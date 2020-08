Faits saillants :



Expansion à haute teneur de la zone Sud-ouest entre deux filons, avec de nouveaux intervalles titrant 8,8 g/t Au sur 7 mètres , incluant 23,8 g/t Au sur 2,5 mètres à 130 mètres de profondeur verticale.

avec de nouveaux intervalles titrant , incluant 23,8 g/t Au sur 2,5 mètres à 130 mètres de profondeur verticale. Résultats de forage d’expansion significatifs dans la zone Creek avec des intervalles titrant 10,3 g/t Au sur 4,4 mètres et 7,2 g/t Au sur 6,7 mètres entre la surface et 100 mètres de profondeur verticale.

avec des intervalles titrant entre la surface et 100 mètres de profondeur verticale. Un sondage d’exploration sous les ressources de la zone Creek a identifié une nouvelle série de structures à haute teneur avec des valeurs atteignant 60,3 g/t Au sur 1,0 mètre entre 250 et 425 mètres de profondeur verticale.

TORONTO, 19 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Probe Metals Inc. (TSX-V : PRB) (OTCQB : PROBF) (« Probe » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer de nouveaux résultats issus de son programme de forage sur la propriété Courvan du projet Val-d’Or Est (la « propriété »), détenue à 100 % par la Société et située près de la ville de Val-d’Or au Québec. Les résultats de douze (12) sondages totalisant 3 865 mètres continuent de montrer la présence et d’augmenter l’étendue de la minéralisation à haute teneur en or le long du couloir aurifère Courvan (voir la figure 1 et le tableau des meilleurs résultats ci-dessous). Le programme de forage en cours à Courvan est axé sur l’expansion des ressources et le forage intercalaire visant à convertir les ressources présumées en ressources indiquées.

David Palmer, président et chef de la direction de Probe, a déclaré : « Le projet Val-d’Or Est continue d’impressionner avec des intersections de forage épaisses et à haute teneur dans nos principales zones de ressources. Au fur et à mesure que notre confiance dans les gisements augmente, nous faisons progresser le projet sur plusieurs fronts afin de mieux comprendre à quoi pourrait ressembler un scénario de développement potentiel. Nos programmes métallurgiques, environnementaux et géotechniques ont bien progressé en 2020 et fourniront les éléments de base d'une prochaine étude économique sur le projet. Avec une ressource de plus de trois millions d’onces et en croissance, nous croyons que le projet est actuellement l’un des actifs non mis en valeur les plus avancés de Val-d’Or

»

La plupart des sondages dont les résultats sont publiés aujourd’hui (CO-146 à 153) avaient pour but de vérifier l’extension à faible profondeur vers l’est et le nord-est de la zone Creek. Grâce aux nouveaux résultats, la structure principale dans le secteur Creek a maintenant été suivie sur une distance de 500 mètres latéralement et dans l’axe de plongée. Le sondage CO-150, implanté dans le secteur nord-ouest de la zone Creek, est le premier cherchant à vérifier le potentiel d’exploration en profondeur sous les ressources identifiées et a livré des valeurs aurifères très encourageantes à partir de cinq nouvelles structures. Le sondage CO-144 ciblait un secteur non testé dans la zone Sud-ouest et a recoupé de la minéralisation aurifère significative, ce qui devrait nous permettre d’augmenter l’étendue de la fosse conceptuelle à l’extrémité ouest lors de notre prochaine estimation de ressources. En se basant sur ces résultats, d’autres travaux de forage d’expansion et intercalaire sont en voie de planification.

Résultats de forage sélectionnés du programme de forage dans le secteur Courvan

Sondage De

(m) À

(m) Longueur (m) Or

(g/t) Zone CO-144 186.0 193.0 7.0 8.8 Zone Sud-ouest incluant 190.5 193.0 2.5 23.8 Zone Sud-ouest CO-148 19.3 23.3 4.0 2.9 Zone Creek 36.6 41.0 4.4 10.3 Zone Creek incluant 37.7 39.0 1.3 32.2 Zone Creek 113.5 115.5 2.0 5.8 Zone Creek CO-149 73.3 78.2 4.9 2.7 Zone Creek 153.3 156.0 2.7 4.9 Zone Creek incluant 153.3 154.0 0.7 14.8 Zone Creek CO-150 318.5 321.5 3.0 4.1 Zone Creek incluant 319.5 320.5 1.0 11.4 Zone Creek 372.5 378.0 5.5 3.9 Zone Creek incluant 376.0 377.0 1.0 9.1 Zone Creek 481.5 483.5 2.0 15.0 Zone Creek incluant 482.5 483.5 1.0 28.0 Zone Creek 522.8 527.0 4.2 4.1 Zone Creek 578.4 579.4 1.0 60.3 Zone Creek CO-151 126.5 133.2 6.7 7.2 Zone Creek incluant 132.2 133.2 1.0 25.3 Zone Creek 141.6 142.8 1.2 11.0 Zone Creek CO-152 47.0 48.1 1.1 15.9 Zone Creek

1) Tous les nouveaux résultats d’analyse présentés dans ce communiqué et dans ce tableau sont présentés en longueur dans l’axe de forage, sans teneur de coupure appliquée. L’épaisseur réelle est estimée à 65-95 % de la longueur dans l’axe de forage.

Figure 1 : Plan de surface – Secteur du couloir aurifère Courvan

https://www.probemetals.com/site/assets/files/1483/vde-courvan-surface_map-202008.pdf

Les nouveaux résultats de forage continuent d’améliorer notre compréhension des contrôles et de la géométrie de la minéralisaton à Courvan, notamment l’identification d’un empilement de veines aurifères faiblement inclinées orientées est-ouest, adjacentes à des dykes mafiques cisaillés qui recoupent le batholite granodioritique de Bourlamaque. Les veines aurifères recoupées en forage sont principalement caractérisées par un assemblage de quartz-carbonate-tourmaline et sulfures, et l’or est généralement associé à des amas centimétriques de pyrite dans les veines et à des zones contenant de 1 % à 5 % de pyrite finement disséminée dans les roches encaissantes.

À propos de la propriété Courvan :

La propriété Courvan est adjacente au gîte New Beliveau de la Société à Val-d’Or Est et ouvre un important potentiel d’exploration à l’ouest du système minéralisé New Beliveau. Les terrains sur la propriété sont largement inexplorés, ne comptant que des trous de forage au diamant historiques à proximité de l’ancienne mine Bussière. Les veines aurifères historiquement exploitées sur la propriété étaient des veines de quartz-tourmaline-pyrite associées à des zones de cisaillement et des dykes de diorite, dans un contexte similaire à celui observé au gîte New Beliveau, situé environ 1,5 kilomètre plus à l’est. La mine Bussière a produit 42 000 onces d’or à une teneur moyenne de 5,8 g/t Au jusqu’en 1942 avant d'être détruite par des incendies de forêt.

Le couloir aurifère Courvan fait l’objet de travaux de forage par la Société depuis l’automne 2018 et inclut les gîtes Bussiere, Creek, Senore, Sud-ouest et Sud-est qui, collectivement, contiennent 773 400 onces d’or présumées à une teneur de 1,80 g/t d’or.

Personne qualifiée :

Le contenu technique du présent communiqué de presse a été révisé par M. Marco Gagnon, géologue, vice-président exécutif et administrateur de Probe, lequel est une « personne qualifiée » selon le Règlement 43-101.

Contrôle de la qualité :

Durant le dernier programme de forage, les échantillons pour analyse ont été prélevés de carottes de forage de calibre NQ en sciant le carottage en deux; une moitié a été expédiée à un laboratoire commercial accrédité pour analyse et l’autre moitié conservée comme témoin. Un strict protocole d’AQ/CQ a été appliqué à tous les échantillons, incluant l’insertion de matériaux de référence minéralisés et d’échantillons stériles dans chaque lot de 20 échantillons. Les analyses pour déterminer la teneur en or ont été effectuées par pyroanalyse avec fini par absorption atomique sur des fractions de 50 grammes de matériel rocheux. Tout échantillon contenant 3,0 g/t d’or ou plus a été réanalysé par pyroanalyse avec fini gravimétrique. Des analyses d’or total (tamisage métallique) ont été effectuées sur les échantillons qui présentaient une grande variation de la teneur en or, ou en présence d’or visible.

À propos de Probe Metals :

Probe Metals Inc. est une société d'exploration aurifère canadienne qui se consacre à l'acquisition, à l'exploration et au développement de projets aurifères très prometteurs. La Société s’affaire à découvrir et à développer des projets aurifères de haute qualité, y compris son principal actif, le projet aurifère Val-d'Or Est au Québec. La Société est bien financée et contrôle un ensemble de propriétés d'exploration stratégiques de plus de 1 000 kilomètres carrés au sein de certaines des plus prolifiques ceintures aurifères au Québec. La Société a été constituée à la suite de la vente de Probe Mines Limited à Goldcorp en mars 2015. Newmont détient actuellement une participation d’environ 12 % dans la Société.

Au nom de Probe Metals Inc.,



David Palmer, Ph.D.

Président et chef de la direction



Pour plus d’information :

Veuillez visiter notre site Internet au www.probemetals.com ou contacter :

Seema Sindwani

Directrice des relations avec les investisseurs

info@probemetals.com

+1.416.777.9467

Énoncés prospectifs

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence et à l'exactitude du présent communiqué de presse. Le présent communiqué de presse comprend certains « énoncés prospectifs » qui ne sont pas des faits historiques. Les énoncés prospectifs comprennent des estimations et des énoncés décrivant les futurs plans ou objectifs de la Société, et comprennent des mots à l’effet que la Société ou la direction s’attend à ce qu’une condition ou qu’un résultat spécifié se réalise. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l’emploi de termes comme « est d’avis », « anticipe », « s'attend à », « estime », « pourrait », « devrait », « sera » ou « planifie ». Puisque les énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses et font référence à des événements et des conditions futures, ils comportent de par leur nature des risques et des incertitudes. Bien que ces énoncés soient fondés sur les informations présentement à la disposition de la Société, la Société n’offre aucune garantie à l’effet que les résultats réels seront conformes aux attentes de la direction. Les risques, incertitudes et autres facteurs qui sous-tendent les renseignements prospectifs pourraient faire en sorte que les événements réels, les résultats, le rendement, les perspectives et les opportunités soient sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus dans les renseignements prospectifs. Les renseignements prospectifs dans le présent communiqué de presse comprennent, sans s’y limiter, les futurs plans et objectifs de la Société, ses déclarations, les résultats d’exploration, la minéralisation potentielle, l’estimation des ressources minérales, les plans d’exploration et de développement minier, la date prévue du début des opérations et l’estimation des conditions du marché. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des renseignements prospectifs comprennent, sans s’y limiter, l’incapacité d’identifier des ressources minérales, l’incapacité de convertir les ressources minérales estimées en réserves, l’incapacité de réaliser une étude de faisabilité qui recommanderait une décision d’aller en production, la nature préliminaire des résultats d’essais métallurgiques, les délais d’obtention ou l’incapacité d’obtenir les approbations gouvernementales, environnementales ou autres à l’égard des projets, les risques politiques, l’incapacité de s’acquitter de l’obligation d’accommoder les Premières Nations et autres peuples autochtones, les incertitudes quant à la disponibilité et au coût du financement requis dans l’avenir, les fluctuations des marchés des capitaux propres, l’inflation, les fluctuations des taux de change, les fluctuations des prix des matières premières, les délais dans le développement des projets, des variations importantes des dépenses en immobilisations et des coûts d’exploitation par rapport aux estimations, et les autres risques inhérents à l’industrie de l’exploration et du développement minier, ainsi que les risques décrits dans les documents publics de la Société déposés sur SEDAR. Bien que la Société soit d’avis que les hypothèses et les facteurs pris en compte dans la préparation des renseignements prospectifs inclus dans le présent communiqué de presse sont raisonnables, l’on ne devrait pas se fier indûment aux renseignements prospectifs, qui s’appliquent uniquement en date du présent communiqué de presse, et rien ne garantit que les événements se dérouleront dans les délais indiqués ou à tout autre moment. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser tout renseignement prospectif, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autres, sauf si requis par la loi.