August 19, 2020 03:30 ET

MEDDELELSE NR. 21 - 19. AUGUST 2020

Fratrådte medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen hos Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Følgende medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer er d.d. udtrådt af Dampskibsselskabet NORDENs bestyrelse som følge af, at deres ansættelsesforhold overgår til et nyoprettet joint venture som fremover vil varetage den tekniske drift af NORDENs tankskibsflåde, som omtalt i delårsrapporten for 2. kvartal 2020:

Susanne Fauerskov, Head of Marine Payroll

Lars Enkegaard Biilmann, Kaptajn

Selskabets medarbejdere vil hurtigst muligt vælge nye repræsentanter til bestyrelsen.

Med venlig hilsen

Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Martin Badsted

Finansdirektør

