August 20, 2020 02:00 ET

Vincit Oyj

Lehdistötiedote 20.8.2020 kello 9.00

Kutsu Vincitin H1 tulosinfoon 27.8. klo 10:00

Vincit Oyj julkistaa puolivuosikatsauksensa torstaina 27.8.2020 kello 9.00. Analyytikoille ja medialle tarkoitettu tulosinfo järjestetään 27.8.2020 kello 10.00 alkaen. Tilaisuus järjestetään online-webinaarina.

Tilaisuudessa Vincit Oyj:n toimitusjohtaja Mikko Kuitunen esittelee puolivuosikatsauksen ja taustoittaa ensimmäisen vuosipuoliskon kuulumisia.

Tilaisuuteen pyydetään ilmoittautumaan 26.8.2020 mennessä sähköpostitse osoitteeseen sijoittajat@vincit.fi.

Esitysmateriaali on luettavissa yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.vincit.fi/sijoittajille tilaisuuden päättymisen jälkeen.

Lisätietoja:

Vincit Oyj, toimitusjohtaja Mikko Kuitunen, puhelin: 040 589 8316

