Aspocomp Group Oyj (y-tunnus 1547801-5) vastaanotti 19.8.2020 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, jonka mukaan Kyösti Kakkosen omistusosuus Aspocomp Group Oyj:n äänimäärästä ja osakkeiden kokonaismäärästä ylitti 15 prosentin liputusrajan 18.8.2020. Ilmoitus on tehty avoimuusdirektiivin perusteella arvopaperimarkkinalakiin tehtyjen muutosten johdosta.



Ilmoituksen mukaan Kyösti Kakkonen omisti 18.8.2020 yhteensä 1 130 000 Aspocomp Group Oyj:n osaketta, joka vastaa 16,51 prosenttia Aspocomp Group Oyj:n osake- ja äänimäärästä.



% osakkeista ja äänistä (A:n yhteismäärä) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B:n yhteismäärä) Yhteenlaskettu %-osuus (A+B) Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä Osuus liputusrajan saavuttamisen tai ylittämisen jälkeen 16,51 % 6 841 440 Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 14,70 %



Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:



A: Osakkeet ja äänioikeudet

Osakesarja/

osakelaji Osakkeiden ja äänioikeuksien

lukumäärä Osakkeiden ja äänioikeuksien

%-osuus ISIN-koodi

(jos mahdollista) Suora

(AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) Suora

(AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) FI0009008080 1 130 000 16,51 % A YHTEENSÄ 1 130 000 16,51 %





Koko määräysvalta ketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:







Nimi %-osuus osakkeista

ja äänistä %-osuus osakkeista

ja äänistä

rahoitusvälineiden

kautta Osakkeet, äänet

ja rahoitus-

välineet

yhteensä Joensuun Kauppa ja Kone Oy 16,51 % * 1 130 000 kpl

Lisätietoja:

* Kakkonen-Yhtiöt Oy omistaa 100 % Joensuun Kauppa ja Kone Oy:stä. Kyösti Kakkonen omistaa 55,30 prosenttia Kakkonen-Yhtiöt Oy:stä.





Tämän tiedotteen päivämääränä Aspocomp Group Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä on 6 841 440 osaketta. Aspocompilla on yksi osakesarja, ja kullakin osakkeella on yksi ääni.





Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Mikko Montonen, puh. 020 775 6860, mikko.montonen(at)aspocomp.com.



ASPOCOMP GROUP OYJ



Mikko Montonen

toimitusjohtaja





Aspocomp – teknologianne ydin



Piirilevy kytkee elektronisissa laitteissa komponentit toisiinsa ja toimii niiden asennusalustana. Aspocomp tarjoaa piirilevyteknologian suunnittelu-, testaus- ja logistiikkapalveluja tuotteen koko elinkaaren ajan. Oma valmistus ja laaja kansainvälinen kumppaniverkosto takaavat kustannustehokkuuden ja toimitusten luotettavuuden.



Aspocompin asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset. Asiakkaita on ympäri maailman, ja valtaosa Aspocompin liikevaihdosta tulee viennistä.



Aspocompin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja tehdas Oulussa, jossa on yksi Suomen merkittävistä teknologiakeskittymistä.



www.aspocomp.com