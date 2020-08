Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nykredit Invest har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for 2020. 1. halvår af 2020 blev usædvanlig som følge af corona-krisen, hvor det meste af verden i en periode blev lukket ned for at stoppe smittespredningen. Politisk blev der truffet en række omsiggribende beslutninger for at stoppe den i begyndelsen ukendte sygdom og for senere at modvirke de negative effekter på den globale økonomi, som fulgte i kølvandet. Disse beslutninger fik afgørende betydning for udviklingen i foreningens afdelinger i 1. halvår 2020. Foreningens afdelinger leverede i 1. halvår 2020 såvel positive som negative afkast, men afkastene var overvejende lavere end ledelsens forventning primo året som følge af corona-krisen. Omvendt blev afkastene betydeligt bedre end, hvad man kunne have frygtet med den negative, økonomiske situation, der udviklede sig i årets første seks måneder. Under forudsætning af mere stabile markedsforhold i resten af 2020 forventer ledelsen beskedne afkast i foreningens obligationsafdelinger. For aktieafdelingerne forventer ledelsen større, indbyrdes spredning på afkastudviklingen i 2020, idet afdelinger med vækstaktier og danske aktier ventes at give positive afkast, mens øvrige aktieafdelinger skønnes at ende året med negative afkast. Væsentlige afkastudsving i foreningens afdelinger må forventes i resten af 2020.

