CALHOUN, Ga., Aug. 19, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) kondigde vandaag een nettoverlies aan van $ 48 miljoen in het tweede kwartaal van 2020 en een verwaterd verlies per aandeel van $ 0,68. De genormaliseerde nettowinst en winst per aandeel (WPA), exclusief kosten van herstructureringen, overnames en overige lasten, bedroegen respectievelijk $ 26 miljoen en $ 0,37. De netto-omzet over het tweede kwartaal van 2020 bedroeg $ 2 miljard, een daling van 21% en 19% op basis van constante valutakoersen. Voor het tweede kwartaal van 2019 bedroeg de netto-omzet $ 2,6 miljard, de nettowinst $ 202 miljoen en de WPA $ 2,79, de genormaliseerde nettowinst $ 210 miljoen en de WPA $ 2,89, exclusief kosten voor herstructureringen, overnames en andere kosten.



Voor de zes maanden eindigend op 27 juni 2020 bedroegen de nettowinst en de WPA respectievelijk $ 62 miljoen en $ 0,87. De nettowinst exclusief kosten van herstructureringen, overnames en overige lasten en de WPA bedroegen $ 146 miljoen en $ 2,04. Het eerste half jaar van 2020 bedroeg de netto-omzet $ 4,3 miljard, een daling van 14% ten opzichte van vorig jaar, of 11,5% op basis van constante valuta en dagen. Voor de periode van zes maanden eindigend op 29 juni 2019 bedroeg de netto-omzet $ 5 miljard, de nettowinst $ 324 miljoen en de WPA $ 4,48; exclusief kosten voor herstructurering, overnames en andere kosten bedroegen de netto-omzet en de WPA respectievelijk $ 364 miljoen en $ 5,04.

In zijn commentaar op de prestaties van Mohawk Industries in het tweede kwartaal verklaarde Jeffrey S. Lorberbaum, voorzitter en CEO: "Hoewel de verkooptrends aanzienlijk zijn verbeterd sinds de beperkingen van de overheid zijn opgeheven, is de huidige situatie het meest onvoorspelbaar sinds de geschiedenis van ons bedrijf. Gedurende het kwartaal werden al onze bedrijven zwaar getroffen, waarbij de meeste van onze klanten en faciliteiten met beperkte capaciteit opereerden of enige tijd volledig werden stilgelegd. Nadat de omzet van het bedrijf in april tot een dieptepunt was gekomen, verbeterden onze markten meer dan we hadden verwacht, en overschreden de verzendingen onze productiecijfers, waardoor onze voorraadniveaus werden verlaagd. Onze productieniveaus werden beïnvloed door beperkingen van de overheid, verstoringen door COVID-19 en verzuim van werknemers in de hele onderneming.

Op dit moment blijft onze toekomst onzeker vanwege de aanhoudende verspreiding van het coronavirus en de onbekende kracht van het economisch herstel. Sommige kortetermijnfactoren vertegenwoordigen potentiële voordelen, waaronder historisch lage rentetarieven, toenemende verbouwactiviteiten, en discretionaire fondsen van consumenten die worden ingezet voor verbeteringen van het huis en een toename in aankoop van woningen. Maar potentiële veranderingen in het overheidsbeleid, de uitgaven door consumenten en bedrijven en hogere besmettingscijfers voor COVID-19 kunnen echter ook de vraag over de hele wereld verminderen, vooral als overheden de maatregelen aanscherpen. Gezien deze factoren moeten onze bedrijfsplannen flexibel blijven om onze productieniveaus snel aan te kunnen passen.

We herstructureren ons bedrijf om onze resultaten en toekomstige prestaties te verbeteren. We reduceren de verkoopkosten, algemene kosten en administratieve kosten, het aantal werknemers en de minder presterende producten en SKU's. We beëindigen minder efficiënte activiteiten en investeren in productievere apparatuur. De grootste van deze veranderingen vinden plaats in de VS, waar de omzetgroei van LVT en de sterke dollar veel van onze bedrijven hebben beïnvloed. We verwachten dat deze mondiale acties jaarlijkse besparingen zullen opleveren van ongeveer $ 110 tot $ 120 miljoen, met geschatte kosten van ongeveer $ 170 miljoen, waarvan de directe exploitatiekosten ongeveer $ 44 miljoen bedragen. Het zal een groot deel van het komende jaar vergen om deze initiatieven te voltooien en er volledig van te profiteren.

Gedurende het kwartaal daalde de omzet van ons segment Global Ceramic met 21% (19% op basis van constante valutakoersen en dagen). Het segment had een operationeel verlies van $ 34 miljoen, maar het uitsluiten van herstructureringskosten was licht winstgevend. De daling ten opzichte van het jaar ervoor was voornamelijk te wijten aan een lager volume en sluitingen als gevolg van het coronavirus en een ongunstige prijs en productmix, wat gedeeltelijk werd gecompenseerd door maatregelen om de kosten van het gehele bedrijf te verlagen. Hoewel de activiteiten in al onze markten zijn verbeterd, is onze toekomstige vraag onbekend. Daarom verlagen we onze kostenstructuur, verminderen we de complexiteit en stemmen we de productie af op onze huidige verkopen. Op de Amerikaanse keramische markt waren veel van onze retailklanten enige tijd gesloten, terwijl de bouw in de meeste markten werd voortgezet. Om met de situatie om te kunnen gaan, hebben we de kosten in het hele bedrijf verlaagd, inclusief onze overhead, ter vermindering van de marketingactiviteiten, uitstel van productlanceringen en beheer van de productie- en distributiekosten. Onze nieuwe productielocatie voor aanrechtbladen in Tennessee presteert zoals we hadden verwacht, terwijl de kosten en productiviteit blijven verbeteren. Gezien de druk op de keramiekbranche in de VS brengen we de productie samen in onze meest geavanceerde faciliteiten en sluiten we onze minst efficiënte activa. Onze productieactiviteiten in Mexico zijn momenteel in bedrijf, maar waren in het tweede kwartaal beperkt door overheidsmaatregelen. We rationaliseren ons productaanbod en vergroten onze positie in zowel premiumproducten als promotionele producten. In Brazilië verbetert de verkoop naarmate winkels in grote steden weer worden geopend. Nu de voorraden laag zijn, verhogen we onze productie om de verkoop te ondersteunen en nemen we maatregelen om onze kostenstructuren te verlagen. De keramiekbranche in Zuid-Europa werden getroffen door ernstige lockdowns, vooral in Italië; onze Oost-Europese activiteiten werden minder getroffen. Al onze fabrieken in Europa voeren de productie op om aan de vraag te voldoen, en onze serviceniveaus zouden spoedig ons doel moeten bereiken. In Rusland werden onze activiteiten aanzienlijk verminderd toen het land in lockdown ging en onze fabrieken opereren nu in dezelfde mate als vorig jaar. We leggen een grotere nadruk op het nieuwe bouwproject waar de Russische regering in investeert om de economie te ondersteunen.

Tijdens het kwartaal daalde de omzet van ons Flooring North America Segment met 19%, met een operationeel verlies van $ 45 miljoen, en $ 17 miljoen na aftrek van herstructureringskosten. Het verlies in activiteit was voornamelijk te wijten aan een lager volume en shutdowns als gevolg van COVID-19, gedeeltelijk gecompenseerd door lagere inflatie en kostenreducties in het segment. De omzet van het segment daalde aanzienlijk in april en verbeterde vervolgens gedurende het hele kwartaal toen consumenten begonnen te winkelen en hun huizen wilden verbouwen. Om de prestaties van het segment te verbeteren, verminderen we onze overheadkosten en verlagen we onze verkoopkosten, algemene kosten en administratieve kosten. We elimineren producten met hogere productiekosten en consolideren distributiepunten. We stroomlijnen ons productaanbod en investeren in efficiëntere activa om de kosten te verlagen. Nu onze LVT-omzet dit kwartaal is verbeterd, verhogen we onze productie en upgraden we ons LVT-aanbod. Binnen de tapijtverkopen presteerde het nieuwe kanaal voor de woningbouw het beste met de woningverkoop en het segment begint te verbeteren. Onze productmix en prijsstelling daalden omdat het hoogwaardige verbouwkanaal meer werd beïnvloed en het voordeligere polyester beter presteerde. De commerciële sector blijft uitgedaagd worden, omdat veel bedrijven nieuwe investeringen uitstellen. Onze tapijtenverkoop werd zwaar getroffen omdat veel van onze klanten volledig werden gesloten en krabbelt op nu consumenten onze tapijten gebruiken om hun huizen een make-over te geven. Onze laminaatverkoop presteerde beter dan onze andere bedrijfsactiviteiten, omdat de consumenten meer activiteiten en projecten in eigen huis hebben uitgevoerd.

Gedurende het kwartaal daalde de omzet van ons segment Flooring Rest of the World met 23% en 20% op basis van een constante valutakoers en dagen. De bedrijfsmarge van het segment bedroeg 6% of 12% na aftrek van herstructureringskosten als gevolg van shutdowns en een lager volume door COVID-19, evenals ongunstige prijs en productmix, gedeeltelijk gecompenseerd door lagere inflatie- en productiviteitsacties. De resultaten van Flooring Rest of the World blijven onze andere segmenten overtreffen. De distributie van het segment is veel groter bij de renovatie van woningen, wat beter presteert dan de commerciële categorie. In het hele segment hebben we onze overheadkosten verlaagd en zijn we bezig met het consolideren van SKU's van kleinere omvang. We verhogen nu de productie om aan de opkomende vraag te voldoen en beschermen tegelijkertijd de gezondheid van onze werknemers. Onze laminaatverkoop presteerde beter dan onze andere producten, omdat onze waterbestendige collecties en nieuwe producten de consumentenvoorkeur voor onze producten verhogen. Onze flexibele en rigide LVT-verkoop verbeterde door de tijd heen verder toen retailers in onze belangrijkste markten de deuren weer openden. Bijna al onze LVT wordt geproduceerd in Europa, wat positief bijdraagt aan onze resultaten. In Rusland heeft onze nieuwe vinylfabriek ook positief bijgedragen aan onze resultaten, en we hebben ons productaanbod uitgebreid om ons marktaandeel te vergroten. Toen de maatregelen werden opgeheven, zijn de verkoop van isolatie en houten platen in juni hersteld toen aannemers reeds lopende projecten hebben afgemaakt. De coronacrisis werd in Australië anders aangepakt en had een minder schadelijke invloed op onze prestaties. De Australische markt is grotendeels hersteld, en we zien verbeteringen in de verkoop van woningtapijt en harde oppervlakken. De economie van Nieuw-Zeeland is nu open, het virus is ingeperkt en onze verkoop stijgt.

Sinds april hebben we aanzienlijke verbeteringen gezien in al onze bedrijfstakken en markten. De herinrichting van woningen en nieuwe bouwprojecten hebben zich meer hersteld dan commerciële bedrijfsactiviteiten, waar bedrijven voorzichtig zijn met nieuwe investeringen. Sommige gebieden, met name de VS, Brazilië en Rusland, hebben te maken met een toenemend aantal coronagevallen, die onze operationele kosten en productieniveaus beïnvloeden. In het hele bedrijf verlagen we de kosten door middelen te rationaliseren, de verkoopkosten, algemene kosten en administratieve kosten te minimaliseren, ons personeelsbestand te verminderen en ons productaanbod en ons werkkapitaal te beheren. Er is nog veel onzekerheid op al onze markten met betrekking tot overheidsbeleid, vertrouwen en consumentenuitgaven. Onze omzet in juli was ongeveer gelijk aan die van juli vorig jaar, maar we kunnen niet voorspellen hoe de omzet zich zal ontwikkelen. Gezien dit alles kunnen we geen leidraad geven voor het derde kwartaal, hoewel we verwachten dat onze resultaten aanzienlijk zullen verbeteren ten opzichte van het tweede kwartaal.

Ons bedrijf is goed gepositioneerd met een sterke balans en diepe liquiditeit. In het tweede kwartaal genereerden we een vrije cashflow van bijna $ 500 miljoen en hebben we nieuwe obligaties uitgegeven ter waarde van ruim $ 1 miljard. We nemen de juiste stappen om de pandemie te doorstaan en we blijven ons richten op het leveren van innovatieve producten, uitzonderlijke waarde en superieure service om onze resultaten te maximaliseren."

OVER MOHAWK INDUSTRIES

Mohawk Industries is de toonaangevende fabrikant van vloeren wereldwijd die producten ontwikkelt om woningen en commerciële ruimten te verbeteren. De verticaal geïntegreerde productie- en distributieprocessen van Mohawk bieden concurrentievoordelen bij de productie van tapijten, vloerkleden, keramische tegels, laminaat, en vloeren van hout, steen en vinyl. Onze toonaangevende innovatie heeft producten en technologieën opgeleverd die onze merken op de markt onderscheiden en voldoen aan alle eisen op het gebied van renovatie en nieuwbouw. Onze merken, waaronder American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Feltex, Godfrey Hirst, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step en Unilin, behoren tot de bekendste merken in de branche. In het afgelopen decennium is Mohawk gegroeid van een Amerikaanse tapijtfabrikant tot 's werelds grootste vloerbedrijf met activiteiten in Australië, Brazilië, Canada, Europa, India, Maleisië, Mexico, Nieuw-Zeeland, Rusland en de Verenigde Staten.

Bepaalde uitspraken in de direct voorgaande paragrafen, met name uitspraken die anticiperen op toekomstige prestaties, potentiële klanten, groei- en bedrijfsstrategieën en vergelijkbare zaken, en uitspraken die de woorden "kunnen", "zouden", "geloven", "anticiperen", "verwachten" en "schatten" of vergelijkbare uitdrukkingen bevatten, zijn "toekomstgerichte uitspraken". Voor deze uitspraken roept Mohawk de bescherming van de veilige haven voor toekomstgerichte uitspraken in, zoals besloten in de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Er bestaat geen garantie ten aanzien van de nauwkeurigheid van toekomstgerichte uitspraken omdat deze zijn gebaseerd op uiteenlopende veronderstellingen die risico's en onzekerheden met zich meebrengen. De volgende belangrijke factoren kunnen leiden tot afwijkende toekomstige resultaten: veranderingen in economische of industriële omstandigheden; concurrentie; inflatie en deflatie van grondstoffenprijzen en andere inputkosten; inflatie en deflatie in consumentenmarkten; energiekosten en -voorzieningen; timing en niveau van investeringsuitgaven; timing en implementatie van prijsverhogingen voor producten van de onderneming; kosten van bijzondere waardeverminderingen; integratie van overnames; internationale activiteiten; introductie van nieuwe producten; rationalisatie van bedrijfsvoering; belastingen en belastinghervorming; product- en andere claims; rechtszaken; de risico's en onzekerheden met betrekking tot de COVID-19-pandemie; en andere risico's genoemd in de SEC-rapporten en openbare aankondigingen van Mohawk.

MOHAWK INDUSTRIES, INC. AND SUBSIDIARIES (Unaudited) Condensed Consolidated Statement of Operations Data Three Months Ended Six Months Ended (Amounts in thousands, except per share data) June 27, 2020 June 29, 2019 June 27, 2020 June 29, 2019 Net sales $ 2,049,800 2,584,485 4,335,563 5,026,975 Cost of sales 1,679,833 1,847,867 3,349,156 3,665,430 Gross profit 369,967 736,618 986,407 1,361,545 Selling, general and administrative expenses 430,925 469,758 895,883 929,355 Operating income (loss) (60,958 ) 266,860 90,524 432,190 Interest expense 12,956 10,521 21,627 20,994 Other (income) expense, net 1,037 (3,048 ) 6,716 (6,784 ) Earnings (loss) before income taxes (74,951 ) 259,387 62,181 417,980 Income tax expense (benefit) (26,363 ) 56,733 304 93,751 Net earnings (loss) including noncontrolling interest (48,588 ) 202,654 61,877 324,229 Net income (loss) attributable to noncontrolling interest (331 ) 213 (380 ) 203 Net earnings (loss) attributable to Mohawk Industries, Inc. $ (48,257 ) 202,441 62,257 324,026 Basic earnings (loss) per share attributable to Mohawk Industries, Inc. Basic earnings (loss) per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ (0.68 ) 2.80 0.87 4.50 Weighted-average common shares outstanding - basic 71,186 72,402 71,364 71,970 Diluted earnings (loss) per share attributable to Mohawk Industries, Inc. Diluted earnings (loss) per share attributable to Mohawk Industries, Inc. $ (0.68 ) 2.79 0.87 4.48 Weighted-average common shares outstanding - diluted 71,186 72,680 71,547 72,250 Other Financial Information (Amounts in thousands) Net cash provided by operating activities $ 568,521 396,190 763,495 566,327 Less: Capital expenditures 80,639 144,111 196,271 281,059 Free cash flow $ 487,882 252,079 567,224 285,268 Depreciation and amortization $ 154,094 140,482 299,610 277,773 Condensed Consolidated Balance Sheet Data (Amounts in thousands) June 27, 2020 June 29, 2019 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 737,712 128,096 Receivables, net 1,586,398 1,819,474 Inventories 1,922,048 2,367,631 Prepaid expenses and other current assets 499,840 493,116 Total current assets 4,745,998 4,808,317 Property, plant and equipment, net 4,434,544 4,714,306 Right of use operating lease assets 318,047 343,716 Goodwill 2,541,906 2,565,702 Intangible assets, net 910,838 950,624 Deferred income taxes and other non-current assets 418,071 423,437 Total assets $ 13,369,404 13,806,102 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Current portion of long-term debt and commercial paper $ 135,350 1,891,512 Accounts payable and accrued expenses 1,618,584 1,713,934 Current operating lease liabilities 118,296 100,345 Total current liabilities 1,872,230 3,705,791 Long-term debt, less current portion 2,573,155 1,169,489 Non-current operating lease liabilities 226,555 249,844 Deferred income taxes and other long-term liabilities 772,600 859,387 Total liabilities 5,444,540 5,984,511 Total stockholders' equity 7,924,864 7,821,591 Total liabilities and stockholders' equity $ 13,369,404 13,806,102 Segment Information Three Months Ended As of or for the Six Months Ended (Amounts in thousands) June 27, 2020 June 29, 2019 June 27, 2020 June 29, 2019 Net sales: Global Ceramic $ 753,335 958,031 1,601,785 1,856,383 Flooring NA 800,088 983,439 1,648,418 1,905,419 Flooring ROW 496,377 643,015 1,085,360 1,265,173 Consolidated net sales $ 2,049,800 2,584,485 4,335,563 5,026,975 Operating income (loss): Global Ceramic $ (33,809 ) 117,036 14,168 200,266 Flooring NA (45,484 ) 62,047 (9,278 ) 65,242 Flooring ROW 29,478 100,093 105,294 189,083 Corporate and intersegment eliminations (11,143 ) (12,316 ) (19,660 ) (22,401 ) Consolidated operating income (loss) (a) $ (60,958 ) 266,860 90,524 432,190 Assets: Global Ceramic $ 5,112,084 5,661,364 Flooring NA 3,682,638 4,024,428 Flooring ROW 3,770,581 3,858,264 Corporate and intersegment eliminations 804,101 262,046 Consolidated assets $ 13,369,404 13,806,102

(a) In het tweede kwartaal van 2020 heeft de onderneming de methodologie herzien die zij gebruikt om verkoopkosten, algemene kosten en administratieve kosten te schatten en toe te wijzen aan haar bedrijfssegmenten, om het gebruik van de bedrijfsmiddelen die aan de bedrijfssegmenten zijn toegewezen beter af te stemmen. De bijgewerkte toewijzingsmethodologie had geen invloed op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening van het bedrijf. Deze wijziging werd met terugwerkende kracht toegepast, en de bedrijfsopbrengsten van de segmenten voor alle vergelijkende perioden zijn bijgewerkt om deze wijziging weer te geven.