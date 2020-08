Vale la pena repetirlo: el sistema de captura de carbono de Petra Nova funciona



REGINA, Saskatchewan, Aug. 19, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Las noticias recientes acerca de la suspensión de operaciones del proyecto de captura y almacenamiento de carbono (CCS, por sus siglas en inglés) en Petra Nova son preocupantes. A medida que intentamos avanzar en términos de CCS a nivel mundial para ver reducciones rápidas y significativas en las emisiones de dióxido de carbono (CO 2 ), cualquier proyecto que se detenga en este punto, especialmente cuando su captura es exitosa, es un paso atrás para la captura y el almacenamiento de carbono.

Iniciativa de CCS de NRG y JX Nippon en Petra Nova, ubicada en Texas, en la planta de energía W.A. Parish no solo tuvo éxito en su entrega de proyecto en el 2016 (a tiempo y dentro del presupuesto) y recibió el título del proyecto del año de ingeniería eléctrica (2017), sino que también continuó funcionando satisfactoriamente para capturar el 90 % de las emisiones de CO 2 , el equivalente a sacar 350 000 vehículos de circulación.i

Por lo tanto, la detención de la captura de CO 2 en Petra Nova es decepcionante.

No es beneficioso para el medioambiente.

No es beneficioso para el progreso y la innovación.

Para limitar el calentamiento global a 1,5 °C, los procesos industriales y de generación de energía a gran escala y con emisiones intensas se deben descarbonizar de manera significativa. Para cumplir con las reducciones de esta magnitud, es necesario acelerar el progreso en la implementación de CCS a escala comercial en una amplia variedad de aplicaciones, incluidos los procesos industriales, como los del cemento y el acero, y la generación de energía, como el carbón y el gas natural.

EL 32 % DE LAS EMISIONES GLOBALES PROVIENEN DE LA INDUSTRIA ENERGÉTICA

Con un 32 % de las emisiones mundiales de CO 2 provenientes de la industria energética únicamente, se requiere acción climática probada e implementable. Esto significa que necesitamos más energías renovables, más hidrógeno, más energía nuclear y más CCS. La captura y el almacenamiento del carbono pueden ser el pilar para reducir las emisiones globales de la industria energética. Para la industria del carbón, CCS es una excelente tecnología de transición que se puede poner en marcha relativamente rápido y con resultados comprobados, pero debe hacerse de inmediato y, sin duda, no se puede permitir volver atrás.

Según la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés), la captura y el almacenamiento que se utiliza para respaldar la generación de energía es de 2,4 Mt al año en todo el mundo; el mundo necesita 1,5 Gt al año para el 2040 en virtud del Escenario de desarrollo sostenible de la IEA. Dado que Petra Nova y las instalaciones de CCS de la Unidad 3 de Boundary Dam (BD3), ubicadas en Saskatchewan, Canadá, representan esa capacidad de captura como las únicas dos plantas de carbón a gran escala con CCS en el planeta, con Petra Nova actualmente fuera de servicio, 1,4 Mt al año de esta capacidad no se contabilizarán. ii

Necesitamos estas instalaciones para reducir las emisiones.

Necesitamos usar sus lecciones para desarrollar más instalaciones de CCS.

LA INTERRUPCIÓN EN PETRA NOVA NO SE DEBE A LA CAPTURA DE CO 2

Es importante dejar en claro que la interrupción de las operaciones en Petra Nova no se reporta como consecuencia de que algo esté sucediendo o no en el proceso de captura de CO 2 . Por el contrario, se debe a los bajos precios del crudo que frustran las iniciativas de producción de petróleo del proyecto.

Petra Nova se creó como un proyecto de recuperación mejorada de petróleo (EOR, por sus siglas en inglés). El modelo empresarial de Petra Nova tiene sus entidades propietarias directamente involucradas en el almacenamiento de CO 2 derivado del petróleo a través de la EOR y, por lo tanto, el precio de mercado del petróleo tiene un impacto en los costos de operación de exploración y producción, así como en las decisiones en términos de captura del proyecto.

BD3 fue creado como un proyecto medioambiental. En función de un costo comparativo para cambiar a gas natural (con altos precios del gas en ese momento) y cumplir con las inminentes regulaciones de carbón en Canadá, BD3 avanzó con la capacidad de vender CO 2 para la EOR, pero también con un proyecto de almacenamiento, Aquistore.iii

El modelo de empresa conjunta visto en Petra Nova no es un factor en BD3. BD3, que comenzó a operar sus instalaciones de CCS en el 2014, es propiedad de la corporación provincial de la Corona, SaskPower, y el comprador de CO 2 derivado del petróleo para la EOR en yacimientos petrolíferos a 66 kilómetros de distancia es una empresa independiente (Whitecap Resources) que tiene un acuerdo para comprar cierta cantidad de CO 2 anualmente. Curiosamente, los campos petrolíferos de Weyburn-Midale han estado almacenando CO 2 a través de la EOR durante casi 20 años, con más de 35 Mt almacenados hasta la fecha.

La interrupción del proceso de captura de CO 2 en Petra Nova se traduce en que ahora las emisiones se descargan en la atmósfera en la planta de energía Parish, mientras que la planta de captura está inactiva.

SE NECESITAN INCENTIVOS PARA DETENER LA DESCARGA DE EMISIONES

Lograr los objetivos de reducción de emisiones es el resultado del uso de las políticas adecuadas con inversiones en energía limpia a gran escala, incluidas las tecnologías de CCS. Es importante que haya un flujo de valor y un caso de negocio para respaldar la implementación exitosa de CCS que esté vinculada a políticas medioambientales y sostenibles.

Estados Unidos es líder en la creación del tipo de instrumento adecuado mediante la adopción del crédito fiscal 45Q. Esta política, que pronto se pondrá en marcha a una tasa mayor que en el pasado, crea un incentivo similar al de una subvención gubernamental para la innovación en CCS. Proporciona USD 50 por tonelada de CO 2 almacenado geológicamente y USD 35 por tonelada para el uso de CO 2 , incluida la EOR, sin límite en la cantidad posible de recepción. El crédito 45Q que actualmente ha impulsado 27 proyectos (varios de ellos relacionados con el carbón) está brindando certeza a los desarrolladores. Sin embargo, para calificar, los proyectos deben comenzar la construcción antes de fines del 2023.

Petra Nova no obtuvo créditos fiscales 45Q (que eran mucho más bajos en ese momento en el 2016) y, en su lugar, dependía de los ingresos por la venta de petróleo para seguir siendo rentable. El éxito de funcionamiento en Petra Nova muestra que CCS funciona, pero el cierre apunta al hecho de que se debe atribuir más valor a la reducción de CO 2 . Quizás si esta nueva versión del incentivo hubiese estado disponible para el proyecto, habría mejorado la economía.

BD3 SIGUE SIENDO UN LÍDER

En Canadá, el precio del petróleo es incluso menor que en Estados Unidos debido a la limitada capacidad para hacerlo llegar a diversos mercados. De hecho, en marzo de este año, un barril de petróleo era más barato que una pinta de cerveza en Canadá.iv Los números más recientes muestran que el precio del petróleo de West Texas Intermediate (WTI), a menudo un precio de referencia mundial cotizado en los medios, promedió USD 38,31 por barril en junio del 2020 (un 29,9 % inferior al valor del 2019); Western Canada Select (WCS), el precio obtenido para muchos productores de petróleo de Alberta, promedió USD 33,97 durante el mismo período. El diferencial de junio del 2020 de WTI sobre WCS fue de USD 4,34.v

A pesar del precio del petróleo en Canadá, BD3 no ha indicado ningún plan para pausar la captura de carbono con base en dicho precio. De hecho, el principal comprador de CO 2 de BD3, Whitecap, declaró públicamente que desea más CO 2 , no menos. La empresa desea un mínimo de 15 años de CO 2 , además de lo que tiene implementado en este momento.vi

BD3 continuará capturando CO 2 . Durante el mes de julio, BD3 capturó 75 503 toneladas de CO 2 . La tasa de captura diaria promedio cuando CCS estaba en línea fue de 2435 toneladas por día, con una tasa máxima de captura en un día de 2627 toneladas. Las instalaciones de CCS estuvieron en línea el 99,8 % del mes y estuvieron fuera de línea durante 1,5 horas cuando un ventilador de alta potencia se detuvo temporalmente debido a problemas de refrigeración por agua.vii

Beth (Hardy) Valiaho es la vicepresidenta del departamento de estrategia y relaciones con el accionista, que representa al International CCS Knowledge Centre entre los encargados de tomar decisiones y financieros de todo el mundo para acelerar el compromiso, la comprensión y la implementación de CCS como un medio para ver el equilibrio en la energía, el medioambiente y las consecuencias sociales.

Acerca del International CCS Knowledge Centre (Knowledge Centre): con el propósito de promover la comprensión e implementación de CCS a gran escala para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) globales, el Knowledge Centre proporciona los conocimientos técnicos sobre la implementación de proyectos de CCS a gran escala, además de la optimización de CCS a través de conocimientos básicos, tanto de las instalaciones de CCS de Boundary Dam 3 completamente integradas como del estudio integral de CCS de segunda generación, conocido como el estudio Shand. En funcionamiento desde el 2016 bajo la dirección de una junta independiente, el Knowledge Centre fue fundado por BHP y SaskPower. Para obtener más información, visite: https://ccsknowledge.com/

