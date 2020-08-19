伊利诺伊州威尔美特和威斯康辛州贝洛伊特及加利福尼亚州摩根山, Aug. 19, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 正在合作开发尿激酶型纤溶酶原激活物受体靶向放射科免疫疗法（RIT）用于治疗重症新冠肺炎患者的Monopar Therapeutics Inc.（纳斯达克：MNPR）（伊利诺伊州威尔美特）和NorthStar Medical Radioisotopes, LLC（威斯康辛州贝洛伊特）今天宣布，与专注于加速临床前生物产品开发的领先合同研究组织Aragen Bioscience, Inc.（加利福尼亚州摩根山）建立合作伙伴关系。Aragen将进行旨在选择主要候选uPRIT的研究，以推进至重症新冠肺炎的试验性新药开发阶段。



“Aragen在这一特定领域临床前研究的专业知识将加速基于MNPR-101抗体支架对主要uPRIT的选择，以推进到临床阶段，”Monopar首席科学官Andrew Mazar博士表示。

“我们很高兴在uPRIT计划的这一重要阶段与Aragen开展合作，”NorthStar高级副总裁兼首席科学官James T. Harvey博士说到， “使用严格标准来选择uPRIT候选药物以推进到试验性新药研究阶段，这是我们新冠肺炎计划的一个关键部分。”

“uPRIT对于重症新冠肺炎患者具有巨大的治疗潜力，”Aragen首席执行官Axel Schleyer博士表示， “我们很高兴能与Monopar和NorthStar合作进行这项重要工作。”

此次合作的目的是识别具有最佳尿激酶型纤溶酶原激活物受体结合性的uPRIT，从而能够将细胞毒性放射性同位素有选择性地运送到产生“细胞因子风暴”的异常激活免疫细胞，正是这些细胞造成了重症新冠肺炎患者的严重肺部损伤、多器官损伤和死亡。

关于Monopar Therapeutics Inc.

Monopar Therapeutics是一家临床阶段生物制药公司，主要专注于开发延长癌症患者寿命或提高其生活质量的专有疗法。Monopar处于不同研发阶段的产品包括：用于预防口咽癌症患者因化疗引起严重口腔黏膜炎的Validive®；用于治疗晚期软组织肉瘤的camsirubicin；以及用在晚期癌症和重症新冠肺炎的后期临床前抗体MNPR-101。如需获取更多信息，请访问： www.monopartx.com 。

关于NorthStar Medical Radioisotopes, LLC

NorthStar Medical Radioisotopes是生产和分销医学成像和治疗用途放射性同位素的全球性创新企业。NorthStar公司致力于为美国提供可靠且环保的放射性同位素供应解决方案，以满足患者需求，并推进临床研究。该公司的首款产品是RadioGenixRadioGenix®系统（锝99m发生器）；这是一项创新性的灵活平台技术，最早在2018年2月获得美国食品药品管理局批准。如需获取更多信息，请访问： www.northstarnm.com 。

关于Aragen Bioscience, Inc.

Aragen Bioscience, Inc.是GVK BIO的全资子公司，总部位于旧金山湾区，是一家领先的合同研究组织。Aragen Bioscience提供多种不同的体外和体内服务，用于生物和诊断产品的发现、细胞株开发、生产、表征、活力和疗效评估以及开发。如需获取更多信息，请访问： www.aragenbio.com

前瞻性声明

本新闻稿所载关于非历史事实事项的声明属于1995年《私人证券诉讼改革法案》中所述的“前瞻性声明”。“可能”、“将会”、“能够”、“将要”、“应该”、“预料”、“计划”、“预期”、“意在”、“相信”、“估计”、“预示”、“预测”、“潜在”、“继续”、“目标”和类似表达旨在标示前瞻性声明，但并非所有前瞻性声明都包含这些标示词。这些前瞻性声明的示例包括关于以下内容的陈述：Aragen是否有能力基于MNPR-101抗体支架选择主要候选uPRIT，进入试验性新药开发，并进而进入重症新冠肺炎的临床阶段；uPRIT对于重症新冠肺炎患者是否具有巨大的治疗潜力；以及合作是否有能力识别具有最佳尿激酶型纤溶酶原激活物受体结合性的uPRIT，从而能够将细胞毒性放射性同位素有选择性地运送到产生“细胞因子风暴”从而导致重症新冠肺炎患者严重肺部损伤、多器官损伤和死亡的的异常激活免疫细胞。前瞻性声明的示例包括关于以下内容的陈述：前瞻性声明所涉及的风险和不确定因素包括但不限于：到目前为止缺乏任何关于MNPR-101的临床工作；完成临床前和临床开发以及实现商业化潜力所需的额外资本；无法将MNPR-101与治疗放射性同位素结合；结合物无法杀死异常激活且产生细胞因子的免疫细胞；结合物无法使用uPAR进入这些细胞并释放细胞毒性的有效载荷杀死这些细胞并同时保存正常组织；不能确保这种放射性同位素可以批量生产并扩大规模以满足潜在需求；治疗方法一旦可供商业化生产时无法确定需求水平；以及关于研究、开发、监管批准和治疗方法商业化等各种重大的综合风险和不确定性。实际结果可能与此类前瞻性声明中明示或暗示的结果存在重大差异。在Monopar向证券交易委员会提交的文件中，针对各种风险提供了更全面的描述。本新闻稿中包含的所有前瞻性声明仅适用于截至声明发布之日的情形。Monopar、NorthStar和Aragen没有义务根据声明发布后发生的事件或存在的情况对上述声明做出更新。本新闻稿中包含的任何前瞻性声明仅代表Monopar、NorthStar和Aragen截至本文日期的观点，不应作为其后任何日期的观点依据。

联系方式：

Monopar Therapeutics Inc.：

投资者关系：

Kim R. Tsuchimoto

首席财务官

kimtsu@monopartx.com

NorthStar Medical Radioisotopes, LLC：

投资者关系：

Paul Estrem

高级副总裁兼首席财务官

pestrem@northstarnm.com