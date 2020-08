STMicroelectronics publie son rapport financier IFRS pour le premier semestre 2020

Genève, le 19 août 2020 – STMicroelectronics NV (NYSE: STM), un leader mondial dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, annonce ce jour la publication de son rapport financier IFRS pour le premier semestre 2020, clos le 27 juin 2020, sur son site web. Le rapport a été enregistré auprès de l’Authority for Financial Markets néerlandaise.

Le rapport financier semestriel de la Société, préparé selon les normes IFRS (International Financial Reporting Standards) est disponible sur www.st.com .

À propos de STMicroelectronics

Chez ST, nous sommes 46 000 créateurs et fabricants de technologies microélectroniques. Nous maîtrisons toute la chaîne d’approvisionnement des semiconducteurs avec nos sites de production de pointe. En tant que fabricant de composants indépendant, nous collaborons avec 100 000 clients et des milliers de partenaires. Avec eux, nous concevons et créons des produits, des solutions et des écosystèmes qui répondent à leurs défis et les opportunités, et à la nécessité de contribuer à un monde plus durable. Nos technologies permettent une mobilité plus intelligente, une gestion plus efficace de l’énergie et de la puissance, et un déploiement à grande échelle de l’Internet des objets (IoT) et de la 5G.

Pour de plus amples informations, visitez le site www.st.com .

