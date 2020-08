CETTE COMMUNIQUÉ NE PEUT PAS ÊTRE DISTRIBUÉE AUX FILS DE PRESSE POUR LA DISTRIBUTION AUX ÉTATS-UNIS.



MONTRÉAL, 20 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- La direction de Ressources Minières Vanstar Inc est fière d’annoncer la liste des nominés qui seront présentés à la prochaine assemblée générale annuelle de la société qui se tiendra la 14 septembre prochain à Montréal (Québec).

Nom Poste actuel (Emplacement) M. Claude Dufresne, ing.

Administrateur proposé Président de Niobay Metals Inc. (Montreal) M. Jonathan Gagné

Administrateur proposé Consultant en Ingénierie minière (Montréal) M. Victor Cantore

Administrateur proposé Président et Chef de la direction de Amex Exploration Inc. (Montréal) Mme. Wanda Cutler

Administratrice proposée Relation aux Investisseurs à Integra Resources Corp. (Toronto)

Présidente de Cutler McCarthy (Toronto)

M. Albert Contardi

Administrateur proposé Chef de la direction par Interim de Qcx Gold Corporation (Toronto)

Président de Generic Capital Corp (Toronto) M. Jonathan Hamel

Administrateur Président et Chef de la direction par intérim de Ressources Minières Vanstar Inc. (Montréal) M. Luc Gervais, ing.

Administrateur Consultant en Ingénierie minière (Montréal)

«Je suis fier des candidats que nous proposons pour former le prochain conseil d'administration. Ils ont une grande diversité d'expériences et d'expertises tant dans le secteur minier que sur les marchés financiers. Nous entrons dans une nouvelle phase de développement pour Vanstar et cette équipe est faite sur mesure pour la croissance et la création de valeur pour les actionnaires » affirme Jonathan Hamel, Président et Chef de la direction par intérim de Ressources Minières Vanstar Inc.

Les dirigeants de la société seront nommés par le nouveau conseil. Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la circulaire envoyée par courrier à tous les actionnaires ou en ligne à l'adresse https://www.vanstarmining.com/en/agm

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la véracité ou l'exactitude de son contenu.

Source :

Jonathan Hamel

Président et Chef de la direction par intérim

Ressources Minières Vanstar Inc.

Info@vanstarmining.com

514-907-9016 x113