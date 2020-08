MONTRÉAL, 20 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines d’or Dynacor inc. (TSX-DNG) (Dynacor ou la « Société »), leader dans le domaine de l’achat et du traitement de minerai au service des mineurs artisanaux au Pérou, a le plaisir d’annoncer la nomination de Philippe Chave, CEO de PX Group SA, à son conseil d’administration, avec effet immédiat.



« Nous sommes ravis d’accueillir Philippe au sein du conseil d’administration de Dynacor », a déclaré Jean Martineau, PDG de Dynacor. « Les compétences éprouvées de Philippe en management et développement dans un environnement international, ses relations avec des investisseurs institutionnels dans le monde entier et son expertise dans l’industrie des métaux précieux apporteront une plus-value significative à la croissance internationale de Dynacor et de ses actionnaires ».

Né en 1971, M. Chave est le CEO du groupe suisse PX Group, un conglomérat de dix sociétés indépendantes actives au niveau international et spécialisées dans le traitement et la transformation des métaux précieux et non précieux. La société affine et transforme environ 50 tonnes (1 600 000 onces) d’or par année en provenance de différents pays. En 2015, PX Group a lancé, en partenariat avec Dynacor, le programme d’or responsable et éthique PX IMPACT®.

PX Group détient actuellement 2,19% (850 175 actions) de Dynacor.

M. Chave rejoint Dynacor fort d’une expérience internationale de vingt ans, dans le cadre d’une carrière réussie au service de la croissance, de l’amélioration opérationnelle et de l’innovation. Cette expertise comprend le développement d’activités internationales dans le domaine des déchets de métaux précieux et des produits d’investissement pour les marchés européens et asiatiques. Il est responsable de la création de valeur dans le domaine de l’approvisionnement par le biais de rigoureux programmes de traçabilité et d’audit afin de garantir la conformité et répondre aux attentes des clients dans le segment de produits de luxe.

« Je vois une excellente opportunité de positionner Dynacor en tant que société multinationale dans le domaine de l’or éthique en provenance de mineurs artisanaux et petits exploitants miniers (ASM), un secteur qui comprend environ 40 millions d’ASM travaillant dans 80 pays différents », a déclaré Philippe Chave. « Je suis enchanté d’apporter à Dynacor mon expérience en matière de développement commercial, les connexions de PX Group dans l’industrie du luxe, nos relations avec des institutions et clients fortunés, ainsi que notre expertise dans les systèmes de traçabilité et d’audit des métaux précieux, à l’échelle mondiale ».

M. Chave est titulaire d’un BSc en ingénierie de l’EINEV (École d’Ingénieurs du canton de Vaud), à Yverdon, en Suisse. Il parle quatre langues, à savoir le français, l’anglais, l’espagnol et le mandarin.

Dynacor annonce également que M. Marc Duchesne a démissionné du conseil d’administration de la société. Celui-ci remercie M. Duchesne pour l’ensemble de sa contribution aux travaux du conseil d’administration au cours des dernières années et lui souhaite bonne chance dans ses futures activités.

À PROPOS DE DYNACOR



Dynacor est une société payant des dividendes et ayant son siège à Montréal, Canada, qui produit de l’or dans le cadre d’opérations de traitement de minerai acheté auprès de mineurs artisanaux. Dynacor produit et explore au Pérou où son équipe dirigeante possède des décennies d’expérience. En 2019, la Société a produit 80 677 onces d’or. Dynacor produit de l’or responsable aussi bien d’un point de vue social qu’environnemental grâce à son programme aurifère PX IMPACT®. Un nombre croissant d’entreprises dans le domaine de la joaillerie, du luxe, de l’horlogerie et des secteurs de l’investissement paient une petite prime additionnelle à notre client et partenaire stratégique pour cet or PX IMPACT®. La prime est ensuite directement investie dans des projets de développement liés à la santé et à l’éducation au profit des communautés de mineurs artisanaux.

Dynacor est inscrite à la bourse de Toronto (DNG) et à l’OTC aux États-Unis, avec le symbole (DNGDF).

ÉNONCÉS PROSPECTIFS



Certaines des informations données ci-dessus sont des prévisions qui impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats actuels, la performance ou les réalisations de Dynacor ou les résultats de l’industrie soient substantiellement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou implicitement manifestés dans ces prévisions. Les informations données reflètent les attentes présentes de la direction concernant les événements et les performances futurs au moment de mettre sous presse le présent communiqué.

