interests before income taxes $ 25,716 269,178 Reconciliation of Income Tax Expense (Benefit) to Adjusted Income Tax Expense (Benefit) (Amounts in thousands) Three Months Ended June 27, 2020 June 29, 2019 Income tax expense (benefit) $ (26,363 ) 56,733 Income taxes - reversal of uncertain tax position (23 ) - Income tax effect of adjusting items 25,746 2,701 Adjusted income tax expense (benefit) $ (640 ) 59,434 Adjusted income tax rate (2.5 )% 22.1 % The Company supplements its condensed consolidated financial statements, which are prepared and presented in accordance with US GAAP, with certain non-GAAP financial measures. As required by the Securities and Exchange Commission rules, the tables above present a reconciliation of the Company's non-GAAP financial measures to the most directly comparable US GAAP measure. Each of the non-GAAP measures set forth above should be considered in addition to the comparable US GAAP measure, and may not be comparable to similarly titled measures reported by other companies. The Company believes these non-GAAP measures, when reconciled to the corresponding US GAAP measure, help its investors as follows: Non-GAAP revenue measures that assist in identifying growth trends and in comparisons of revenue with prior and future periods and non-GAAP profitability measures that assist in understanding the long-term profitability trends of the Company's business and in comparisons of its profits with prior and future periods. The Company excludes certain items from its non-GAAP revenue measures because these items can vary dramatically between periods and can obscure underlying business trends. Items excluded from the Company's non-GAAP revenue measures include: foreign currency transactions and translation and the impact of acquisitions. The Company excludes certain items from its non-GAAP profitability measures because these items may not be indicative of, or are unrelated to, the Company's core operating performance. Items excluded from the Company's non-GAAP profitability measures include: restructuring, acquisition and integration-related and other costs, acquisition purchase accounting, including inventory step-up, release of indemnification assets and the reversal of uncertain tax positions.