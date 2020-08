TALLAHASSEE, Fla., Aug. 19, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- En asociación con MAS Servicios, Blue Diamond Resorts ahora brindará un seguro médico integral gratuito a los huéspedes. A partir del 1 de septiembre de 2020, los huéspedes que reserven directamente a través de las páginas web de Blue Diamond Resorts o a través del equipo de reservas recibirán automáticamente un seguro médico extendido para cubrir los gastos incurridos por accidentes o enfermedades durante sus vacaciones, incluyendo las necesidades médicas relacionadas con COVID-19.



“La salud y seguridad de nuestros huéspedes sigue siendo nuestra prioridad número uno”, dijo Jordi Pelfort, presidente de Hoteles y Resorts de Sunwing Travel Group. “Al asociarnos con MAS Servicios para brindar a nuestros valiosos huéspedes un seguro médico integral gratuito, estamos agregando otra capa de protección a nuestro programa de Vacaciones con Seguridad Garantizada para ayudar a que nuestros huéspedes se sientan tranquilos y puedan enfocarse en relajarse en paraíso."

El seguro médico incluido de Blue Diamond Resorts proporcionado por MAS Servicios incluye, entre otros beneficios, la siguiente cobertura:

Cobertura de asistencia médica por accidente o enfermedad (incluyendo COVID-19) por un monto de hasta $ 55,000 USD

Cobertura de traslado médico de emergencia, funeral o repatriación por un montón de hasta $ 50,000 USD

Si un huésped debe permanecer en el hotel debido a una enfermedad, la cobertura de cuarentena cubre hasta $ 100 USD por noche durante 14 noches para el huésped y tres acompañantes de viaje

Pasajes aéreos para regreso anticipado debido a la muerte de un familiar o debido a accidentes y emergencias relacionados con el hogar

Se incluye la cobertura de medicamentos para hospitalización, médico a domicilio, asistencia médica telefónica las 24 horas, asistencia psicológica, asistencia jurídica las 24 horas y el apoyo para reencontrar equipaje facturado que se haya perdido

Además, el grupo de gestión hotelera se ha asociado con Cristal International Standards, un negocio de gestión de riesgos de seguridad y salud global líder en la industria. El programa Safety-Assured Vacations de Blue Diamond Resorts presenta el nuevo módullo POSI-Check (Prevención de la propagación de infecciones) de Cristal, que está diseñado para monitorear la efectividad de los programas de salud y seguridad en respuesta a infecciones transmisibles en hoteles y restaurantes de todo el mundo.

Para obtener más información sobre el seguro médico integral de Blue Diamond Resorts de MAS Servicios, visite http://www.bluediamondresorts.com/es/travel-insurance

Acerca de Blue Diamond Resorts

Desde su inauguración en 2011, Blue Diamond Resorts ha crecido exitosamente hasta convertirse en la empresa de gestión hotelera de más rápido crecimiento en el Caribe, con 46 propiedades que sobrepasan las 15,500 habitaciones en 10 países. Con un enfoque innovador para diferenciar marcas según las demandas específicas de cada mercado, la cartera de Blue Diamond Resorts incluye productos diferenciados según los presupuestos y los intereses de sus clientes, desde elegantes propiedades sólo para adultos, hasta resorts llenos de diversión para las familias. Los galardonados resorts de lujo Royalton Luxury Resorts rediseñan la experiencia todo incluido al ofrecer amenidades exclusivas que incluyen All-In Connectivity™, el moderno concepto de Sports Event Guarantee™ y elementos de bienestar en las habitaciones y suites. Las submarcas de Royalton solo para adultos incluyen Hideaway at Royalton, el cual ofrece gastronomía exclusiva y alojamiento preferencial con acceso a todos los servicios y comodidades de la zona Royalton; así como los modernos y elegantes resorts, Royalton CHIC, localizados en los mejores destinos de sol y playa del Caribe. En Jamaica, Grand Lido Negril brinda unas vacaciones naturistas lujosas y elegantes frente a una exclusiva cala para mayor privacidad. Memories Resorts & Spa brinda una experiencia que complace a toda la familia, incluyendo variedad de actividades y kids clubs con los famosos personajes Toopy & Binoo™, mientras que la marca Starfish Resorts ofrece un valor sin igual en ubicaciones exóticas con alojamiento cómodo. Planet Hollywood Hotels and Resorts invita a los huéspedes a vivir la experiencia Vacation Like A Star ™ durante sus vacaciones con una experiencia atractiva e interactiva, además de contener una colección de artículos famosos de la cultura cinematográfica, musical y deportiva. Mystique by Royalton, una colección de resort de estilo boutique, ofrece vacaciones personalizadas en lugares sorprendentemente hermosos y llenos de aventuras sin fin.

Para conocer más sobre Blue Diamond Resorts, visite http://www.bluediamondresorts.com/es/.

Sobre MAS Servicios

Desde el inicio de sus operaciones en 2005, MAS Servicios ofrece servicios legales, de seguros y asistencia para brindar protección y tranquilidad a sus clientes. Entre los servicios que ofrece MAS Servicios se encuentran asistencia legal, vial, médica, funeraria, a la tercera edad y turística a través de una amplia red de proveedores que cumplen con los más altos estándares de calidad y servicio en beneficio de los clientes. Además de sus altos estándares de calidad, MAS Servicios tiene el compromiso de brindar servicio y soporte al cliente las 24 horas del día, los 365 días del año, con alta presencia a nivel nacional. El objetivo de MAS Servicios es generar valor agregado a los productos de clientes, socios y aliados comerciales a través de soluciones flexibles y personalizadas.

