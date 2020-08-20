MONTREAL, Aug. 20, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zanaatkarlara ve küçük ölçekli madencilere (ASM) hizmet veren uluslararası lider bir cevher satın alma ve işleme şirketi olan Dynacor Gold Mines Inc. (TSX-DNG) (Dynacor veya "Şirket"), PX Group SA CEO'su Philippe Chave'nin hemen geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu'na atandığını duyurmaktan memnuniyet duymaktadır.



Dynacor Başkan ve CEO'su Jean Martineau, “Philippe’in Dynacor Yönetim Kurulu'na katıldığını görmek bizi heyecanlandırıyor.” dedi. “Philippe’in küresel bir ortamda kanıtlanmış iş ve geliştirme becerileri, dünya çapındaki kurumsal yatırımcılarla kurduğu ortaklıklar ve değerli metaller sektöründeki uzmanlığı, Dynacor ve hissedarları için uluslararası büyümeye önemli bir katma değer sağlayacaktır.”

1971 doğumlu olan Bay Chave, bir endüstri uzmanı olarak değerli ve değersiz metallerin işlenmesine ve dönüştürülmesine odaklanan on bağımsız şirketten oluşan küresel bir metal işleme holdingi olan İsviçre merkezli PX Group'un CEO'sudur. Firma, çeşitli ülkelerden yılda yaklaşık 50 ton (1.600.000 ons) altını rafine edip dönüştürmektedir. PX Group, 2015 yılında Dynacor ile ortaklaşa olarak sürdürülebilir ve etik temiz altın programı PX IMPACT®'i başlatmıştır.

PX Group şu anda Dynacor'da %2,19 paya (850.175 hisse) sahiptir.

Bay Chave, büyümeyi, operasyonel gelişmeyi ve yenilikçiliği teşvik etme konusundaki başarılı kariyerinde yirmi yıllık uluslararası deneyimle Dynacor'a geliyor. Bu deneyim, değerli metal hurdası için uluslararası iş geliştirmelerinin yanı sıra, Avrupa ve Asya pazarları için yatırım ürünlerini içermektedir. Lüks segmentte müşterilerin beklentilerine uygunluğu sağlamak amacıyla sıkı izlenebilirlik ve denetim programları aracılığıyla kaynak kullanımında değer yaratmaktan sorumludur.

Philippe Chave, "Dynacor'u, 80 farklı ülkede çalışan yaklaşık 40 milyon ASM'yi içeren etik zanaatkar ve küçük ölçekli madenciler (ASM) altın sektöründe çok uluslu bir şirket olarak konumlandırmak için müthiş bir fırsat görüyorum." dedi. "İş geliştirme konusundaki deneyimimle birlikte PX Group'un lüks sektördeki konumunu, kurumsal ve yüksek gelirli ailelerle bağlantılarını ve değerli metallerin izlenebilirliği ve denetim sistemlerindeki uzmanlığımızı Dynacor'a küresel ölçekte getirmekten heyecan duyuyorum."

Bay Chave, EINEV (Ecole d’Ingenieurs de l’Etat de Vaud), Yverdon, İsviçre'den mühendislik alanında lisans derecesine sahiptir. Fransızca, İngilizce, İspanyolca ve Mandarin olmak üzere dört dil bilmektedir.

Şirket ayrıca, Bay Marc Duchesne'nin Şirketin yönetim kurulundan istifa ettiğini duyurdu. Yönetim kurulu, son birkaç yıldır yönetim kurulunun çalışmalarına yaptığı tüm katkılardan dolayı Bay Duchesne'ye teşekkür ediyor ve kendisine gelecekteki tüm çalışmalarında başarılar diliyor.

DYNACOR HAKKINDA

Dynacor, merkezi Kanada, Montreal'de bulunan, temettü ödeyen bir altın üretim şirketidir. Şirket, ASM (zanaatkar ve küçük ölçekli madencilik) sektöründen satın alınan cevherin işlenmesi yoluyla üretim yapmaktadır. Dynacor, şu anda yönetim ekibinin onlarca yıllık deneyime ve uzmanlığa sahip olduğu Peru'da üretim ve keşif yapmaktadır. Dynacor, 2019 yılında 80.677 ons altın üretmiştir.

Dynacor, PX IMPACT® altın programı aracılığıyla çevresel ve sosyal açıdan sorumlu altın üretir. Kaliteli lüks kuyumcular, saatçiler ve yatırım sektörlerinden giderek artan sayıda destekleyici firma, bu PX IMPACT® altını için müşterimize ve stratejik ortağımıza küçük bir prim ödüyor. Bu prim, küçük ölçekli zanaatkar madenci topluluklarımıza sağlık ve eğitim projeleri geliştirmek için doğrudan yatırım sağlar.

Dynacor, Toronto Menkul Kıymetler Borsası'nda (DNG) işlem görmektedir.

İLERİYE DÖNÜK BİLGİLER

Yukarıda geçen belirli ifadeler, Dynacor'un gerçek sonuçlarının, performansının veya başarılarının ya da sektöre yönelik sonuçların, bu tür ileriye dönük ifadelerle dile getirilen veya ima edilen gelecekteki herhangi bir sonuçtan, performanstan veya başarıdan önemli ölçüde farklı olmasına neden olabilen bilinen ve bilinmeyen riskleri, belirsizlikleri ve diğer faktörleri içeren ileriye dönük ifadeler oluşturabilir. Bu ifadeler, yönetimin gelecekteki olaylara ve bu haber bülteninin tarihi itibariyle işletme performansına ilişkin mevcut beklentilerini yansıtmaktadır.

Dynacor (TSX: DNG)

Web sitesi: http://www.dynacor.com

Twitter: http://twitter.com/DynacorGold

İLETİŞİM: Daha fazla bilgi için lütfen iletişime geçin: Director, Shareholder Relations Dale Nejmeldeen Dynacor Gold Mines Inc. T: 514-393-9000 #230 E-posta: