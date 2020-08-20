澳大利亚墨尔本, Aug. 20, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 致力于生命科学和其他受监管公司能够更快地向更多人提供改变生活的产品的软件解决方案提供商MasterControl今天宣布，面向全球推出其最新的解决方案MasterControl Manufacturing Excellence™ 。此外，整个MasterControl平台现已提供10种不同语言的版本。



借助Manufacturing Excellence，制造企业可以创建企业系统、数据源、流程和人员之间的动态连接，获得生产和质量数据的整体视图。这一集成项目可将制造企业的数字前沿扩展到车间，消除与数据输入、数据完整性和数据可见性相关的问题。通过消除纸质和孤岛系统，企业还可以利用数据、数字化和自动化来快速扩展、提高产品质量并推动运营绩效。

“过去十年，制造业采用软件系统来更好地管理复杂的设备、流程、数据和计划。遗憾的是，这些系统往往彼此断连，仍然需要某种形式的纸张。”MasterControl营销和全球伙伴关系执行副总裁Sara Bresee表示。“为了在数据驱动智能和智能制造时代保持竞争力，制造企业必须成功完成数字化转型，整合孤立系统，消除低效和不安全的纸质和混合流程。我们相信，Manufacturing Excellence正是帮助他们做到这一点的工具。”

自一年前Manufacturing Excellence在美国推出以来，已有50家公司实施了这款软件，提高了数据完整性、减少了偏差并加快了评审时间。

“与许多制造企业一样，我们一直在努力克服挥之不去的生产文件错误和制造成本上涨的问题，” Wellington Foods 系统管理员Robin Joyner表示。“然而，在实施了MasterControl Manufacturing Excellence解决方案后，我们的数据输入错误减少了90%，这让我们能够加速生产记录的执行和产品发布，从而使我们的业务更高效地增长。”

MasterControl Manufacturing Excellence解决方案可以通过以下方式实现无纸、无差错并且无摩擦转变制造企业的生产记录和流程：

移除保留在车间的纸质文件，以确保产品的评审与放行完全数字化、联网且速度更快。

消除手动数据输入流程造成的可预防性错误、较长的评审周期和代价高昂的浪费，以便让生产一步到位。

减少运营与质量保证优先事项和指标之间的摩擦，以提高生产线绩效并加速生产。

“通过实时防止文件问题以最大限度地减少错误纠正（浪费），我们降低了误差和返工，并加强了我们的合规工作，” Legacy Pharmaceutical Packaging 质量总监Cory Robinson表示。“MasterControl Manufacturing Excellence解决方案使我们能够通过在第一时间确认数据完整性来节省时间，改善了我们的整体质量绩效，并对整个生产生命周期的客户体验产生了积极的影响。”

在云端MasterControl产品套件中加入Manufacturing Excellence解决方案后，企业现在可以在一个灵活性、性能和价值都无与伦比的可配置平台上管理整个产品生命周期的质量、验证、合规性以及流程应用。Matercontrol软件提供10种语言的版本，包括英语、法语、德语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语、日语、韩语、繁体中文和简体中文。

MasterControl Manufacturing Excellence™解决方案现已上线。如需了解包括演示和定价在内的更多信息，请访问： https://www.mastercontrol.cn/manufacturing/

关于MasterControl

MasterControl Inc.是一家生命科学和其他受监管行业的云端质量与合规软件的领先提供商。我们的使命与我们客户的使命相同——更快地将改变生活的产品带给更多人。MasterControl平台可帮助各组织在受监管产品的整个开发生命周期中进行质量和合规流程的数字化、自动化和互连。全球超过1000家公司依靠MasterControl的解决方案在产品开发、临床试验、监管事务、质量管理、供应链、制造和上市后监测等各个方面使卓越运营更上一层楼。如需获取更多信息，请访问： www.mastercontrol.cn 。

媒体联系人：

Jennifer Hurst

Sr. MasterControl公关和内容总监：

jhurst@mastercontrol.com

+1-801-560-9608



