Meddelelse nr. 7/2020

Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597

1007 København K CVR nr. 15313714

LEI kode 529900NJCIEGWTL0U036







Kontaktperson



Peter Hansen Tlf. 36931011







Den 20. august 2020







Forslag om afnotering af B–aktier i Andersen & Martini Holding A/S







Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.







Bestyrelsen for Andersen & Martini Holding A/S foreslår, at selskabets B-aktier, der er optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S, slettes fra notering.

Andersen & Martini Holding A/S indkalder til ekstraordinær generalforsamling med forslag om afnotering.







Andersen & Martini Holding A/S har ikke nytte af, at selskabets B-aktier er noteret på Nasdaq Copenhagen A/S, og aktierne opfylder ikke Nasdaq Copenhagen A/S’ krav til spredning

og ejerskab hos kvalificerede aktionærer, ligesom der kun er en begrænset handel i aktierne.







Nasdaq Copenhagen A/S har ved henvendelse til Andersen & Martini Holding A/S i 2020 i forbindelse med en undersøgelse af likviditeten i aktier optaget til handel på blandt andet

Nasdaq Copenhagen A/S oplyst om kravene til spredning af aktier og omfanget af kvalificerede aktionærer i offentligheden, hvilke krav Andersen & Martini Holding A/S

har konstateret ikke var opfyldt og fortsat ikke opfyldes, for så vidt angår B-aktier udstedt af selskabet.











Bestyrelsen foreslår derfor, at selskabets B-aktier slettes fra handel på Nasdaq Copenhagen A/S.







I henhold til Nasdaq Copenhagens udstederregler Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares kan aktier slettes fra handel, hvis









Forslaget vedtages ved en gyldig generalforsamlingsbeslutning med minimum 90 % af de repræsenterede stemmer og af den repræsenterede aktiekapital; Indkaldelsen til generalforsamling med forslag om sletning fra handel giver en beskrivelse af, hvilke konsekvenser en sletning fra handel vil have for aktionærerne; og Udsteder sikrer, at aktionærerne tilbydes at afhænde deres aktier i udsteder i en periode på mindst 4 uger efter børsens godkendelse.





Andersen & Martini Holding A/S vil i forlængelse heraf indkalde til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse den 14. september 2020 kl. 11.00

med dette punkt på dagsordenen samt bemyndigelse til køb af egne aktier.







Såfremt forslaget godkendes af generalforsamlingen og af Nasdaq Copenhagen A/S, vil selskabet tilbyde at tilbagekøbe B-aktier i en periode på 4 uger efter generalforsamlingens afholdelse til 40,00 kr. pr. aktie.

Herefter vil selskabets B-aktier bliver slettet fra handel på Nasdaq Copenhagen A/S og dermed afnoteret.







Det er Andersen & Martini Holding A/S’ opfattelse, at ved en vedtagelse af det stillede forslag med den fornødne majoritet og efterfølgende fremsættelse og opfyldelse af tilbuddet nedenfor,

så er Andersen & Martini Holding A/S berettiget til at få B-aktierne slettet fra notering fra Nasdaq Copenhagen A/S i overensstemmelse med

Nasdaq Copenhagens udstederregler Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares tillæg A punkt 20.







Hvis forslaget vedtages med den fornødne majoritet, og hvis afnoteringen godkendes af Nasdaq Copenhagen A/S

vil Andersen & Martini Holding A/S fremsætte tilbud om køb af alle B-aktier gældende i en periode på minimum 4 uger til en pris på kr. 40,00 pr. B-aktie.







Betinget af sådan vedtagelse på generalforsamlingen og godkendelse af Nasdaq Copenhagen A/S af sletning på det tidspunkt vil et tilbud forventes at være gældende 4 uger fra den 15. september 2020.

Tilbudsperioden vil blive fastlagt, når en godkendelse fra Nasdaq Copenhagen A/S er modtaget.

Hvis tilbuddet løber fra den 15. september 2020 til og med den 13. oktober 2020, da vil B-aktierne blive slettet fra handel efter den 13. oktober 2020.







Efter sletning vil muligheden for handel med B-aktierne blive væsentlig reduceret, da der ikke vil være en markedsplads herfor.

Andersen & Martini Holding A/S vil ikke etablere aftaler med en anden markedsplads.







Efter sletning vil Andersen & Martini Holding A/S ikke være omfattet af oplysningsforpligtelser og andre regler gældende for udstedere af børsnoterede værdipapirer som for eksempel reglerne om god selskabsledelse,

og selskabet vil kommunikere til sine aktionærer i overensstemmelse med selskabsloven.







Der vil kunne ske ændringer i en aktionærs skattemæssige retsstilling i forhold til B-aktierne, da disse ophører med at være børsnoterede.







Hvis et tilstrækkeligt antal B-aktionærer sælger deres aktier til selskabet i medfør af det fremsatte tilbud, kan selskabets hovedaktionær komme i en situation,

hvor denne kan tvangsindløse øvrige aktionærer. I den situation vil øvrige aktionærer også kunne kræve sig indløst af hovedaktionæren.







