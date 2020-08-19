澳洲悉尼, Aug. 20, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 亞太區按合約價值計算為全球最小的外判地區。根據領先全球的技術研究及諮詢公司 Information Services Group ( ISG ) (Nasdaq: III ) 的最新行業報告，託管服務採購量因 COVID-19 大流行疫情而下降，該行業在亞太區第二季大幅下滑。



ISG Index™ 衡量年度合約價值 (ACV) 達 500 萬美元或以上的商業外判合約，發現對大流行疫情的擔憂，以及與去年第二季創紀錄的高水平比較，該區的綜合市場（包括託管服務及雲端即服務）與去年相比下降了 24%，達到 19 億美元。

該市場所有服務的採購量均有所下降，託管服務下降了 47%，達 5.29 億美元，其中 IT 外判 (ITO) 下降了 42%，達 4.77 億美元，而商業流程外判 (BPO) 則下降了 71%，達 5,200 萬美元。「即服務」下降的嚴重程度較低，與去年相比下降了 9%，達 14 億美元。在這行業，基礎設施即服務 (IaaS) 下降了 7%，達 12 億美元，而軟件即服務 (SaaS) 下降了 23%，達 1.65 億美元。「即服務」通常為該區的增長提供動力，但錄得自 2018 年第四季以來最弱的一季。

ISG Asia Pacific 合夥人兼區域主管 Scott Bertsch 說：「在亞太區，就市場相對的規模而言，我們預計全年將出現不均衡的業績，『即服務』使該區維持在向上的軌道， 但本季卻不然。這場大流行疫情對該區造成損失，綜合市場從第一季起因交易活動放緩而下跌了 16%。即使如此，一些值得注意的交易包括 Bharti Airtel 選擇 IBM 及 Red Hat 來建立其新的電訊網絡雲端。」

上半年業績

在上半年，亞太區綜合市場 ACV 與去年相比下跌了 11%。因缺少大宗交易，託管服務 ACV 下跌了 39%。自 2010 年以來，ITO 在上半年錄得最弱的 ACV。在這行業中，應用程式的開發和維護 (ADM) 及基礎設施 ACV 均急劇下降。在歷史上，BPO 的 ACV 只是亞太區的一小部分，在上半年跌了 54%。託管服務 ACV 在上半年在所有主要地理市場均下跌。

與此同時，「即服務」在上半年增長了近 5%，但與 2019 年上半年錄得的 27% 增長比較其增長速度正放緩。IaaS 繼續展現實力，雖然其增長速度稍微冷卻，但 SaaS ACV 只下調了 16%。

Bertsch 說：「IaaS 行業的競爭仍像企業市場的雲端供應商一樣激烈。在第二季，澳洲能源生產商和零售商 AGL 與 Microsoft 簽署了一項雄心勃勃的計劃，即使其所有商業系統在 2022 年前轉為雲端管理。此外，AWS 與 Infosys 及 DXC 合作，幫助 Kmart-Australia 準備將其主機應用程式轉移到 AWS 雲端。」

全球預測

ISG 預計 2020 年第三季及第四季將為綜合全球市場帶來輕微的連續增長。全年來說，該公司預計託管服務市場將下跌 7.5%，略高於 2020 年第一季預測的 7% 降幅。

關於 ISG Index™

ISG Index™ 被公認為全球技術及商業服務行業的市場情報權威。它已連續 71 季為金融分析員、企業收購者、軟件及服務供應商、律師行、大學及媒體詳細介紹最新的行業數據及趨勢。2016 年，ISG Index 擴大至涵蓋快速增長的「即服務」市場，從而衡量雲端服務對數據業務轉型的重大影響。ISG 在其季度 ISG Index 演示中還提供對自動化及其他數據技術的持續分析。

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