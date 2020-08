Keskisuomalainen Oyj Puolivuosikatsaus 20.8.2020 klo 15.00

KESKISUOMALAINEN OYJ:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2020

Tammi-kesäkuu 2020:

- Liikevaihto 101,1 Me (112,5 Me), -10,2 % edellisestä vuodesta

- Liikevoitto 0,2 Me (7,1 Me), -97,2 % edellisestä vuodesta

- Käyttökate 7,2 Me (13,8 Me), -48,0 % edellisestä vuodesta

- Liikevoitto 0,2 % (6,3 %) liikevaihdosta

- Tulos 1,3 Me (6,1 Me), -78,0 % edellisestä vuodesta

- Tulos/osake 0,15 euroa (0,55 euroa), -73,7 % edellisestä vuodesta

Toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi:

”Vaikeassa toimintaympäristössä torjuntavoitto – käyttökate tyydyttävällä tasolla

Keskisuomalainen konsernissa on viimeisen kymmenen vuoden aikana tehty määrätietoista strategiaan pohjautuvaa työtä. Tavoitteemme on ollut saada aikaan kannattavaa kasvua sekä parantaa yhtiön valmiuksia digitaalisuuteen. Yrityksen liikevaihto on ollut vahvassa kasvussa. Kasvulla olemme kyenneet turvaamaan tuloksentekoamme. Suomenkin tavoittanut koronapandemia katkaisi yrityksen liikevaihdon kasvun vaikuttamalla merkittävästi mainonnan määrään. Koronan vaikutusten minimoimiseksi yhtiössä käynnistettiin välittömästi toimenpiteitä, joiden tarkoituksena oli turvata yrityksen toiminnan jatkuvuutta. Ensimmäinen tavoite oli varmistaa henkilöstön työturvallisuus ja sen jälkeen huolehtia yhtiön taloudesta ja tuloksesta. Konsernissa siirryttiin hyvin nopeassa aikataulussa etätyöhön niissä tehtävissä, joissa se oli mahdollista. Työtilat pyrittiin järjestämään niin turvallisiksi kuin mahdollista. Ensimmäisen korona-aallon yhteydessä yhtiössä vältyimme lähes kokonaan sairastumisilta. Epäiltyjä ja varmistettuja koronatapauksia oli vain yksittäisiä.

Mainonnan volyymi konsernitasolla tarkastelukauden aikana putosi 25 %. Pudotusta loivensi 2019 huhtikuun alusta konserniin konsolidoidun Kaakon Viestinnän vaikutus. Ilman tätä pudotus olisi ollut mediamyynnissä 32,5 %. Näin merkittävää mediamyynnin putoamista on mahdoton kompensoida täysimittaisesti tehostamisilla. Konsernin sisältötuotteiden myynti on säilynyt erinomaisen vahvana myös koronan aikana. Konsernin digitaalisten sisältötuotteiden kysyntä on ollut viime vuosina vahvassa kasvussa ja koronan aikana tämä jatkoi kasvuaan. Pandemia osaltaan vahvisti journalististen sisältöjen kysyntää ja näin tuki entisestään digitaalisten tilausten vahvaa kasvua. Konsernin tilaustuotot kasvoivat ensimmäisellä vuosipuoliskolla 18,7 %. Myös tähän vaikutti merkittävästi Kaakon Viestinnän mukaantulo konserniin. Digitaalinen tilausmyynnin kasvu oli 58 %. Ilman Kaakon Viestinnän vaikutusta kasvua oli 28 % edelliseen vuoteen verrattuna. Sisältötuotteiden vahva kysyntä antaa hyvää pohjaa koronan jälkeiselle mainosmyynnille.

Koronan vaikutukset ovat kohdistuneet voimakkaimmin konsernin kaupunkilehtiin, joiden ansainta muodostuu pelkästään mainostuotoista. Näiden tuotteiden ilmestymistä vähennettiin koronan aiheuttaman mainosmyynnin laskun seurauksena. Tällä ja mainonnan volyymin laskulla oli heikentävä vaikutus konsernin mainosjakeluyhtiö Suomen Suoramainontaan.

Konsernin liikevaihto laski katsantokaudella 10,2 % edellisen vuoteen vastaavan verrattuna. Konsernin liikevoitto oli niukasti voitollinen ollen 0,2 Me. Pudotus edelliseen vuoteen oli lähes 7 Me. Konsernin käyttökate oli selvästi positiivinen ollen 7,2 Me, jossa laskua oli edelliseen vuoteen 6,6 Me. Tulos per osake oli katsantokaudella 0,15 €. Yhtiön omavaraisuusaste vahvistui hieman edelliseen vuoteen verrattuna ja oli yhtiön hallituksen asettamien tavoitteiden mukainen 40,7 %.

Yhtiössä on koronapandemian vaikutuksien seurauksena läpikäyty kattava tehostaminen, joka on sisältänyt muun muassa lomautuksia ja johdon palkan leikkauksia. Henkilöstö on vaikeassa toimintaympäristössä venynyt hienosti ja rakentavassa yhteistyön hengessä olemme saaneet pidettyä yhtiön tuloksen kohtuullisella tasolla myös koronaympäristössä. Lomautuksilla ja muulla tehostamisella on ollut merkittävä tulosta ja likviditeettiä turvaava vaikutus. Tehostamista yritys jatkaa myös toisella vuosipuoliskolla tarkoituksenaan pitää yhtiön liiketoiminta kannattavana kaikissa tilanteissa.

Toiminnan tehostamisen ansiosta olemme kyenneet pitämään perusliiketoimintamme kannattavana ja elinvoimaisena. Tehostamisen ansiosta yhtiömme tuloksentekokyky on koronan helpottaessa vahvalla tasolla. Konsernin monipuolinen tuoteportfolio ja toiminnan tehostaminen pitävät kassavirran hyvällä tasolla ja yhtiön käyttökate säilyy kohtuullisella tasolla. Yhtiön kustannusliiketoiminta on tehostamisen ansiosta myös koronaolosuhteissa kannattavaa.

Liikevaihtomme ja tuloksemme ovat koronan seurauksena vuoden 2020 osalta edellisvuotta huonommat. Tarkemman ohjauksen antaminen koronatilanteen arvaamattomuuden takia on mahdotonta tässä vaiheessa. Syksyn aikana toivomme näkyvyyden paranevan, mikä mahdollistaisi tarkemman ohjauksen antamisen.”

Konsernin tuloksen kehitys

Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto laski -10,2 % edellisestä vuodesta ja oli 101,1 Me, kun se oli edellisvuoden vastaavana aikana 112,5 Me. Mediamyynti laski edellisestä vuodesta -24,9 %, paino- ja jakelutuotot - 21,2% ja muut tuotot – 19,5%. Tilaustuotot kasvoivat 18,7 %, mitä selittää 5.4.2019 hankitut uudet liiketoiminnot. Tammi-kesäkuun kulut olivat 101,0 Me (105,7 Me). Liikevoitto oli 0,2 Me (7,1 Me), mikä on 0,2 % (6,3 %) liikevaihdosta. Rahoituserät olivat 1,2 Me (0,4 Me). Rahoitustuottoja parantaa edellisvuotta suuremmat osinkotuotot. Tulos ennen veroja oli 1,8 Me (7,8 Me) ja tulos verojen jälkeen 1,3 Me (6,1 Me).

30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019 (6 kk) (6 kk) (12 kk) Liikevaihto, Me 101,1 112,5 231,1 Liikevoitto, Me 0,2 7,1 14,1 Liikevoitto % 0,2 6,3 6,1 Käyttökate, Me 7,2 13,8 28,1 Käyttökate % 7,1 12,2 12,2 Tilikauden tulos, Me 1,3 6,1 13,3 Tulos/osake, Eur 0,15 0,55 1,23 Oman pääoman tuotto % 1,8 7,6 16,9 Omavaraisuusaste % 40,7 40,3 39,4

Toimintaympäristö ja koronaviruspandemian vaikutukset

Maailmanlaajuinen koronaviruspandemia on vaikuttanut merkittävästi myös Keskisuomalainen -konsernin toimintaympäristöön ja liiketoimintaan. Pandemia on vaikuttanut Keskisuomalaisen pääliiketoiminta-alueiden eli kustannustoiminnan sekä paino- ja jakeluliiketoiminnan asiakkaiden toimintaan ja sen myötä yritysten mainonta ja muu asiakaskysyntä on selkeästi laskenut.

Koronaviruspandemia ja sen takia asetetut rajoitukset ovat merkittävästi laskeneet mainonnan määrää Suomessa, niin painetussa kuin digitaalisessakin mediassa. Kantar TNS AD Intelligencen mukaan mediamainonta laski Suomessa vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon aikana 24 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Suurimmista toimialoista matkailun ja liikenteen mainonta laski - 53 %, finanssiala -35 %, vähittäiskauppa -25 % ja pukeutuminen -24 %. Sanomalehtimainonta laski -31 %. Verkkomediassa mainonnan muutos on ollut -11,5 % ja painetun sanoma- ja kaupunkilehtien muutos -32,2 %. Ulkomainonta on laskenut -35,5 %.

Vaikutukset mediamyyntiin

Pääosin korona epidemian vaikutuksesta konsernin vertailukelpoinen mediamyynti laski katsauskaudella 11,5 miljoonaa euroa eli lähes 25 %. Mediamyynti oli 35,0 Me (46,5 Me). Ilman Kaakon medialiiketoiminnan hankinnan vaikutusta konsernin mediamyynnin lasku oli 32,5 %. Lasku kohdistui enemmän paperisiin tuotteisiimme, mutta myös digitaaliset mainostuotot vähenivät.

Mainosmyynnin lasku kohdistui voimakkaammin kaupunki- ja noutolehtiin kuin sanomalehtiin. Kaupunkilehtien ollessa pelkästään mainosrahoitteisia pandemian aiheuttama mainonnan lasku on selkeästi heikentänyt tämän liiketoiminnan kannattavuutta. Sanomalehtien kannattavuuden osalta tilannetta on helpottanut tilausmyynnin vakaa kehitys.

Mainosmyynnin ennustetaan kehittyvän parempaan suuntaan loppuvuoden aikana, ellei koronatilanteessa tapahdu muutosta huonompaan suuntaan.

Vaikutukset tilauksiin ja tilaustuottoihin

Konsernin tilausmyyntituotot kasvoivat 18,7 % edelliseen vuoteen pääosin Kaakon Viestinnän hankinnan seurauksena ja olivat 41,7 Me (35,1 Me). Vertailukelpoinen tilausmyynti ilman Kaakon Viestinnän oston vaikutusta oli edellisen vuoden tasolla.

Pandemian vaikutus näkyi ennen kaikkea lisääntyneenä kiinnostuksena sisältöihin ja kasvaneena sisältöjen kulutuksena. Erityisesti tämä näkyi digitaalisissa kanavissa. Kiinnostuksen kasvu on tukenut entisestään digitaalisten tilausten vahvaa kasvua. Konsernin digitaalisen tilausmyynnin määrä kasvoi 58% ja ilman Kaakon liiketoiminnan oston vaikutustakin kasvua oli 28%. Pandemian negatiivisilla taloudellisilla vaikutuksilla kansantalouteemme ei ollut olennaista vaikutusta tilausmyyntituottoihin tai painettujen sanomalehtien tilauksiin.

Vaikutukset painotoimintaan

Pandemia on vaikuttanut myös rotaatiopainamisen liiketoiminnan volyymeihin. Sanomalehtipainamisen volyymi on pandemian aikana laskenut. Pandemian alkuvaiheessa myös ulkoiset painotyöt vähenivät selvästi, mutta kevään myötä kysyntä on elpynyt kohti normaalimpaa tasoa. Konsernin painoliiketoiminnan liikevaihto oli katsauskaudella 20,4 Me, missä on laskua edellisestä vuodesta 9,6 %.

Vaikutukset varhaisjakelun liiketoimintaan

Varhais- ja kirjejakeluliiketoiminnassa pandemia on laskenut sanomalehtien ja mainosten jakelumääriä. Samalla kuitenkin jaettavan kirjejakelun määrä on noussut selvästi, mikä yhdessä saavutettujen tehostamisten kanssa on mahdollistanut kannattavuuden lievän parantumisen. Konsernin varhaisjakelu liiketoiminnan liikevaihto oli 8,1 Me (8,4 Me).

Vaikutukset osoitteettoman suorajakelun liiketoimintaan

Osoitteettoman suorajakelun jakelumääriä korona on laskenut jonkin verran. Volyymissä on noin 10 % lasku. Jakeluverkoston kiinteiden rakenteiden takia tällä on kuitenkin olennainen vaikutus liiketoiminnan kannattavuuteen, joka on ollut tappiollinen alkuvuoden aikana. Jaettavan volyymin uskotaan elpyvän loppuvuoden aikana edellyttäen, ettei koronatilanne ja sen mahdollinen toinen aalto heikennä tilannetta uudestaan.

Toimenpiteet koronavirusepidemian johdosta

Keskisuomalainen -konserni ryhtyi toimintaa tehostaviin ja kustannuksia alentaviin toimenpiteisiin heti koronaviruspandemian vaikutettua Suomeen. Pääpaino on ollut toiminnan jatkuvuuden ja henkilöstön turvallisuuden varmistamisessa. Konsernin kaikki mahdolliset työntekijät siirrettiin maaliskuussa etätöihin. Etätyötä on kesällä alettu hallitusti ja rajatusti vähentämään.

Taloudellista vaikutusta on torjuttu toiminnan tehostamisella ja säästöohjelmalla. Lomautusten ja muiden henkilöstösäästöjen avulla on saatu yli 5 miljoonan euron säästöt budjetoituun verrattuna. Lisäksi säästöjä saavutettiin lehtien ilmestymisten ja jakeluiden optimoinnilla, hankintojen kautta saaduilla säästöillä sekä yleisellä tehostamisella. Yhteensä katsauskaudella saavutettiin yli 10 miljoonan euron säästöt kustannuksissa.

Pandemian vaikutukset liikearvojen arvonalentumistestauksiin

Keskisuomalaisella on liikearvoja yhteensä 76,0 Me. Johto on arvioinut vallitsevassa liiketoimintatilanteessa liikearvojen arvonalentumistarvetta. Tulevaisuuden ennakointi on pandemian tässä vaiheessa vielä erittäin haastavaa. Mahdollinen toinen aalto ja sen vaikutukset samoin kuin koronapandemian ajallinen ulottuvuus ovat vielä epävarmoja.

Tulevien vuosien kassavirtojen kehitystä arvioitaessa katsaushetkellä on oletuksena ollut, että koronapandemia hellittää vuoden aikana ja mainonta elpyy vuonna 2021 pandemiaa edeltäneelle tasolle.

Yhtiön johdon arvion mukaan katsaushetkellä ei koronaviruspandemian aiheuttama tilanne edellytä arvonalentumisten tekemistä.

Konsernirakenne

Keskisuomalainen -konserni myi 52,08 % osuutensa Moottori Media Oy:stä Autoliitolle 1.1.2020. Keskisuomalainen -konserni osti 1.4.2020 allekirjoitetulla kauppakirjalla Keski-Häme lehteä julkaisevan Hämeen Paikallismedia Oy:n koko osakekannan. Paikallislehti Keski-Häme lehti ilmestyy kerran viikossa Hauhon, Lammin, Tuuloksen ja Hämeenkosken alueella. Hämeen Paikallismedia Oy:n liikevaihto vuonna 2019 oli 0,5 Me ja yhtiössä oli 2 työntekijää.

Konserni tiivisti yhtiörakennettaan. Katsauskaudella on toteutettu Kaakon Viestintä Oy:n kokonaisjakautuminen ja Mediatalo ESA Oy:n osittaisjakautuminen. Lisäksi sulautumisten kautta lopetettiin useampi tytäryhtiö, joissa ei ollut liiketoimintaa.

Henkilöstö

Konsernin keskimääräinen henkilömäärä kokopäiväisiksi muunnettuna oli 1670 henkilöä (1821). Luvut eivät sisällä mainosjakajia, joita oli alkuvuoden aikana keskimäärin 3529 (3693).

Investoinnit ja rahoitus

Bruttoinvestoinnit olivat tammi 5,9 Me (8,0 Me). Vertailukauden investoinneissa on ostettujen yritysten hankintamenoa vähennettynä hankittujen yritysten rahavaroilla 5,6 Me. Muutoin investoinnit ovat korvaus- ja ylläpitoinvestointeja.

Yhtiön rahoitusasema on koronaviruspandemiasta huolimatta pysynyt vakaana katsauskauden ajan. Yhtiö on sopinut rahalaitoslainojensa vuoden 2020 lyhennysten yhteensä 7,2 Me siirtämisestä lainakauden loppuun vuoteen 2022.

Tase

Konsernitaseen loppusumma oli 204,3 Me (223,3 Me). Konsernin lainojen lyhennysohjelmaa on muutettu, minkä vuoksi lyhytaikaiset korolliset velat ovat edellistä vuotta 6,2 Me pienemmät.

Hallitus ja tilintarkastus

Keskisuomalainen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 29.5.2020, jonka jälkeen hallitus järjestäytyi. Hallituksen jäsenet ovat:

toimitusjohtaja Leena Hautsalo, puheenjohtaja

toimitusjohtaja Jaakko Kurikka, varapuheenjohtaja

metsätalousyrittäjä Pekka Haltia

toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi

toimitusjohtaja Kalle Kautto

toimitusjohtaja Mikko Paananen

toimitusjohtaja Riitta Vesterinen-Virtanen

Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Miikka Hietala.

Yhtiökokous päätti hallituksen palkkioista seuraavasti: Puheenjohtajan kuukausipalkkio on 3.000,00 euroa, varapuheenjohtajan kuukausipalkkio on 1.700,00 euroa ja jäsenen kuukausipalkkio on 1.500,00 euroa. Kokouspalkkio puheenjohtajalle on 600,00 euroa kokoukselta ja muille jäsenille 500,00 euroa kokoukselta. Lisäksi yhtiökokous päätti, ettei hallituksen palkkiota makseta, mikäli hallituksen jäsen on myös työsuhteessa yhtiöön.

Osakkeet

Keskisuomalainen Oyj:n K-osakkeita on muutettu A-osakkeiksi alkuvuoden aikana viiden muuntovaatimuksen perusteella yhteensä 3808 kappaletta. Yhtiö on 15.4.2020 mitätöinyt 223 326 kappaletta omistamiaan omia K-osakkeita ja 470 909 kappaletta omia A-osakkeita. Mitätöinnin jälkeen yhtiöllä ei ole omistuksessa omia osakkeitaan. Muuntojen ja mitätöintien jälkeen K-osakkeiden määrä on 4 709 547 ja A-osakkeiden 5 332 921 kappaletta, yhteensä osakkeita on 10 042 468 kappaletta.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien K-sarjan ja A-sarjan osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. A-sarjan osakkeita voidaan hankkia enintään 1.000.000 kappaletta ja K-sarjan osakkeita enintään 1.000.000 kappaletta, kuitenkin yhteensä enintään 1.000.000 osaketta.

Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista antamalla uusia A-sarjan osakkeita ja luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia A-sarjan osakkeita joko maksua vastaan tai maksutta siten, että valtuutuksen perusteella annettavien ja luovutettavien A-sarjan osakkeiden määrä on yhteensä enintään 1.000.000 osaketta.

Keskisuomalainen Oyj:n yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 0,75 euroa osakkeelle, mikä on yhteensä 7.535.113,50 euroa. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,50 euroa osakkeelle on maksettu 9.6.2020 ja toinen erä 0,25 euroa osakkeelle maksetaan 2.11.2020.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Keskisuomalainen Oyj:n tytäryhtiö Lehtisepät Oy on käynnistänyt 17.8.2020 yhteistoimintaneuvottelut Jyväskylän painossa taloudellisista ja tuotannollisista syistä. Suunnitelluilla toimilla tavoitellaan noin 0,7 Me vuosittaisia tehostamishyötyjä.

Liiketoiminnan riskit ja epävarmuustekijät

Maailmanlaajuinen koronapandemian vaikutukset ja sen aiheuttama epävarmuus voivat vielä pitkään vaikeuttaa Suomen taloustilannetta ja samalla heikentää konsernin päätuotteiden markkinatilannetta ja taloudellista asemaa.

Olennaisimmat koronapandemiaan liittyvät vaikutukset ja toimenpiteet niiden hallitsemiseksi on esitetty erillisessä kohdassa tässä puolivuosikatsauksessa.

Väestön keskittyminen kasvukeskuksiin voi johtaa siihen, että tulemme uudelleen strukturoimaan alueellista tuoteportfoliotamme.

Kuluttajien ostokäyttäytymisen ja mediamainonnan muutokset vaativat kykyä reagoida muuttuneisiin vaatimuksiin. Globaalit toimijat, kuten Facebook ja Google kilpailevat yhä voimakkaammin kotimaisista digimainonnan euroista ja samalla poliittiset ja työmarkkinariskit kohdistuvat vain kotimaisiin toimijoihin.

Postin jakelustrategian ja hinnoittelun muutokset sanomalehtien varhais- ja päiväjakelussa sekä kaupunkilehtien jakelussa kasvattavat riskiä kustannustason nousulle sekä jakelun palvelutason heikentymiselle ja sen myötä tilaajamenetyksille.

Yleisradio jatkaa panostuksiaan kirjoitettuun verkkouutistoimintaan ja tämä voi vähentää sanomalehtien lukemista ja vaikeuttaa sanomalehtien digitaalisten sisältöjen ansaintaa. Tätä riskiä lieventää EU komission Suomelle antama velvoite Yleisradion tekstimuotoisen sisällön rajoittamisesta.

Kehitystoiminnan painopistettä pitää entistä voimakkaammin suunnata kuluttaja- ja mainosmarkkinoiden kehitystrendin mukaisesti digitaalisen ansainnan kehittämiseen. Onnistumisemme tässä kehitystyössä on ratkaisevan tärkeää yhtiön pitkän aikavälin kannattavuuden näkökulmasta.

Painotoiminnassa oleva ylikapasiteetti kiristää edelleen kilpailutilannetta. Kustannustehokkuuden ja asiakaslähtöisyyden parantaminen korostuu. Riskeinä ovat ulkoisen painovolyymin laskeminen sekä painotoiminnan kannattavuuden heikentyminen. Omien lehtien volyymin lasku voimistaa tätä kehitystä.

Operatiivisista riskeistä merkittävimmät liittyvät tietotekniikkaan ja painoliiketoimintojen keskeytymiseen.

Yleisestä talouden ja toimialan kehityksestä huolimatta konsernin rahoitusasema on katsauskauden taloudellisen kehityksen myötä pysynyt vakaana.

Näiden lisäksi tulevaisuudessa voi kuitenkin ilmaantua tällä hetkellä tunnistamattomia riskejä tai nykyisin vähäisiksi arvioidut riskit voivat muuttua merkittäviksi.

Loppuvuoden näkymät

Keskisuomalainen Oyj on 23.3.2020 perunut 19.2.2020 antamansa tulosohjauksen ja todennut että koronapandemian aiheuttaman epävarmuuden johdosta Keskisuomalainen Oyj ei pysty antamaan riittävän luotettavaa uutta ohjausta. Koronapandemian aiheuttama epävarmuus ja tilanteen nopea kehittyminen on jatkunut. Keskisuomalainen Oyj arvioi pystyvänsä antamaan uuden ohjauksen vuodelle 2020 myöhemmin loppuvuoden aikana.

Laadintaperiaatteet

Konsernin osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaus -standardin mukaisesti. Pörssitiedotteet ovat luettavissa Keskisuomalainen Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.keskisuomalainen.com.

Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laatimisperiaatteita kuin tilinpäätöksessä 31.12.2019. Tiedossa olevilla uusilla tai uudistetuilla standardeilla tai tulkinnoilla, jotka tulivat voimaan 1.1.2020 tai tulevat voimaan sen jälkeen, ei ole suurta vaikutusta konsernin tilinpäätökseen.

KESKISUOMALAINEN OYJ

HALLITUS

Vesa-Pekka Kangaskorpi

toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi p. (014) 622 000.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

KONSERNIN TULOSLASKELMA (Me) 1-6/2020 1-6/2019 1-12/2019 (6 kk) (6 kk) (12kk) LIIKEVAIHTO 101,1 112,5 231,1 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos -0,1 0,0 0,1 Liiketoiminnan muut tuotot 0,2 0,3 0,5 Liiketoiminnan kulut -101,0 -105,7 -217,6 LIIKEVOITTO 0,2 7,1 14,1 Liikevoitto % liikevaihdosta 0,2 % 6,3 % 6,1 % Rahoitustuotot ja -kulut 1,2 0,4 1,6 Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 0,3 0,3 0,7 VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA 1,8 7,8 16,4 Verot -0,5 -1,7 -3,1 VOITTO/TAPPIO 1,3 6,1 13,3 TILIKAUDEN VOITON JAKO Emoyhtiön osakkeenomistajille 1,5 5,9 13,2 Määräysvallattomien omistajien osuus -0,1 0,2 0,1 Tulos/osake, laimentamaton (eur) 0,15 0,55 1,23 Tulos/osake, laimennettu (eur) 0,15 0,55 1,23





KONSERNIN LAAJAN TULOSLASKELMAN ERÄT 1-6/2020 1-6/2019 1-12/2019 (6 kk) (6 kk) (12kk) Tilikauden voitto 1,3 6,1 13,3 Muut laajan tuloksen erät: Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi: Etuuspohjaisen nettovelan (tai omaisuuserän) uudelleen määrittämisestä johtuvat erät 0,3 Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat -1,9 0,8 2,0 Verot eristä, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi 0,5 -0,2 -0,6 Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -1,3 0,6 1,6 TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 0,0 6,7 14,9 TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKO Emoyhtiön osakkeenomistajille 0,1 6,5 14,8 Määräysvallattomien omistajien osuus -0,1 0,2 0,1





SEGMENTTI-INFORMAATIO 1-6/2020 1-6/2019 1-12/2019 LIIKEVAIHTO (Me) Kustannustoiminta 77,6 82,9 171,2 Tuotanto- ja logistiikkapalvelut 41,6 49,7 99,9 Kohdistamaton 14,4 12,4 25,8 Segmenttien välinen liikevaihto -32,5 -32,6 -65,8 Tuloslaskelman liikevaihto 101,1 112,5 231,1 LIIKEVOITTO Kustannustoiminta 4,2 9,2 17,3 Tuotanto- ja logistiikkapalvelut -1,0 1,3 2,7 Kohdistamaton -2,7 -2,5 -4,6 Segmenttien välinen liikevoitto -0,3 -0,9 -1,3 Tuloslaskelman liikevoitto 0,2 7,1 14,1





LIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN TUOTTEISIIN JA PALVELUIHIN (Me) 1-6/2020 1-6/2019 1-12/2019 Kustannustoiminta Ilmoitustuotot 33,6 45,0 87,7 Tilaustuotot 41,7 35,1 78,0 Paino- ja jakelutuotot 0,5 0,4 0,9 Muut tuotot 1,4 2,1 3,9 Kustannustoiminta yhteensä 77,1 82,6 170,6 Tuotanto- ja logistiikkapalvelut Paino- ja jakelutuotot 19,5 25,0 50,4 Muut tuotot 0,6 0,6 1,1 Tuotanto- ja logistiikkapalvelut yhteensä 20,1 25,6 51,6 Kohdistamaton Ilmoitustuotot 1,3 1,6 3,1 Muut tuotot 2,5 2,8 5,8 Kohdistamaton yhteensä 3,8 4,4 9,0 Tuloslaskelman liikevaihto 101,1 112,5 231,1





KONSERNIN TASE (Me) 30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 15,3 18,7 17,0 Liikearvo 76,0 74,6 75,7 Sijoituskiinteistöt 0,3 0,5 0,3 Aineelliset hyödykkeet 37,7 40,5 38,1 Käyttöoikeusomaisuuserät 8,1 7,4 7,4 Osuudet osakkuusyhtiöissä 4,5 3,9 4,3 Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat 16,1 13,6 17,9 Muut pitkäaikaiset saamiset 1,2 0,9 1,0 Laskennalliset verosaamiset 3,1 2,8 2,6 LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus 1,8 2,0 1,9 Myyntisaamiset ja muut saamiset 18,4 20,7 22,0 Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 0,8 0,6 0,7 Muut rahoitusvarat 0,1 4,0 3,4 Rahat ja pankkisaamiset 21,0 33,2 24,5 Varat yhteensä 204,3 223,4 216,8 30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019 OMA PÄÄOMA JA VELAT OMA PÄÄOMA Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvan oman pääoman osuus 72,6 78,8 77,7 Määräysvallattomien omistajien osuus 0,0 0,6 0,2 Oma pääoma yhteensä 72,6 79,4 77,9 PITKÄAIKAISET VELAT Laskennallinen verovelka 3,4 4,1 3,9 Pitkäaikaiset korolliset velat 65,7 65,4 58,1 Pitkäaikaiset korottomat velat 0,0 0,1 0,1 Pitkäaikaiset varaukset 1,9 2,2 2,0 LYHYTAIKAISET VELAT Lyhytaikaiset korolliset velat 3,6 9,8 10,7 Saadut ennakot 25,9 26,4 19,1 Ostovelat ja muut velat 30,0 35,1 44,5 Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 1,1 0,9 0,6 Oma pääoma ja velat yhteensä 204,3 223,4 216,8





KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA (Me) 1-6/2020 1-6/2019 1-12/2019 (6 kk) (6 kk) (12 kk) LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT Asiakkailta saadut maksut 110,9 118,6 230,5 Tavaroiden ja palvelujen toimittajille ja henkilöstölle suoritetut maksut -95,7 -94,8 -202,1 Maksetut korot -0,2 -0,3 -1,2 Saadut korot 0,0 0,1 0,1 Maksetut verot -0,5 -1,8 -3,5 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRRAT 14,6 21,8 23,9 INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -0,2 -5,7 -6,3 Myydyt tytäryhtiöosakkeet vähennettynä myyntihetken rahavaroilla -0,2 Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -2,6 -2,0 -4,2 Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -0,4 0,0 -1,1 Aineellisten ja aineettomien käyttöomaisuushyödykkeiden myynti 0,0 0,7 1,0 Muiden pitkäaikaisten rahoitusvarojen myynti 3,3 - 0,0 Investoinnit muihin pitkäaikaisiin rahoitusvaroihin -2,7 -0,4 -0,1 Lainasaamisten lisäys/vähennys 0,0 0,0 -0,1 Saadut osingot 1,6 0,9 2,0 INVESTOINTIEN RAHAVIRRAT -1,1 -6,4 -8,9 RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT Lainojen nostot - 14,0 14,0 Lainojen takaisinmaksut -0,2 -0,3 -6,4 Rahoitusleasingvelkojen maksut -2,1 -1,7 -3,7 Määräysvallattomien osuuksien hankinta 0,0 - -0,3 Omien osakkeiden hankinta -9,8 Maksetut osingot -5,0 -6,8 -6,8 RAHOITUKSEN RAHAVIRRAT -17,1 5,1 -3,3 RAHAVAROJEN MUUTOS (lisäys+/vähennys-) -3,5 20,5 11,7 Rahavarat tilikauden alussa 24,6 12,8 12,8 Rahavarat tilikauden lopussa 21,1 33,3 24,6

Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista (1000 euroa)

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osake- Muut Muut Kertyneet Määräys- pääoma sidotut vapaat Omat voitto- vallatto- rahastot rahastot osakkeet varat Yhteensä mien Yhteensä omistajien osuus OMA PÄÄOMA 31.12.2018 2257 270 4290 -357 72560 79020 489 79510 Osuus osakkuusyhtiöiden suorista oman pääoman kirjauksista -11 -11 -11 Tytäryhtiön hankinta 0 42 42 Laaja tulos: Tilikauden tulos 5906 5906 165 6071 Muut laajan tuloksen erät: Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat 637 637 637 Tilikauden laaja tulos yht. 637 637 637 Liiketoimet omistajien kanssa Osingonjako -6748 -6748 -67 -6815 OMA PÄÄOMA 30.6.2019 2257 270 4927 -357 71707 78804 629 79433





Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osake- Muut Muut Kertyneet Määräys- pääoma sidotut vapaat Omat voitto- vallatto- rahastot rahastot osakkeet varat Yhteensä mien Yhteensä omistajien osuus OMA PÄÄOMA 31.12.2019 2257 270 5689 -9747 79 261 77 731 218 77 949 Osuus osakkuusyhtiöiden suorista oman pääoman kirjauksista -9 -9 -9 Tytäryhtiön hankinta ja myynti -182 -182 -168 -349 Omien osakkeiden mitätöinti 9760 -9760 0 Laaja tulos: Tilikauden tulos 1467 1467 -129 1338 Muut laajan tuloksen erät: Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat -1323 -1323 -1323 Tilikauden laaja tulos yht. -1323 -1323 -1323 Liiketoimet omistajien kanssa Osingonjako -5021 -5021 -5021 Omien osakkeiden hankinta -14 -14 Tytäryhtiöomistusosuuksien muutokset Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinnat, jotka eivät johtaneet muutokseen määräysvallassa 63 OMA PÄÄOMA 30.6.2020 2 257 270 4 366 0 65 756 72 649 -15 72 634

Hankitut liiketoimet

Kaakon Viestintä Oy osti 1.1.2020 Mikkelin kaupunkilehden liiketoiminnan. Mikkelin kaupunkilehti ilmestyy kerran viikossa Mikkelin, Juvan, Hirvensalmen ja Mäntyharjun alueella. Mikkelin kaupunkilehti täydentää tuotevalikoimaamme Mikkelissä ja laajemmin Etelä-Savossa. Maksettu kauppasumma oli 0,2 Me, joka on maksettu rahana.

Keskisuomalainen -konserni osti 1.4.2020 Keski-Häme lehteä julkaisevan Hämeen Paikallismedia Oy:n koko osakekannan. Osakkeiden hankintahinta oli 0,2 Me, joka on maksettu rahana. Hankinnalla ei ole olennaista merkitystä katsauskauden tulokseen tai taseeseen. Hankinnasta syntyi 0,1 Me liikearvo, joka ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen. Liikearvon syntymiseen vaikuttivat hankinnasta odotettavissa olevat synergiaedut. Liiketoiminta on siirretty Mediatalo ESA Oy:hyn ja on osa Päijät-Hämeen liiketoimintaa.

Yhdistämisissä kirjatut käyvät arvot ovat seuraavat:

(1000 eur) Yhdistämisissä kirjatut käyvät arvot Aineettomat hyödykkeet 11,4 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 24,8 Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat 1,0 Lyhytaikaiset myynti- ja muut saamiset 17,2 Rahavarat 164,5 Varat yhteensä 218,9 Pitkäaikaiset velat 24,2 Ostovelat ja muut velat 185,0 Velat yhteensä 209,1 Nettovarat 9,8 Hankintameno 364,0 Liikearvo 354,2 Rahana maksettu kauppahinta 364,0 Hankitun tytäryrityksen rahavarat 164,5 Rahavirtavaikutus -199,5

Arvonalentumiset

Puolivuosikatsauksen yhteydessä on tehty erillinen arvonalentumistestaus kahdelle liiketoiminta-alueelle, Etelä-Suomen Median kustannustoiminnalle sekä Suomen Suoramainonnan jakeluliiketoiminnalle. Etelä-Suomen Mediaan kohdistuu liikearvoja 17,0 Me ja Suomen Suoramainontaan 1,8 Me.

Tulevien vuosien kassavirtojen kehitystä arvioitaessa katsaushetkellä on oletuksena ollut, että koronapandemia hellittää vuoden 2020 aikana ja mainonta elpyy vuonna 2021 pandemiaa edeltäneelle tasolle.

Testauksissa on käytetty diskonttokorkona ennen veroja 8,88 %.

Pitkän ajan kasvukertoimena ennustejakson jälkeisiä jäännösarvoja määritettäessä on käytetty 0 %.

Arvonalentumistestausperiaatteet on tarkemmin kuvattu vuoden 2019 tilinpäätöksen liitetiedossa 14.

Osana arvonalentumistestausta on tehty herkkyysanalyysit seuraavien oletusten osalta perusteella. Laskelmissa on testattu diskonttokoron 1 prosenttiyksikön nousua, ennustejakson käyttökatteen 10 prosentin laskua sekä edellisten yhteisvaikutusta.

Jos laskelmissa nostetaan diskonttokorkoa yhdellä prosentilla, aiheuttaisi se noin 1,3 Me alaskirjauksen Etelä-Suomen Mediaan. Jos vuosittainen käyttökate laskisi 10 %, aiheutuisi tästä noin 1,4 Me alaskirjaustarve Etelä-Suomen Mediaan. Jos sekä diskonttokorko nousisi yhdellä prosentilla että käyttökate laskisi 10 % aiheuttaisivat nämä Etelä-Suomen Mediassa 3,5 Me alaskirjauksen.

Yhtiön johdon arvion mukaan katsaushetkellä ei koronaviruspandemian aiheuttama tilanne edellytä arvonalentumisten tekemistä.

Muut pitkäaikaiset rahoitusvarat

osakkeet ja osuudet, (Me) noteeratut noteeraamatt. Yhteensä Hankintameno 1.1.2020 14,3 3,6 17,9 Lisäykset 0,1 0,1 Käypään arvoon arvostaminen -1,9 -1,9 Kirjanpitoarvo 30.6.2020 12,4 3,7 16,1

Muista pitkäaikaisista rahoitusvaroista noteeratut osakkeet arvostetaan käypään arvoon (IFRS käyvän arvon hierarkiataso 1). Noteeraamattomat osakkeet on arvostettu käypään arvoon määritettävissä olevien verrokkikauppojen ja johdon arvioiden perusteella (hierarkiataso 3).

Korolliset velat

30.6.2020 30.6.2019 (Me) Tasearvot Käyvät arvot Tasearvot Käyvät arvot Pitkäaikaiset velat Rahalaitoslainat 60,8 61,5 60,9 61,9 Rahoitusleasingvelat 5,0 5,0 4,5 4,5 Pitkäaikaiset korolliset velat 65,7 66,5 65,4 66,4 Lyhytaikaiset velat Rahalaitoslainat 0,3 1,0 6,4 7,0 Rahoitusleasingvelat 3,1 3,1 3,0 3,0 Johdannaiset 0,2 0,2 0,4 0,4 Lyhytaikaiset korolliset velat 3,6 4,2 9,8 10,4

Korollisten velkojen käyvät arvot on laskettu diskonttaamalla velkaan liittyvät rahavirrat tilinpäätöspäivän markkinakorolla (IFRS käyvän arvon hierarkiataso 2). Kaikki korolliset velat kuuluvat jaksotettuun hankintamenoon arvostettuihin rahoitusvelkoihin ja valuutta on euro.

Olennaisten rahalaitoslainojen marraskuun 2020 lyhennyserät on siirretty lainojen erääntymishetkeen marraskuuhun 2022.

Bruttoinvestoinnit ja henkilökunta 30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019 Bruttoinvestoinnit; Me 5,9 8,0 11,8 Bruttoinvestoinnit; % liikevaihdosta 5,8 % 7,1 % 7,1 % Henkilökunnan lukumäärä keskimäärin kokopäiväisinä *) 1670 hlöä 1821 hlöä 1775 hlöä Mainosjakajien työsuhteita keskimäärin 3529 hlöä 3693 hlöä 3461 hlöä *) ei sisällä mainosjakajia Tunnusluvut 30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019 Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos/osake, euroa 0,15 0,55 1,23 Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma/osake, euroa 7,19 7,36 7,26 Omavaraisuusaste, % 40,7 40,3 39,4 Konsernin vastuusitoumukset (Me) 30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019 Pantit, vastuut ja takaukset Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä kiinteistöihin tai yrityskiinnityksiä Rahalaitoslainat 61,1 67,3 61,2 Annetut kiinteistökiinnitykset 42,7 42,7 42,7 Annetut yrityskiinnitykset 30,1 30,1 30,1 Tytäryhtiöosakkeet 32,8 32,8 32,8 Osakkuusyhtiön puolesta annetut takaukset 4,5 4,3 4,5





Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat (1000 eur) 1-6/2020 1-6/2019 Tavaroiden myynti Osakkuus- ja yhteisyritykset 2 2 Palveluiden myynti Osakkuus- ja yhteisyritykset 3297 4102 Muu lähipiiri 0 - Palveluiden ostot Osakkuus- ja yhteisyritykset 1662 1833 Muu lähipiiri - -

Johdon työsuhde-etuudet

(1000 eur) 1-6/2020 1-6/2019 Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 1144 1001 Lakisääteinen Tyel-maksu 156 163 Työsuhteen päättymisen jälkeiset etuudet 71 70 Johdon kompensaatiot yhteensä 1371 1234

Tunnuslukujen laskentakaavat

Tulos/ osake Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tulos Keskimääräinen osakeantioikaistu osakkaiden lkm





Oma pääoma/osake Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma Osakkeiden osakeantioikaistu lkm





Omavaraisuusaste-% Oma pääoma x 100 Taseen loppusumma – saadut ennakot (=tilausvastuu)



Käyttökate Liikevoitto + arvonalentumiset ja suunnitelman mukaiset poistot Käyttökate % Liikevoitto + arvonalentumiset ja suunnitelman mukaiset poistot Liikevaihto





Oman pääoman tuotto-% (Tilikauden tulos) x 100 (ROE) Oma pääoma (keskimäärin vuoden aikana)

