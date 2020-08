Fondsbørsmeddelelse nr. 17/2020

Finansministeriet i Emiraterne forventer at tildele cBrain kontrakt





København, 19. august 2020









Finansministeriet i Emiraterne har netop meddelt cBrain, at ministeriet forventer at tildele cBrain en kontrakt, som dækker leverance og implementering af et nyt fagsystem. Tildelingen er baseret på et udbud, som er gennemført hen over sommeren.

Såfremt cBrain bliver tildelt kontrakten, vil der være tale om en leverance, som er betydelig større end de tidligere projekter, som cBrain har leveret i regionen.





Med venlig hilsen

Per Tejs Knudsen, CEO

