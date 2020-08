Le commentaire suivant de Beth (Hardy) Valiaho, B.A., LL.B, LL.M. est une déclaration au nom de l'International CCS Knowledge Centre.



Cela vaut la peine d'être répété - le système de captage du carbone de Petra Nova fonctionne

REGINA, Saskatchewan, 20 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- La récente nouvelle selon laquelle le projet de captage et de stockage du carbone (CSC) de Petra Nova a suspendu ses activités est préoccupante. Alors que nous essayons de faire progresser le CSC à l'échelle mondiale pour observer des réductions rapides et significatives des émissions de dioxyde de carbone (CO 2 ), tout projet qui s'arrête à ce stade, en particulier alors que le captage fonctionnait, est un pas en arrière pour le CSC.

L'initiative de CSC de NRG et JX Nippon à Petra Nova, au Texas, à la centrale de W.A. (W.A. Parish Generating Station), a non seulement réussi dans l'exécution de son projet en 2016 (dans les délais et le budget impartis), et reçu le prix du Projet de l'année de Power Engineering (2017), mais elle continuait également à fonctionner avec succès en captant 90 % des émissions de CO 2 , équivalant à un retrait de 350 000 voitures de la route.i

L'arrêt du captage de CO 2 à Petra Nova est donc tout simplement décevant.

Cela n'aide pas l'environnement.

Cela n'aide pas le progrès et l'innovation.

Pour limiter le réchauffement climatique mondial à 1,5 °C, les processus industriels et de production d'énergie à grande échelle et à forte intensité d'émissions doivent être considérablement décarbonés. Pour réaliser des réductions de cette ampleur, il faut accélérer le déploiement à l'échelle commerciale du CSC dans un large éventail d'applications, y compris les processus industriels, tels que le ciment et l'acier, et la production d'énergie, comme le charbon et le gaz naturel.

32 % DES ÉMISSIONS MONDIALES PROVIENNENT DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE

32 % des émissions mondiales de CO 2 provenant du seul secteur de l'énergie, celui-ci est prêt pour une action climatique déployable et éprouvée. Cela signifie que nous avons besoin de davantage d'énergies renouvelables, d'hydrogène, de nucléaire et de CSC. Le CSC peut être une pierre angulaire pour le secteur de l'énergie dans la réduction de ses émissions à l'échelle mondiale. Pour l'industrie charbonnière, le CSC est une excellente technologie de transition qui peut être déployée relativement rapidement et avec des résultats éprouvés, mais cela doit être fait sans délai, et cela ne peut certainement pas se permettre d'être inversé.

Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), le CSC utilisé pour soutenir la production d'électricité a une capacité de 2,4 Mt/an à l'échelle mondiale ; le monde a besoin de 1,5 Gt par an d'ici 2040 dans le cadre du Scénario de développement durable de l'AIE. Vu que Petra Nova et l'installation de CSC Boundary Dam Unit 3 (BD3), en Saskatchewan, au Canada, représentent cette capacité de captage, étant les deux seules grandes centrales à charbon avec CSC sur la planète, et comme Petra Nova est maintenant sur la touche, cette capacité de 1,4 Mt/an est rayée des livres. ii

Nous avons besoin de ces installations pour réduire les émissions.

Nous devons mettre à profit leurs enseignements pour développer davantage d'installations de CSC.

L'ARRÊT DE PETRA NOVA N'EST PAS DÛ AU CAPTAGE DE CO 2

Il est important d'être clair sur une chose : l'arrêt de Petra Nova n'a pas été signalé à la suite d'un événement étant survenu, ou n'étant pas survenu, dans le cadre du processus de captage de CO 2 . Il est plutôt dû à la faiblesse des prix bruts qui entrave les efforts de production de pétrole du projet.

Petra Nova a été créé en tant que projet de récupération assistée du pétrole (RAP). Le modèle commercial de Petra Nova possède des entités de propriété directement impliquées dans le stockage en aval du CO 2 par le biais de la RAP, ainsi le prix du marché du pétrole impacte les coûts d'exploitation en amont et les décisions sur l'aspect captage du projet.

BD3 a été créée en tant que projet environnemental. Sur la base d'un coût comparatif pour passer au gaz naturel (avec des prix élevés du gaz à l'époque) et pour se conformer aux réglementations imminentes sur le charbon au Canada, BD3 a progressé avec la possibilité de vendre le CO 2 pour la RAP, mais aussi avec un projet de stockage - Aquistoreiii.

Le modèle commercial de coentreprise observé à Petra Nova n'est pas un facteur chez BD3. BD3, qui a commencé à exploiter ses installations de CSC en 2014, est détenue par la société de la Couronne provinciale, SaskPower, et l'acheteur du CO 2 en aval pour la RAP dans les champs pétroliers situés à 66 kilomètres est une société indépendante (Whitecap Resources) qui a conclu un accord pour acheter un certain montant de CO 2 chaque année. Il est intéressant de noter que les champs pétroliers de Weyburn-Midale stockent le CO 2 via la RAP depuis près de 20 ans, avec plus de 35 Mt stockés à ce jour.

L'arrêt du processus de captage de CO 2 à Petra Nova signifie que les émissions sont désormais évacuées dans l'atmosphère à la Parish Generating Station pendant que l'usine de captage est inactive.

DES INCITATIONS SONT NÉCESSAIRES POUR QUE LES ÉMISSIONS NE S'ÉVACUENT PAS DANS L'ATMOSPHÈRE

La réalisation des objectifs de réduction des émissions est le résultat de l'utilisation de politiques appropriées avec des investissements à grande échelle dans l'énergie propre, y compris les technologies de CSC. Il est important qu'un flux de valeur et une analyse de rentabilité soutiennent un déploiement réussi du CSC lié à des politiques durables et environnementales.

Les États-Unis sont un chef de file dans la création du bon type d'instrument grâce à l'adoption du crédit d'impôt 45Q. Cette politique, qui devrait bientôt être déployée à un taux plus élevé que par le passé, crée une incitation gouvernementale à l'innovation semblable à une subvention dans le domaine du CSC. Elle fournit 50 USD par tonne pour le stockage géologique du CO 2 et 35 USD par tonne pour l'utilisation du CO 2 , y compris la RAP, sans plafonnement du montant pouvant être reçu. Le crédit 45Q, qui a donné lieu à 27 projets à ce jour – nombre d'entre eux en lien avec le charbon – apporte de la certitude aux développeurs. Toutefois, pour être éligibles, les projets doivent commencer la construction avant la fin 2023.

Petra Nova n'avait pas réclamé de crédits d'impôt 45Q (qui étaient beaucoup plus faibles à cette époque en 2016) et s'appuyait plutôt sur les recettes de la vente de pétrole pour rester rentable. Le succès opérationnel de Petra Nova montre que le CSC fonctionne bien, mais l'arrêt indique qu'il faut attribuer davantage de valeur à la réduction du CO 2 . Peut-être que si cette nouvelle version de l'incitation avait été mise à la disposition du projet, elle aurait amélioré son économie.

BD3 RESTE UN LEADER

Au Canada, le prix du pétrole est encore plus bas que celui des États-Unis en raison de la capacité limitée pour acheminer le pétrole sur divers marchés. En fait, en mars de cette année, un baril de pétrole était moins cher qu'une pinte de bière au Canada.iv Des chiffres plus récents montrent que le prix du pétrole West Texas Intermediate (WTI), un prix de référence mondial souvent cité dans les médias, s'élevait en moyenne à 38,31 USD le baril en juin 2020 (soit 29,9 % de moins qu'en 2019) ; Western Canada Select (WCS), le prix obtenu pour de nombreux producteurs de pétrole de l'Alberta, était en moyenne de 33,97 USD pendant la même période. L'écart entre WTI et WCS en juin 2020 était de 4,34 USDv.

Malgré le prix du pétrole au Canada, BD3 n'a pas indiqué qu'elle prévoyait de cesser le captage sur la base du prix du pétrole. En fait, le principal acheteur du CO 2 de BD3, Whitecap, a déclaré publiquement qu'il veut davantage de CO 2 , pas moins. La société aimerait un minimum de 15 ans de CO 2 , en plus de ce qu'elle a mis en place actuellement.vi

BD3 continue de capter le CO 2 . Au cours du mois de juillet, BD3 a capté 75 503 tonnes de CO 2 . Le taux de captage quotidien moyen lorsque le CSC était en service s'élevait à 2 435 tonnes par jour, avec un taux de captage maximal sur une journée de 2 627 tonnes. L'installation de CSC était en service 99,8 % du mois, cessant de fonctionner une heure et demie lorsqu'un ventilateur de surpression s'arrêtait temporairement en raison de problèmes de refroidissement de l'eau.vii

Beth (Hardy) Valiaho est la Vice-présidente de la stratégie et des relations avec les parties prenantes représentant l'International CCS Knowledge Centre parmi les décideurs et les bailleurs de fonds mondiaux afin d'accélérer l'engagement et la compréhension du déploiement du CSC en tant que moyen de parvenir à un équilibre dans les domaines de l'énergie, de l'environnement et des implications sociales.

À propos de l'International CCS Knowledge Centre (Knowledge Centre) : Ayant pour mission de favoriser la compréhension et le déploiement mondiaux du CSC à grande échelle pour réduire les émissions mondiales de GES, le Knowledge Centre fournit le savoir-faire pour mettre en œuvre des projets de CSC à grande échelle ainsi que l'optimisation du CSC à travers les apprentissages de base à la fois de l'unité de captage et stockage du carbone Boundary Dam 3 entièrement intégrée et de l'étude complète du CSC de deuxième génération, connue sous le nom d'étude de faisabilité Shand. Opérant depuis 2016 sous la direction d'un comité indépendant, le Knowledge Centre a été créé par BHP et SaskPower. Pour tout complément d'information : https://ccsknowledge.com/

