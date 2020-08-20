مونتريال, Aug. 20, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- يسرّ شركة Dynacor Gold Mines Inc. (TSX-DNG) (المشار إليها في ما يلي بـ Dynacor أو "الشركة")، وهي شركة دولية رائدة في مجال شراء المعادن الخام ومعالجتها تقدم خدماتها للعاملين في قطاع التعدين الحرفي والضيق النطاق، أن تعلن عن تعيين Philippe Chave، الرئيس التنفيذي لشركة PX Group SA، في مجلس إدارتها اعتبارًا من هذه اللحظة.



في هذا الإطار، صرّح Jean Martineau، الرئيس والمدير التنفيذي لـ Dynacor: "يُسعدنا أن نرى Philippe ينضم إلى مجلس إدارة Dynacor. إن مهارات Philippe في مجال الأعمال والتطوير التي أثبتت جدواها في المشهد العالمي، وعلاقاته بالمستثمرين المؤسساتيين في كافة أنحاء العالم وخبرته في مجال المعادن الثمينة ستكون بمثابة قيمة مُضافة كبيرة للنمو الدولي لشركة Dynacor ومساهميها."

ولد السيد Chave في عام 1971، وهو المدير التنفيذي لمجموعة PX Group ومقرها سويسرا، وهي تكتل عالمي لمعالجة المعادن مكوّن من عشر شركات مستقلة تركز على معالجة المعادن الثمينة وغير الثمينة وتحويلها كشركة متخصصة في هذا المجال. تكرر الشركة وتحوِّل ما يقارب 50 طنًا (1600000 أونصة) من الذهب سنويًا من مختلف البلدان. في عام 2015، أطلق تكتل PX Group بالشراكة مع Dynacor برنامج الذهب النظيف المستدام والأخلاقي، PX IMPACT®‎.

يمتلك PX Group حاليًا 2,19% (850175 سهمًا) من Dynacor.

ينضم السيد Chave إلى Dynacor وبجعبته خبرة عشرين عامًا على الساحة الدولية في مسيرة مهنية ناجحة في تعزيز النمو والتحسين التشغيلي والابتكار. وتنطوي خبرته على أعمال تطوير الأعمال التجارية الدولية في مجال خردة المعادن الثمينة ومنتجاتها الاستثمارية في الأسواق الأوروبية والآسيوية. وهو مسؤول عن توليد قيمة في مصادر الإمدادات من خلال برامج التتبع والتدقيق الصارمة لضمان الامتثال لتوقعات العملاء في قطاع منتجات الرفاهية.

قال Philippe Chave: "أرى فرصة رائعة لجعل Dynacor شركة عالمية تعمل في قطاع تعدين الذهب الحرفي والضيق النطاق والأخلاقي والذي يتضمن حوالى 40 مليون شركة تعديل حرفي وضيق النطاق تعمل في 80 بلدًا مختلفًا". وأضاف: "أنا متحمس لدمج خبرتي في تطوير الأعمال جنبًا إلى جنب مع مركز PX Group في مجال منتجات الرفاهية، وعلاقاتها بالعائلات أصحاب الثروات الثمينة والمؤسسات، بالإضافة إلى خبرتنا في أنظمة التتبع والتدقيق في مجال المعادن الثمينة في Dynacor على مستوى عالمي."

بجعبة السيد Chave شهادة بكالوريوس العلوم في الهندسة من كلية المهندسين في كانتون فود EINEV‏ (‏Ecole d’Ingenieurs de l’Etat de Vaud) في إيفردون، سويسرا. وهو يجيد أربع لغات، لاسيما الفرنسية والإنجليزية والإسبانية والماندارين.

في سياق آخر، أعلنت الشركة أيضًا عن استقالة السيد Marc Duchesne من مجلس إدارتها. يشكر مجلس الإدارة السيد Duchesne على كل مساهماته في عمل مجلس الإدارة على مدار السنوات العديدة الماضية ويتمنى له التوفيق في كافة مساعيه المستقبلية.

نبذة حول DYNACOR

إن Dynacor هي شركة إنتاج ذهب تسدد الأرباح الموزعة يقع مقرها في مونتريال، كندا. تعمل الشركة في الإنتاج من خلال معالجة المعادن الخام التي يتم شراؤها من العاملين في قطاع التعدين الحرفي والضيق النطاق. في الوقت الحاضر، تنتج Dynacor وتستكشف في بيرو حيث يتمتع فريق إدارتها بعقود من الخبرة والدراية. في عام 2019، أنتجت Dynacor‏ 80677 أونصة من الذهب.

تنتج Dynacor الذهب على نحو مسؤول بيئيًا واجتماعيًا من خلال برنامج الذهب الخاص بها، PX IMPACT®‎. يدفع عدد متزايد من الشركات الداعمة من قطاعات المجوهرات الفاخرة وصانعي الساعات والاستثمار علاوة صغيرة لعميلنا وشريكنا الاستراتيجي برنامج الذهب PX IMPACT®‎ هذا. وتشكل هذه العلاوة استثمارًا مباشرًا لتطوير مشاريع صحية وتعليمية لمجتمعات التعدين الحرفي والضيق النطاق.

إن Dynacor هي شركة مُدرجة في بورصة تورونتو تحت رمز التداول (DNG).

معلومات تطلّعية

قد تشكل بعض البيانات الواردة أعلاه بيانات تطلّعية تنطوي على مخاطر معروفة وغير معروفة وشكوك وعوامل أخرى قد تتسبب باختلاف جوهري بين النتائج الفعلية أو الأداء أو الإنجازات الخاصة بـ Dynacor أو النتائج على مستوى المجال وأي نتيجة مستقبلية أو أداء أو إنجاز مستقبلي مُعبّر عنه أو مُضمّن في هذه البيانات التطلّعية. تعكس هذه البيانات التوقعات الحالية للإدارة في ما يتعلق بالأحداث المستقبلية والأداء التشغيلي المستقبلي اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي.

Dynacor‏ (TSX: (DNG

الموقع الإلكتروني: http://www.dynacor.com‎

Twitter: http://twitter.com/DynacorGold

جهة الاتصال: للمزيد من المعلومات يُرجى الاتصال بـ: المدير، قسم علاقات المساهمين Dale Nejmeldeen .Dynacor Gold Mines Inc الهاتف: 514-393-9000 الرقم الداخلي 230 البريد الإلكتروني: