MT Højgaard-koncernen havde et fornuftigt 2. kvartal med et stigende ordreindgang, voksende ordrebeholdning og bedre driftsindtjening. Resultatet af primær drift (EBIT) blev 41 mio. kr. i 2. kvartal mod 23 mio. kr. i 2. kvartal 2019, trods mindre effekter af Covid-19 krisen. Resultaterne i 1. halvår var som ventet og bekræfter forventningen om en gradvis forbedring af indtjeningen igennem året. Forventningerne til 2020 er uændrede.

Hovedpunkter i 1. halvår 2020 for MT Højgaard-koncernen



Omsætningen i halvåret faldt som ventet 8% til 2.881 mio. kr. Faldet skyldes især midlertidig aktivitetsnedgang i Enemærke & Petersen efter et lavt ordreindtag i 1. halvår 2019.

Det primære driftsresultat (EBIT) blev 44 mio. kr. mod 41 mio. kr. i 1. halvår 2019. På grund af bedre bruttomargin og lavere omkostninger steg driftsmarginen til 1,5% mod 1,3% i 1. halvår 2019. I 2. kvartal 2020 blev driftsmarginen 2,9%.

MT Højgaard Danmark forbedrede indtjeningen og blev overskudsgivende trods lavere omsætning.

Begrænset effekt af Covid-19 i Danmark med enkelte forsinkelser og udskydelser af projekter samt mindre driftsforstyrrelser. Internationalt førte Covid-19 til en vis opbremsning i ordreindtaget.

Ordreindgangen i halvåret steg 20% til ca. 2,9 mia. kr. med et godt miks af større, mellemstore og mindre ordrer. Væksten var højest i Enemærke & Petersen og Scandi Byg.

Den samlede ordrebeholdning ultimo juni var på mere end 6,6 mia. kr. – en vækst på 14% fra samme tidspunkt sidste år.



Hovedpunkter i 1. halvår 2020 for MT Højgaard Holding A/S



Resultatet af primær drift (EBIT) blev 24 mio. kr. i 1. halvår mod -3 mio. kr. i samme periode i 2019.

Periodens resultat blev 78 mio. kr. inkl. et bidrag på 79 mio. kr. fra ophørte aktiviteter (Lindpro A/S).

Pengestrømmene fra driften i halvåret blev 265 mio. kr. mod 30 mio. kr. i samme periode sidste år. Stigningen skyldes især forlængede betalingsfrister for hhv. A-skat, AM-bidrag og moms, men også bedre rentabilitet i driften.

Det samlede kapitalberedskab blev styrket til 912 mio. kr. mod 594 mio. kr. ved årets begyndelse. Lindpro A/S, der blev solgt den 31. marts 2020, er regnskabsmæssigt behandlet som ophørte aktiviteter. Alle sammenligningstal for 2019, på nær balance og pengestrømme, er justeret for effekten af salget.



Strategisk opdatering



Implementeringen af koncernens nye strategi følger planen, og bestyrelsen har i dag behandlet delstrategier for de seks forretningsenheder. Bedre lønsomhed er i fokus i alle forretningsenheder.

I 2021 vil alle forretningsenheder være udskilt i selvstændige selskaber.

MT Højgaard International har pr. 1. juli styrket aktiviteterne i Grønland med købet af virksomheden MATU, som ventes i 2021 at bidrage med en omsætning på ca. 25 mio. kr.

Stigende interesse for bæredygtige, certificerede byggerier understøtter det strategiske fokus på bæredygtighed.



Forventningerne til 2020 fastholdes



MT Højgaard-koncernen fastholder forventningerne om en omsætning på omkring 5,9 mia. kr. og et resultat af primær drift (EBIT) før særlige poster i niveauet 125 mio. kr.



MT Højgaard Holding A/S fastholder forventningerne om en omsætning på omkring 5,9 mia. kr. og et resultat af primær drift (EBIT) før særlige poster i niveauet 85 mio. kr.

Størstedelen af den forventede omsætning er kontraheret, men Covid-19 kan medføre forskydninger i opstart af kontraherede projekter eller forsinkelser i indgåelse af nye aftaler. Usikkerheden som følge af Covid-19 opvejes i nogen grad af nye, politiske tiltag, der skal fremme bygge- og anlægsaktiviteten hos offentlige kunder og den almene sektor.



- Vi har stadig en betydelig opgave foran os med at hæve overskudsgraden til 4% i 2022, men vi er på rette spor. Trods en mindre effekt fra Covid-19 leverede vi den ventede forbedring af indtjeningen og ordreindgangen i 2. kvartal. Vi gør gode fremskridt med eksekveringen af de enkelte projekter, porteføljen bliver stadig sundere, og optimeringen af MT Højgaard begynder at vise resultater. På grund af Covid-19 er der stadig usikkerhed i markedet, men medmindre der kommer større restriktioner på vores aktiviteter eller større forskydninger af kontraherede projekter, forventer vi uændret at fortsætte den positive udvikling i resten af året, siger adm. direktør og koncernchef Morten Hansen, MT Højgaard Holding A/S.



Kontakt: Henvendelse til Morten Hansen og Martin Solberg kan ske på telefon +45 22 70 93 65.



Vedhæftet fil