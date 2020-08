Stockwik Förvaltning AB (publ) (”Stockwik” eller ”Bolaget”) har idag den 19 augusti 2020 ingått ett villkorat avtal om att förvärva samtliga aktier i RUN Communications AB (”RUN” respektive ”Förvärvet”) (”Transaktionen”). Köpeskillingen uppgår till totalt 80 MSEK.



I samband med Transaktionen har Bolaget mandaterat Pareto Securities AB för att utvärdera möjligheten att emittera ett seniort säkerställt obligationslån med en förväntad volym om 250 MSEK och en löptid om tre år. Den förväntade nettolikviden från obligationsemissionen avses användas för att refinansiera existerande förvärvsfaciliteter, finansiera kontantdelen av Transaktionens köpeskilling samt för att finansiera generella bolagsändamål.

I samband med Transaktionen har Bolaget beslutat att publicera preliminär finansiell information för det andra kvartalet 2020. Bolagets nettoomsättning för det andra kvartalet 2020 uppgick till 98,3 (76,2) MSEK med ett korresponderande rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) om 10,8 (-0,2) MSEK, exklusive effekt från IFRS 16 om 3,2 (2,0) MSEK uppgick EBITDA till 7,6 (-2,2) MSEK. Nettoskulden per den 30 juni 2020 uppgick till 174,8 MSEK, varav 16,1 MSEK var hänförliga till likvida medel. För rullande tolv månader redovisar koncernen proforma 456,6 MSEK i nettoomsättning och 51,1 MSEK i EBITDA, exklusive effekt från IFRS 16 om 11,9 MSEK uppgick EBITDA till 39,2 MSEK. Den kommande kvartalsrapporten för det andra kvartalet 2020 förväntas att publiceras som planerat den 28 augusti kl. 08:00.

TRANSAKTIONEN I KORTHET OCH FINANSIELLA EFFEKTER

Förvärvet av RUN utgör Stockwiks tolfte portföljbolag. RUN inriktar sig på drift av IT-infrastruktur, privata och publika molntjänster samt konsulttjänster och har sedan starten år 2003 uppvisat en stabil tillväxt. Företagets tjänster riktar sig mot allt från små kunder till stora internationella organisationer inom ett brett spann av branscher, samtliga med höga krav på funktion och säkerhet som exempelvis statliga myndigheter, bioteknik, konsultverksamhet, bygg samt andra IT- och affärssystemleverantörer.

RUN har under de senaste tio åren växt med i genomsnitt 7 procent per år och har under de senaste tre åren uppvisat en genomsnittlig tillväxt på 9 procent per år. Företagets nettoomsättning uppgår på en rullande tolvmånadersbasis per 30 juni i år till ca 43,8 MSEK med ett rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) om 12,9 MSEK. RUN har 14 anställda och har säte i Stockholm. Verksamheten bedrivs dock nationellt. RUN kommer att ingå i Stockwiks existerande segment tjänster.

Med RUN medräknat bedöms Stockwikkoncernens rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgå till 64,0 MSEK och nettoomsättning till 500,4 MSEK räknat som historiska rullande tolv månader per den 30 juni 2020 i den nu befintliga koncernstrukturen med de övriga portföljbolagen; Admit Ekonomi (tjänster), TEAM (hälsa), Galdax, Stans Gummiverkstad och Däckcentrum (industri), MBF, BergFast, AFF, KRVVS, Vaxholms Värmeservice och NF Måleri (fastighetsservice). Soliditeten bedöms överstiga 22 procent med transaktionens effekter och inklusive obligation.

Transaktionen sker till en total köpeskilling om 80 MSEK, varav 64 MSEK erläggs kontant, 10 MSEK erläggs genom en revers med fyra års löptid och en årlig ränta om 3 procent och 6 MSEK erläggs genom en riktad nyemission av aktier (”Apportemissionen”) till säljarna av RUN. Antalet utestående aktier i Stockwik förväntas öka med högst 118.000 aktier efter genomförande av Apportemissionen, vilket motsvarar en utspädning om cirka 2,3 procent.

Transaktionen är, utöver sedvanliga villkor, villkorat av att finansiering säkerställs till marknadsmässiga villkor och förväntas slutföras under september.

BAKGRUND OCH MOTIV

RUN är en lönsam och etablerad verksamhet med strukturer för självständig drift. VD för RUN Niklas Sjölander, samt teknisk chef Andreas Carbin och övrig befintlig personal kvarstår oförändrad. Verksamheten innehar en etablerad position inom ett område med stadig och konjunkturoberoende efterfrågan. Förvärvet ligger väl i linje med Stockwiks intentioner att förvärva lönsamma bolag med bedömd låg operativ risk.

”Med RUN gör Stockwik sitt hittills största förvärv och kliver in i IT-sektorn. Förvärvet av RUN är signifikativt för Stockwik i att dess verksamhet är konjunkturoberoende och mycket stabil. RUN är ett svenskt kvalitetsföretag med nästan 20 års historik och som uppvisar en stadig ekonomisk utveckling. RUN bjuder på fortsatt goda utsikter med sin etablerade verksamhet. Det är med stor glädje vi presenterar detta för våra aktieägare”, säger David Andreasson, VD för Stockwik.

”Stockwik representerar tydligt den sorts värdegrund vi byggt RUN:s verksamhet på; riskaversion samt metodiskt värdeskapande arbete. För oss har det varit grundläggande att finna en långsiktig ägare och en miljö där vi tillsammans med vår personal kan fortsätta att verka och vidareutveckla vårt erbjudande. Med RUN får Stockwik också en rådgivande expert kring IT-frågor i koncernen. Vi ser nu fram emot att vara en del av Stockwik och att tillsammans växa och utvecklas i rollen som leverantör av outsourcade datatjänster”, säger Niklas Sjölander, VD för RUN.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Stockwik Förvaltning AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2020 kl. 15:30 (CET).

För ytterligare information kontakta:

David Andreasson, VD

Stockwik Förvaltning AB (publ)

Telefon: nollsjunolltresexåttatrettonnittionio

Om Stockwik

Stockwik ger sina aktieägare möjlighet att vara delägare i en portfölj av välskötta, stabila och lönsamma, mindre, svenska kvalitetsföretag. Stockwik erbjuder en stabil plattform för småföretag att utvecklas organiskt och via kompletterande förvärv. Stockwik tar tillvara på de mindre bolagens spetskompetens och erbjuder det stora bolagets trygghet och möjligheter. Vi investerar långsiktigt och förvärvar bolag för att behålla dem. I vår investeringsprocess ställer vi krav på såväl kvantitativa parametrar såsom kapitaleffektivitet som kvalitativa värden såsom god affärsetik samt ordning och reda. Vårt arbete baseras på tre grundprinciper; Rätt människor, rätt värderingar, rätt bolag. Stockwik är noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap med kortnamn STWK.

