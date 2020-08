CALHOUN, Ga., Aug. 19, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) ha annunciato oggi una perdita netta per il secondo trimestre 2020 di 48 milioni di dollari e una perdita diluita per azione di $0,68. L’utile netto adjusted ammonta a 26 milioni di dollari, mentre l’utile per azione (EPS) ammonta a $0,37, esclusi i costi di ristrutturazione, acquisizione e altri oneri. Il fatturato netto per il secondo trimestre 2020 ammonta a 2,0 miliardi di dollari, in flessione del 21% come riportato e del 19% a parità di cambi. Per il secondo trimestre 2019, il fatturato netto si attesta a 2,6 miliardi di dollari, gli utili netti a 202 milioni di dollari mentre l’EPS si attestava a $2,79, l’utile netto adjusted ammonta a 210 milioni di dollari, mentre l’EPS a $2,89, esclusi i costi di ristrutturazione, di acquisizione e altri oneri.



Per il semestre chiuso il 27 giugno 2020, gli utili netti e l’EPS ammontano a 62 milioni di dollari e $0,87, rispettivamente. Gli utili netti esclusi i costi di ristrutturazione e di acquisizione e gli altri oneri ammontano a 146 milioni di dollari, mentre l’EPS si attesta a $2,04. Per il primo semestre 2020, il fatturato netto si attesta a 4,3 miliardi di dollari, in declino rispetto all’esercizio precedente del 14% come riportato o dell’11,5% a parità di cambi e giorni lavorati. Per il semestre chiuso il 29 giugno 2019, il fatturato netto ammonta a 5,0 miliardi di dollari, gli utili netti a 324 milioni di dollari e l’EPS a $4,48; esclusi costi di ristrutturazione e di acquisizione e altri oneri, gli utili netti e l’EPS ammontano rispettivamente a 364 milioni di dollari e $5,04.

Commentando la performance del secondo trimestre di Mohawk Industries, Jeffrey S. Lorberbaum, Presidente e CEO, ha dichiarato: “Nonostante i trend delle vendite siano migliorati in modo significativo da quando sono state allentate le restrizioni imposte dal governo, il contesto attuale è il più imprevedibile nella storia della nostra azienda. Durante il trimestre, tutte le nostre società sono state colpite duramente, con attività limitata o chiusura completa per un certo periodo di tempo per la maggior parte dei nostri clienti e delle nostre strutture. Dopo che le vendite della società hanno toccato il fondo ad aprile, i nostri mercati sono migliorati più del previsto e le spedizioni hanno superato i nostri tassi di produzione, riducendo le scorte. I nostri livelli di produzione sono stati influenzati dalle restrizioni imposte dal governo, dai disagi causati dal Covid e dall’assenteismo dei dipendenti in tutta l’azienda.

In questo momento, le nostre previsioni sul futuro continuano ad essere incerte a causa della continua diffusione del Covid e dell’intensità sconosciuta della ripresa economica. Alcuni fattori a breve termine rappresentano un potenziale vantaggio, tra cui i tassi di interesse ai minimi storici, l’aumento delle ristrutturazioni, lo spostamento dei fondi discrezionali dei clienti verso il rinnovamento delle abitazioni e l’aumento degli acquisti da casa. Diversamente, potenziali cambiamenti delle politiche governative, dei consumi e della spesa da parte delle aziende e tassi di infezione da Covid più elevati potrebbero ridurre la domanda in tutto il mondo, in particolare se i governi dovessero aumentare le restrizioni. In base a questi fattori, i nostri piani aziendali devono rimanere flessibili per adeguare rapidamente i livelli di produzione.

Stiamo ristrutturando la nostra attività per migliorare i nostri risultati e le nostre prestazioni future. Stiamo riducendo le spese generali, amministrative e di vendita (SG&A), il numero di dipendenti e i prodotti e le SKU con performance inferiori. Stiamo chiudendo le attività meno efficienti e investendo in attrezzature più produttive. I maggiori tra questi cambiamenti si sono verificati negli Stati Uniti, dove la crescita delle vendite di LVT e il dollaro forte hanno influenzato molte delle nostre attività. Prevediamo che queste azioni a livello globale garantiranno un risparmio annuale di circa 110-120 milioni di dollari, con un costo stimato di circa 170 milioni di dollari, di cui circa 44 milioni di dollari per cassa. Per completare queste iniziative e beneficiare dei vantaggi che comportano sarà necessario gran parte del prossimo anno.

Nel trimestre, il nostro segmento Global Ceramic ha registrato un calo dei ricavi del 21% come riportato e del 19% a parità di cambi e di giorni lavorati. Come riportato, il segmento ha subito una perdita operativa di 34 milioni di dollari, ma ha ottenuto un leggero profitto, se non si conteggiano i costi di ristrutturazione. Il calo rispetto all’anno precedente è dovuto principalmente alla riduzione dei volumi e alla chiusura legati al Covid e a prezzi e mix sfavorevoli, ma è stato parzialmente controbilanciato dalle misure messe in atto per ridurre i costi in tutta l’azienda. Nonostante gli affari siano migliorati in tutti i nostri mercati, la solidità della nostra domanda futura resta sconosciuta, pertanto stiamo riducendo la struttura dei costi, diminuendone la complessità e allineando la produzione alle vendite attuali. Nel mercato della ceramica negli Stati Uniti, molti dei nostri clienti al dettaglio hanno chiuso per un po’ di tempo, mentre l’attività edilizia è proseguita nella maggior parte dei mercati. Per gestire la situazione, abbiamo ridotto i costi in tutta l’azienda, incluso il ricorso a congedi obbligatori per diminuire la spesa generale, tagliando le attività di marketing, rinviando l’introduzione di nuovi prodotti e controllando i costi di produzione e distribuzione. L’attività della nostra nuova struttura per i piani di lavoro in Tennessee è in aumento come previsto, con costi e produttività in costante miglioramento. A causa delle pressioni nell’industria della ceramica negli Stati Uniti, stiamo consolidando la produzione nei nostri impianti più avanzati e chiudendo quelli meno efficienti. Le nostre attività di produzione in Messico sono attualmente in funzione, ma nel corso del secondo trimestre sono state limitate per via delle misure governative. Stiamo razionalizzando la nostra offerta di prodotti e aumentando la nostra posizione nei prodotti premium e promozionali. In Brasile, le vendite stanno aumentando di pari passo con la riapertura dei rivenditori al dettaglio nelle principali città. A causa delle basse scorte, stiamo aumentando la nostra produzione per supportare le vendite e intraprendere azioni per ridurre le nostre strutture di costo. La nostra attività nel settore ceramica in Europa meridionale è stata colpita dal rigoroso lockdown, specialmente in Italia, mentre le nostre attività in Europa orientale sono state meno interessate. Tutti i nostri impianti in Europa sono in crescita per soddisfare la domanda e i livelli dei nostri servizi dovrebbero presto raggiungere l’obiettivo. In Russia, la nostra attività nel settore della ceramica è diminuita in modo significativo durante il lockdown, ma i nostri stabilimenti sono ora in funzione a ritmi simili a quelli dello scorso anno. Stiamo ponendo maggiore enfasi sul canale delle nuove costruzioni, nel quale il governo russo sta investendo per sostenere l’economia.

Nel corso del trimestre, le vendite del segmento Flooring North America sono diminuite del 19%, come indicato da una perdita operativa di 45 milioni di dollari come riportato e di 17 milioni di dollari escludendo le spese di ristrutturazione. La perdita operativa era dovuta principalmente alla riduzione dei volumi e alla chiusura legata alla diffusione del Covid parzialmente compensata dalla riduzione dell’inflazione e dalle misure di riduzione dei costi nel segmento. Le vendite del segmento sono calate in modo sostanziale ad aprile e sono in seguito migliorate nel corso del trimestre, man mano che i consumatori hanno iniziato a fare acquisti e lavori di ristrutturazione nelle loro case. Per aumentare le prestazioni del segmento, stiamo riducendo le spese generali e i costi SG&A. Stiamo chiudendo gli impianti di produzione con i costi più elevati e consolidando i punti di distribuzione. Stiamo ottimizzando la nostra offerta di prodotti e investendo in impianti più efficienti per ridurre i costi. Con il miglioramento delle vendite di LVT nel trimestre, stiamo aumentando la nostra produzione e aggiornando la nostra offerta di LVT. Nel settore delle moquette residenziali, il canale della nuova costruzione domestica ha ottenuto i risultati migliori con le vendite nel settore immobiliare e sta iniziando a migliorare nel periodo. Il nostro mix e i nostri prezzi si sono ridotti poiché il settore delle ristrutturazioni, di maggior valore, è stato fortemente colpito mentre il settore del poliestere, a più basso prezzo, ha ottenuto una migliore performance. Il settore commerciale continua ad essere in difficoltà, poiché molte aziende stanno rinviando i nuovi investimenti. La nostra attività nel settore dei tappeti è stata fortemente colpita dalla chiusura completa dell’attività di molti dei nostri clienti e si sta ora riprendendo con la richiesta da parte dei consumatori dei nostri tappeti per migliorare le proprie abitazioni. La nostra attività nel settore dei laminati ha sovraperformato le altre categorie grazie all’aumento dei progetti fai-da-te e di ristrutturazione da parte dei consumatori durante la permanenza a casa.

“Per il trimestre, le vendite Flooring Rest of the World sono diminuite del 23% come riportato e del 20% a parità di cambi. Il margine operativo del segmento è stato del 6% come riportato o del 12% escluse le spese di ristrutturazione dovute all’arresto delle attività e ai volumi inferiori legati al Covid, nonché a prezzi e mix sfavorevoli, parzialmente compensati da una minore inflazione e misure volte alla produttività. I risultati del segmento Flooring Rest of the World continuano a superare quelli degli altri segmenti. La distribuzione dell’attività del segmento è di gran lunga maggiore nel settore della ristrutturazione residenziale, che offre prestazioni migliori rispetto alla categoria commerciale. In tutto il segmento, abbiamo ridotto le spese generali e stiamo consolidando le SKU con volumi inferiori. Stiamo aumentando la produzione per soddisfare la domanda emergente, proteggendo allo stesso tempo la salute dei nostri dipendenti. La nostra attività nel settore dei laminati ha superato gli altri prodotti poiché le nostre collezioni impermeabili e l’introduzione di novità stanno aumentando la preferenza dei consumatori per i nostri prodotti. Le nostre vendite di LVT flessibile e rigido sono migliorate progressivamente nel periodo man mano che i rivenditori hanno riaperto nei nostri mercati principali. In Europa, produciamo quasi tutto il nostro LVT, che sta contribuendo positivamente ai nostri risultati. Un contributo positivo viene anche dal nostro nuovo stabilimento di produzione di fogli in vinile in Russia; pertanto abbiamo ampliato la nostra offerta di prodotti per aumentare la quota di mercato. Con l’allentamento delle restrizioni, le nostre attività nei settori degli isolanti e dei pannelli si sono riprese a giugno, poiché gli appaltatori hanno completato i progetti già in corso. La crisi legata al Covid è stata gestita diversamente in Australia e ha avuto un impatto meno negativo sulle nostre prestazioni. Il mercato australiano si è ampiamente ripreso e stiamo assistendo a un miglioramento delle vendite di moquette residenziali e superfici dure. Le attività economiche in Nuova Zelanda hanno riaperto, il virus è stato contenuto e le nostre vendite sono in aumento.

Da aprile abbiamo riscontrato un notevole miglioramento in tutte le nostre aziende e mercati. I settori della ristrutturazione residenziale e delle nuove costruzioni hanno avuto una ripresa maggiore rispetto al settore commerciale, nel quale le aziende mantengono un approccio cauto agli investimenti. In alcune aree, in particolare negli Stati Uniti, in Brasile e in Russia, si sta verificando un aumento dei casi di Covid, con un impatto sui nostri costi operativi e sui nostri livelli di produzione. In tutta la società, stiamo riducendo i costi tramite la razionalizzazione delle risorse, la minimizzazione dei costi di SG&A, la diminuzione della forza lavoro e la gestione dell’offerta di prodotti e del capitale operativo. In tutti i nostri mercati permane molta incertezza riguardo alle politiche governative, alla fiducia delle imprese e ai consumi. Le nostre vendite nel mese di luglio sono rimaste perlopiù stabili rispetto all’anno precedente, ma non possiamo prevedere come si evolveranno in futuro. Per questo motivo non siamo in grado di fornire indicazioni per il terzo trimestre, anche se prevediamo un miglioramento significativo dei nostri risultati a partire dal secondo trimestre.

La nostra attività si trova in una posizione ottimale, con un bilancio solido e un’alta liquidità. Durante il secondo trimestre, abbiamo generato un flusso di cassa libero di quasi 500 milioni di dollari ed emesso oltre 1 miliardo di dollari in nuove obbligazioni. Stiamo adottando le misure corrette per gestire la pandemia e ci impegniamo a offrire prodotti innovativi, un valore eccezionale e un servizio di qualità superiore per massimizzare i nostri risultati”.

INFORMAZIONI SU MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries, il principale produttore mondiale di pavimenti, crea prodotti per valorizzare gli spazi residenziali e commerciali in tutto il mondo. I processi di produzione e distribuzione integrati verticalmente di Mohawk offrono vantaggi competitivi nella produzione di moquette, tappeti, piastrelle in ceramica e pavimentazioni in laminato, legno, pietra e vinile. La nostra innovazione leader del settore ha portato alla creazione di prodotti e tecnologie che differenziano i nostri marchi sul mercato e soddisfano tutti i requisiti di ristrutturazione e di nuova costruzione. I nostri marchi sono tra i più riconosciuti nel settore e comprendono American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Feltex, Godfrey Hirst, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step e Unilin. Nel corso dell’ultimo decennio, Mohawk ha trasformato la sua attività da produttore americano di moquette alla più grande azienda mondiale di pavimenti con sedi in Australia, Brasile, Canada, Europa, India, Malesia, Messico, Nuova Zelanda, Russia e Stati Uniti.

Alcune dichiarazioni contenute nei paragrafi immediatamente precedenti, in particolare quelle che prevedono performance future, prospettive commerciali, strategie di crescita e operative e aspetti simili e quelle che comprendono parole come “potrebbe”, “dovrebbe”, “ritiene”, “prevede”, “si aspetta” e “stima” o espressioni simili sono “dichiarazioni previsionali”. Per queste dichiarazioni Mohawk si avvale della tutela riconosciuta dalla legge Private Securities Litigation Reform Act del 1995 in materia di dichiarazioni previsionali. Non è possibile assicurare l’esattezza delle dichiarazioni previsionali in quanto si fondano su numerose ipotesi che comportano rischi e incertezze. I seguenti fattori rilevanti potrebbero causare uno scostamento dei risultati futuri: cambiamenti delle condizioni economiche o settoriali; concorrenza; inflazione e deflazione dei prezzi delle materie prime e di altri costi dei fattori di produzione; inflazione e deflazione nei mercati di consumo; costi e fornitura di energia; tempistiche e livello degli investimenti in conto capitale; tempistiche e realizzazione degli aumenti dei prezzi dei prodotti della Società; oneri di svalutazione; integrazione delle acquisizioni; operazioni internazionali; introduzione di nuovi prodotti; razionalizzazione delle operazioni; imposte e riforme fiscali; cause relative a prodotti o di altro genere; controversie legali; rischi e incertezze correlati alla pandemia di COVID-19 e altri rischi segnalati nelle relazioni di Mohawk alla SEC e nelle sue dichiarazioni pubbliche.

