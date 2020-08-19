澳大利亚悉尼, Aug. 20, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的技术研究和顾问公司Information Services Group（ ISG ）（Nasdaq: III ）的最新行业状况报告显示，因托管服务受新冠肺炎疫情影响而下滑，按合同价值计全球外包规模最小的亚太地区在第二季度出现行业最大降幅。



通过500万美元或以上年度合同价值（ACV）衡量商业外包合同的ISG Index™显示，因为对疫情的担忧以及很难与去年第二季度的创纪录高点比较，该地区的合并市场（托管服务和基于云的即服务）与去年相比下降24%，降至19亿美元。

市场全面下滑，托管服务暴跌47%，降至5.29亿美元，其中IT外包（ITO）下跌42%，降至4.77亿美元，业务流程外包（BPO）下跌71%，降至5200万美元。即服务降幅稍缓，与去年相比下降了9%，降至14亿美元。其中，基础设施即服务（IaaS）下降7%，降至12亿美元，而软件即服务（SaaS）下降23%，降至1.65亿美元。通常作为该地区增长推动因素的即服务经历了2018年第四季度以来最疲软的一个季度。

“在亚太地区，考虑到市场的相对规模，我们预计全年业绩将呈不均衡态势，而即服务将使该地区总体保持上行， 但本季度的情况并非如此，”ISG亚太地区合伙人和地区负责人Scott Bertsch表示。“疫情对该地区造成了影响，交易活动放缓，合并市场较第一季度下跌16%。尽管如此，仍有一些值得注意的交易，包括Bharti Airtel选择IBM和Red Hat来构建其新的Telco网络云。”

上半年表现

上半年，亚太地区合并市场ACV与上一年相比下降了11%。因缺少大额交易，托管服务ACV下降39%。ITO录得2010年以来最疲弱的上半年ACV。在此细分市场内，应用程序开发和维护（ADM）以及基础设施ACV均急剧下降。以往只是亚太地区一个较小细分市场的BPO，其ACV上半年猛跌54%。上半年，托管服务ACV在所有主要地区市场均有所下降。

与此同时，即服务在上半年上涨近5%，但相比2019年上半年27%的增长率，增长速度放缓。尽管增长率有所下降，但IaaS继续显示出实力，而SaaS ACV则下降了16%。

“随着云技术超级巨头们对企业市场的争夺，IaaS领域的竞争仍然很激烈，”Bertsch表示。“在第二季度，澳大利亚能源生产商和零售商AGL与微软签署了一项雄心勃勃的计划，力争到2022年之前将其所有的业务系统纳入云计算。此外，AWS还与Infosys和DXC合作，以协助Kmart-Australia为将其大型机应用程序转移到AWS云做好准备。”

全球预测

ISG预测2020年第三、第四季度全球合并市场将连续小幅增长。该公司预测全年托管服务市场将下降7.5%，略高于该公司第一季度所作出的7%的2020年预计降幅。

关于ISG Index™

ISG Index™是公认的全球技术和商业服务领域市场情报权威来源。它已经连续71个季度为金融分析师、企业买家、软件和服务提供商、律师事务所、大学和媒体提供最新的行业数据和趋势。2016年，ISG指数得到扩展以涵盖快速增长的即服务市场，衡量基于云的服务对数字业务转型的重大影响。ISG还在每季度发布的ISG指数中提供关于自动化和其他数字技术的持续分析。

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