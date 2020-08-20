澳洲墨爾本, Aug. 20, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- MasterControl 是軟件解決方案供應商，其解決方案可讓生命科學和其他監管公司更快為更多人提供改變生活的產品。該公司今天宣佈在全球推出其最新的解決方案 MasterControl Manufacturing Excellence™ （卓越製造）。此外，完整的 MasterControl 平台現已提供 10 種不同的語言版本。



憑藉 Manufacturing Excellence（卓越製造），製造商可在企業系統、資料來源、流程以及員工之間建立活躍連結，以全面檢視生產和品質數據。該整合將製造商的數位化擴展至生產工廠，並消除與數據輸入、數據完整性及數據透明度相關的問題。通過消除紙張和孤立的系統，公司還可利用數據、數位化及自動化快速擴展，以提高產品品質和推動營運表現。

MasterControl 市場推廣及全球合作夥伴關係行政副總裁 Sara Bresee 說：「在過去十年，製造業採用了軟件系統，以更有效管理複雜的設備、流程、數據及規劃。可惜的是，這些系統通常不連接，且仍然以某種形式依賴紙張。為了在數據為本的智能製造時代保持競爭力，製造商必須成功數位轉型、整合孤立的系統，並消除低效率及不安全的紙張為本及混合流程。我們認為 Manufacturing Excellence（卓越製造）是幫助他們做到這點的工具。」

自從一年前在美國推出 Manufacturing Excellence（卓越製造）以來，已有 50 家公司採用了解決方案，並正在體驗已改善的數據完整性、更少偏差及更快的審核時間。

Wellington Foods 系統管理員 Robin Joyner 表示：「正如許多製造商一樣，我們正努力克服不斷發生的文件出錯和製造成本上升的問題。 然而，在採用 MasterControl Manufacturing Excellence（製造卓越）解決方案後，我們的數據輸入錯誤減少了 90%，這使我們能夠加快執行生產記錄和產品發佈，從而更有效發展我們的業務。」

MasterControl Manufacturing Excellene（卓越製造）解決方案扭轉了製造商的生產記錄和流程，使其成為無紙、無誤和無摩擦的流程：

從生產現場移除剩餘紙張，以確保產品審核和發佈完全數碼化、連結並加快速度。

消除可預防的錯誤、長時間審核週期及由手動數據輸入流程產生的成本浪費，從而首次獲得正常的生產。

減少營運與品質保證優先事項以及指標之間的摩擦，以改善生產線表現並加快生產速度。

Legacy Pharmaceutical Packaging 品質總監 Cory Robinson 說：「透過實時預防文件問題以盡量減少錯誤糾正（浪費），我們減輕了對偏差和修補的需求，並加強了我們的合規工作。 MasterControl Manufacturing Excellence（卓越製造）解決方案使我們能夠確保第一次便獲得完整數據以節省時間，從而改善我們的整體品質，並在整個生產生命週期中正面影響了客戶體驗。」

隨著雲端為本的 MasterControl 產品系列新增了 Manufacturing Excellence（卓越製造）解決方案，公司現在可以在單一、可配置的平台上管理整個產品生命週期的品質、驗證、合規及流程應用，且具有無與倫比的靈活性、性能和價值。MasterControl 軟件提供 10 種語言，包括英文、法文、德文、意大利文、西班牙文、葡萄牙文、日文、韓文、繁體中文和簡體中文。

MasterControl Manufacturing Excellence™ 的解決方案現已推出。如欲了解更多資訊，包括示範和定價，請瀏覽： https://www.mastercontrol.tw/manufacturing/

關於 MasterControl

MasterControl Inc. 是為生命科學及其他監管行業提供雲端品質和合規軟件的領先供應商。我們的使命與客戶相同，即更早將改變生活的產品帶給更多人。MasterControl 平台可幫助機構在合規產品開發生命週期中數位化、自動化及連接品質和合規流程。全球逾 1,000 家公司依賴 MasterControl 解決方案，在產品開發、臨床試驗、醫藥法規、品質管理、供應鏈、製造及上市後監控方面達至新的卓越營運水平。如欲了解更多詳情，請瀏覽： www.mastercontrol.tw 。

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高級 公關及內容總監，MasterControl

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