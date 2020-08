August 20, 2020 03:00 ET

Talenom Oyj, Lehdistötiedote 20.8.2020 kello 10:00

Talenom vahvistaa pienasiakaskonseptin kehittämistä ostamalla Vanaja Technologies Oy:n ohjelmistoliiketoiminnan

Talenom ostaa Vanaja Technologies Oy:n ohjelmistoliiketoiminnan. Vanaja Technologies Oy on toiminut Talenomin pienasiakaskonseptin kehityskumppanina. Kaupan tarkoitus on vahvistaa ohjelmistokehitysosaamista ja mahdollistaa strategisen pienasiakaskonseptin pitkäjänteinen kehitys. Hankitun liiketoiminnan mukana ei siirry Talenomin ulkopuolelle laskutettavaa työtä. Kaupalla ei ole vaikutusta Talenomin taloudelliseen ohjeistukseen.

”Olen erittäin iloinen saadessamme Hämeenlinnaan uuden tuotekehitysyksikön Vanaja Technologies -oston myötä. Yrityksen vahvat näytöt ja osaaminen vakuuttivat meidät. Haluan toivottaa koko tiimin tervetulleeksi Talenomille ja samalla menestystä pienasiakaskonseptin parissa”, toteaa Talenomin toimitusjohtaja Otto-Pekka Huhtala.

”Olen ollut erittäin tyytyväinen yhteistyöhön Talenomin kanssa. Tekemämme kehityshanke on jännittävä. Rakennamme parhaillaan pienyrittäjälle merkittävää uutta järjestelmäkokonaisuutta, jonka vaikutukset pienyrittäjien arjessa voivat parhaimmillaan olla huimat. Talenom on taloushallintoalan suunnannäyttäjä. Tiimillä on hienot toiminnan ja kasvun edellytykset Hämeenlinnassa”, Vanaja Technologies Oy:n pääomistaja Matti Saarinen toteaa.

Matti Saarinen jatkaa liiketoimintakaupan myötä Talenomin työntekijänä ja pienasiakashankkeen tuotekehitysjohtajana. Matti on aiemmin toiminut Applella ohjelmistokehitysprojekteissa vuosina 2015–2019 ja sitä ennen yrittäjänä Applen ostamassa Indoor.io:ssa vuosina 2007–2015.

Talenom julkaisi tammi–maaliskuun 2020 liiketoimintakatsauksen yhteydessä aikeensa kehittää uusi konsepti pienasiakkaille. Pienasiakaskonseptin uskotaan mahdollistavan digitaalisen, entistä tehokkaamman tavan jaella palveluita. Tuotteen ensimmäinen versio on tarkoitus julkaista seuraavan tulosjulkistuksen yhteydessä lokakuussa.

Talenom on vuonna 1972 perustettu tilitoimisto, joka tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman tilitoimistopalveluja sekä muita sen asiakkaiden liiketoimintaa tukevia asiantuntijapalveluja. Yhtiöllä on omaa ohjelmistokehitystä ja se tarjoaa tilitoimistoasiakkailleen sähköisen taloushallinnon työkaluja.

Talenom-konsernin liikevaihto vuonna 2019 oli 58,0 miljoonaa euroa, ja liikevaihto kasvoi vuoteen 2018 verrattuna 18,6 %. Talenomin kasvuhistoria on ollut vahva – liikevaihdon keskimääräinen vuosikasvu oli noin 15,7 % vuosina 2005–2019.

