August 20, 2020 02:00 ET

KBC Bank - Gereglementeerde informatie - 20 augustus 2020, 8u CEST

Het 1H2020 halfjaarverslag van KBC Bank, een dochtermaatschappij van KBC Groep, is beschikbaar op www.kbc.com > investor relations > informatie over KBC Bank > jaar- en interimverslagen.

Het 1H2020 halfjaarverslag van KBC IFIMA, een dochtermaatschappij van KBC Bank, is eveneens beschikbaar, op www.kbc.com > Andere KBC sites > Rest van Europa – deel 1