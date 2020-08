以下由理学学士、法学学士、法学硕士Beth (Hardy) Valiaho作出的评注是代表国际CCS知识中心发表的一项声明。



一项事实值得重申:Petra Nova的碳捕获系统行之有效。

加利福尼亚州雷吉纳, Aug. 20, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 最近有关Petra Nova碳捕获和封存(CCS)项目暂停运营的消息令人关切。我们正在努力在全球推进CCS以实现二氧化碳(CO 2 )排放的快速且有意义的削减,此时关闭的任何项目,特别是成功捕获的项目,对CCS而言都是一个倒退。

NRG和JX Nippon在Petra Nova位于得克萨斯州W.A. Parish Generating Station的CCS计划不仅在2016年成功完成了项目交付(按时并且按预算),是当年(2017年)Power Engineering’s Project的获得者,而且成功地连续运营,捕获了90%的CO 2 排放量,相当于公路上减少了35万辆汽车。i

所以,停止Petra Nova对的CO 2 捕获非常令人失望。

这对环境毫无助益。

这无助于进步和创新。

为了将全球变暖的幅度限制在1.5°C,大规模、排放密集型、工业和发电工艺必须经过大幅度的脱碳。为了实现如此规模的减排,需要加速CCS在包括水泥和钢等工业过程在内的各种应用以及煤电和天然气发电中的商业规模部署。

32%的全球排放来自电力行业

全球CO 2 排放量有32%来自电力行业,因此采取可部署并经过验证的气候举措的时机已经成熟。这意味着我们需要更多的可再生能源,我们需要更多的氢能,我们需要更多的核能,我们需要更多的CCS。CCS可以成为电力部门在全球范围内减少排放的基石。对于煤炭行业来说,CCS是一种非常好的转型技术,可以相对快速地推出,并取得可靠的结果——但这项工作必须毫不延迟地完成,而且绝对不容许倒退。

根据国际能源机构的数据(IEA),用于支持全球发电的CCS年容量为240万吨;根据国际能源机构的可持续发展情境(Sustainable Development Scenario),到2040年世界每年需要达到15亿吨。鉴于Petra Nova和位于加拿大萨斯喀彻温的Boundary Dam Unit 3 CCS Facility(BD3)作为全球仅有的两个具有CCS的大型煤炭发电厂拥有这种容量,Petra Nova现在停止运营将使这一容量减少140万吨/年。ii

我们需要这些削减排放的设施。

我们需要利用它们的经验教训来开发更多的CCS设施。

PETRA NOVA的暂停并不是因为CO 2 捕获

重要的是必须明确,报道中Petra Nova的暂停并非出于在CO 2 捕获过程中发生或没有发生某种情况。相反,这是由于低原油价格使项目的石油生产受阻。

Petra Nova作为一个增强型石油回收(EOR)项目而建立。Petra Nova的业务模式使其所有权实体通过EOR直接参与下游CO 2 封存,因此,石油的市场价格会影响项目捕获侧的上游运营成本和决策。

BD3作为环境项目而建立。基于转向天然气的比较成本(同期天然气的价格更高)以及为符合加拿大即将出台的煤炭法规,BD3采取进一步措施,不仅能够出售CO 2 用于EOR,同时还有封存项目Aquistoreiii。

Petra Nova的合资企业模式在BD3并非一个因素。BD3归省级政府企业SaskPower所有,早在2014年就开始了其CCS设施的运营,而66公里外油田中的下游CO 2 的承购方则是一家独立公司(Whitecap Resources),根据协议每年购买一定数量的CO 2 。有趣的是,Weyburn-Midale油田已通过EOR封存CO 2 将近20年,目前存储了3500万吨以上。

停止Petra Nova的CO 2 捕获过程意味着Parish Generating Station的排放目前会直接排放到大气中,而捕获装置则处于闲置状态。

停止排放需要激励措施

实现减排目标是采取正确的政策与大力投资于包括CCS技术在内的清洁能源相结合的结果。至关重要的一点是,需要有价值流和商业论证来支持与可持续发展和环境政策挂钩的CCS成功部署。

通过45Q税收抵免,美国在创建正确工具方面处于领先地位。这项政策将于近期以快与以往的速度推广,为CCS创新提供类似于政府补助的激励措施。地质封存CO 2 每吨获奖励50美元,包括EOR的CO 2 利用每吨奖励35美元,奖金不设上限。目前已成功促使27个项目上马的45Q抵免(其中一些项目与煤炭相关)让开发者对该项措施更加有把握。但是要获得资格,项目必须在2023年底之前开始建设。

Petra Nova并未申请45Q税收抵免(2016年当时的税收抵免要低得多),而是依靠石油销售收入保持盈利。Petra Nova的运营成功表明CCS确实有效,但其关停表明应为CO 2 减排赋予更多价值。假设新版本的激励措施可供该项目采用,或许其经济状况会有所改进。

BD3仍然是领先者

在加拿大,由于将石油推向不同市场的能力有限,石油的价格甚至低于美国。实际上,就在今年3月,加拿大一桶石油比一品脱啤酒还要便宜。iv最新数据显示,西得克萨斯中间基(WTI)原油价格(这是媒体通常引用的世界参考价格)2020年6月平均为每桶38.31美元 (比2019年低29.9%);同一时期加拿大西部精选(WCS)石油价格(许多阿尔伯塔省石油产区的采油价格)平均为33.97美元。2020年6月,WTI相对于WCS的价差为4.34美元。v

尽管加拿大的油价很低,但BD3并没有表示任何基于油价停止捕获的计划。事实上,BD3的主要CO 2 承购方Whitecap已公开表示希望得到更多CO 2 ,而不是更少。除目前已获得的部分外,该公司希望获得至少15年的CO 2 。vi

BD3将继续捕获CO 2 。7月期间, BD3捕获了75,503吨CO 2 。CCS在线时的日捕获量为每天2435吨,一天的峰值捕获量为2627吨。CCS设施在当月99.8%的时间保持在线,由于水冷却问题,升压风机暂时停止运行1.5小时。vii

Beth (Hardy) Valiaho是战略和利益相关方关系副总裁,在全球决策者和金融家中作为国际CCS知识中心的代表,推动对CCS的部署的加速参与和理解,以实现能源、环境和社会影响的平衡。

关于国际CCS知识中心:本着促进全球对大规模CCS的理解和部署来减少全球温室气体排放的使命,知识中心通过完全集成的Boundary Dam 3 CCS Facility和全面的第二代CCS研究(称为Shand研究)的基础学习,提供实施大规模CCS项目以及CCS优化的专业知识。知识中心由BHP和SaskPower于2016年创立并在独立董事会的指导下运营。如需更多信息: https://ccsknowledge.com/

媒体联系人

碳捕获和封存国际知识中心

Jodi Woollam

传播与媒体关系主管

jwoollam@ccsknowledge.com

电话:+1-306-565-5956 手机:+1-306-520-3710

ccsknowledge.com

Twitter: @CCSKnowledge

198 - 10 Research Drive Regina, SK S4S 7J7 Canada

本通告随附图片可通过以下网址获取:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c998773d-1393-4504-a03f-c59280066eb0

i NRG网站, https://www.nrg.com/case-studies/petra-nova.html



ii IEA可持续发展情境, https://www.iea.org/reports/world-energy-model/sustainable-development-scenario

iii 加拿大煤炭条例, 减少燃煤发电产生的二氧化碳排放量法规

iv CNBC Markets(CNBC市场)“A barrel of oil is now cheaper than a pint of beer in Canada”(加拿大目前一桶石油比一品脱啤酒更便宜 ), 2020年3月30日, https://www.cnbc.com/2020/03/30/a-barrel-of-oil-is-now-cheaper-than-a-pint-of-beer-in-canada.html

v 艾伯塔政府,油价,2020年7月24日 , https://economicdashboard.alberta.ca/OilPrice#:~:text=PUBLISHED%20-%20Nov%2025%2C%202019.%20The%20West%20Texas,oil%2C%20averaged%20US%2441.96%20a%20barrel%20in%20October%202019%2C

vi Pipeline News(输油管道新闻),Whitecap wants more CO 2 for Weyburn EOR(Whitecap希望有更多二氧化碳用于Weyburn EOR),2019年9月24日 https://www.pipelinenews.ca/news/local-news/whitecap-wants-more-co2-for-the-weyburn-unit-1.23954882 .