Fynske Bank A/S

August 20, 2020 11:55 ET

Selskabsmeddelelse nr. 2020/13

Bestyrelsens beretning blev fremlagt og årsrapport for 2019 blev godkendt.

Resultatdisponering, herunder at der ikke udbetales udbytte for 2019 blev ligeledes godkendt.

Følgende blev genvalgt til repræsentantskabet:

Landmand Bent Hvidtfeldt Christensen, Thurø

Direktør Bent Jensen, Fredericia

Rektor Christian Alnor, Odense

Direktør Finn Boel Pedersen, Kolding

Maskinarbejder Flemming Worsøe, Middelfart

Senior projektleder Hans C. Sørensen, Ballen

Markedsdirektør Jørgen Ø. Mortensen, Nyborg

Overlæge Kirsten Søgaard, Thurø

Autoforhandler Lars Hindsgaul Madsen, Assens

Direktionssekretær Torben Christensen, Rudkøbing

Som revisor valgtes Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab.

Bestyrelsens forslag til ajourføring af lønpolitikken blev vedtaget.

