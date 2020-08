August 19, 2020 05:50 ET

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Bocap Investment Oy

Asema: Lähipiiriin kuuluva henkilö

(X) Oikeushenkilö



(1):Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö

Nimi: Borsos, Julianna

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen



Liikkeeseenlaskija: Aspocomp Group Oyj

LEI: 743700W8ZIJAMXWWWD26



Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 743700W8ZIJAMXWWWD26_20200819102520_6

____________________________________________



Liiketoimen päivämäärä: 2020-08-18

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009008080

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS





Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 25 000 Yksikköhinta: 3,75 EUR



Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(1): Volyymi: 25 000 Keskihinta: 3,75 EUR





Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Mikko Montonen, puh. 020 775 6860, mikko.montonen(at)aspocomp.com.



ASPOCOMP GROUP OYJ



Mikko Montonen

toimitusjohtaja





Aspocomp – teknologianne ydin



Piirilevy kytkee elektronisissa laitteissa komponentit toisiinsa ja toimii niiden asennusalustana. Aspocomp tarjoaa piirilevyteknologian suunnittelu-, testaus- ja logistiikkapalveluja tuotteen koko elinkaaren ajan. Oma valmistus ja laaja kansainvälinen kumppaniverkosto takaavat kustannustehokkuuden ja toimitusten luotettavuuden.



Aspocompin asiakkaita ovat tietoliikennejärjestelmiä ja -laitteita, auto- ja teollisuuselektroniikkaa sekä turvateknologian puolijohdekomponenttien testauksen järjestelmiä suunnittelevat ja valmistavat yritykset. Asiakkaita on ympäri maailman, ja valtaosa Aspocompin liikevaihdosta tulee viennistä.



Aspocompin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja tehdas Oulussa, jossa on yksi Suomen merkittävistä teknologiakeskittymistä.



www.aspocomp.com