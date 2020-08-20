蒙特利尔, Aug. 20, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 为手工和小规模采矿者（ASM）服务的国际领先矿石采购及加工公司Dynacor Gold Mines Inc. (TSX-DNG)（以下称Dynacor或“公司”）很高兴地宣布，任命PX Group SA首席执行官Philippe Chave为董事会成员，即日生效。



“我们非常高兴看到Philippe加入Dynacor董事会，” Dynacor总裁兼首席执行官Jean Martineau表示。“Philippe拥有全球背景下的业务和发展实践技能，与世界各地的机构投资者联系广泛，并具备丰富的贵金属行业专业知识，将为Dynacor及其股东带来显著的国际增长价值。”

Chave先生出生于1971年，在总部位于瑞士的PX Group任首席执行官。PX Group是一家全球运营的金属加工集团，旗下有10家独立的公司，是专门从事贵金属和非贵金属加工和转化的业内专家。公司每年提炼和转化大约50吨（160万盎司）开采自不同国家的黄金。2015年，PX Group与Dynacor合作推出了遵循可持续及道德原则的清洁黄金计划PX IMPACT®。

PX Group目前持有2.19%的Dynacor股份（850175股）。

Chave先生将为Dynacor带来二十年在国际上成功推动增长、改进运营和创新的丰富经验。其中包括面向欧洲和亚洲市场的贵金属废料和投资产品的国际业务拓展。他负责通过严格的追溯和审计计划创造采购价值，以确保满足客户在奢侈品细分市场的期望。

“我认为将Dynacor定位为符合道德原则的手工和小规模黄金开采者（ASM）部门中的一家跨国公司将带来巨大机会，这一领域包括80个不同国家中的大约4000万ASM，”Philip Chave表示。“我很高兴能在全球范围内把自己在业务拓展方面的经验与PX Group在奢侈品行业的地位、与机构和高净值家庭的良好关系以及我们在贵金属追溯和审计系统的专业知识带到Dynacor。”

Chave先生拥有瑞士伊韦尔东EINEV（Ecole d 'Ingenieurs de l 'Etat de Vaud）大学工程学士学位。他会说四国语言，即法语、英语、西班牙语和中文。

公司同时宣布Marc Duchesne先生辞去公司董事会职务。董事会感谢Duchesne先生过去几年对董事会工作的所有贡献，并祝愿他在未来的工作中一切顺利。

关于DYNACOR

Dynacor是一家股息支付型黄金生产公司，总部位于加拿大蒙特利尔。公司从手工和小规模采矿行业采购矿石以从事加工生产。目前，Dynacor在秘鲁进行生产和勘探，其管理团队拥有数十年的丰富经验和专业知识。2019年，Dynacor生产了80677盎司黄金。

Dynacor通过其PX IMPACT®黄金计划，以对环境和社会负责任的方式从事黄金生产。越来越多的奢华珠宝、钟表制造和投资行业企业乐于向我们的客户和战略合作伙伴支付小幅溢价以购买黄金，作为对PX IMPACT®黄金计划的支持。此溢价直接用于我们的小型手工采矿者社区健康和教育项目的开发投资。

Dynacor在多伦多证券交易所（DNG）上市。

前瞻性信息

前文中的某些陈述可能构成前瞻性陈述，其中涉及的已知和未知风险、不确定性以及其他因素可能导致Dynacor的结果、业绩或成就或者行业结果与此类前瞻性陈述所明示或暗示的未来结果、业绩或成就有重大差异。这些陈述反映截至本新闻稿发布之日管理层对未来事件和经营业绩的最新预期。

Dynacor（TSX：DNG）

网站： http://www.dynacor.com

Twitter： http://twitter.com/DynacorGold

联系人：如需了解更多信息，请联系： 股东关系总监 Dale Nejmeldeen Dynacor Gold Mines Inc. 电话：514-393-9000 转230 电子邮箱：