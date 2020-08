TORONTO, 19 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Fonds de revenu Noranda (TSX : NIF.UN) (le « Fonds ») annonce que l’entente conclue le 14 mai 2020, dans le cadre du recours collectif portant sur une émission de trioxyde de soufre, a été approuvée par la Cour Supérieure du Québec. L’émission est survenue à la suite d’un bris d’équipement accidentel à l’affinerie de Salaberry-de-Valleyfield le 9 août 2004.



« Nous sommes heureux que l’entente soit approuvée et que les modalités de compensation proposées soient à la satisfaction de toutes les parties prenantes impliquées », a déclaré Liana Centomo, chef de la direction de Zinc électrolytique du Canada limitée (« CEZinc »), gestionnaire du Fonds.

L’entente prévoit que CEZinc versera une somme de 1,68 million $ en compensations individuelles pour des catégories de membres, tel que prévu par les modalités du règlement. Les parties ont convenu qu’une somme servira à la mise en place de mesures correctives à caractère environnemental, dont le détail sera approuvé par le tribunal ultérieurement.

La somme sera déboursée sans admission de responsabilité et servira à payer les réclamations des membres, les honoraires des avocats du recours collectif et les frais encourus. Cette entente de règlement n’a aucun impact matériel sur CEZinc et la somme sera couverte par ses polices d’assurance.

Le Fonds de revenu Noranda est une fiducie de revenu dont les parts sont inscrites à la Bourse de Toronto sous le symbole « NIF.UN ». Le Fonds de revenu Noranda est propriétaire de l’affinerie de zinc électrolytique et de ses actifs connexes (l’« affinerie ») situés à Salaberry-de-Valleyfield, au Québec. L’affinerie est la deuxième affinerie de zinc en importance en Amérique du Nord et la première dans l’est de l’Amérique du Nord, où se trouve la majorité des clients. L’affinerie produit du zinc affiné et divers sous-produits à partir du concentré provenant de sources externes. L’affinerie est exploitée et gérée par Zinc électrolytique du Canada limitée, filiale en propriété exclusive de Glencore Canada Corporation. Pour plus de renseignements sur le Fonds de revenu Noranda, consulter son site Web à l’adresse : www.norandaincomefund.com .

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Paul Einarson

Chef de la direction financière, Zinc électrolytique du Canada limitée, gestionnaire du Fonds de revenu Noranda

Tél. : 514-745-9380

info@norandaincomefund.com