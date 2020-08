August 20, 2020 12:00 ET

ROBIT OYJ PÖRSSITIEDOTE 20.8.2020 KLO 19.00

KORJAUS ROBIT OYJ:N 1.1.2020-31.3.2020 OSAVUOSIKATSAUKSEEN JA 1.1.2020-30.6.2020 PUOLIVUOSIKATSAUKSEEN

Robit korjaa valuuttakurssimuutosten aiheuttamien kurssivoittojen ja -tappioiden esittämistä osavuosikatsauksessaan ja puolivuosikatsauksessaan. Korjauksilla ei ole vaikutusta yhtiön omaan pääomaan, taseasemaan tai kassavirtaan. Kurssivoitot ja -tappiot tulevat konsernin sisäisistä eristä ja tytäryhtiölainoista ja ovat lähes kaikki realisoitumattomia. Korjaukset muuttavat seuraavia laajan tuloslaskelman eriä:

1.1.-31.3.2020 1.4.-30.6.2020 1.1.-30.6.2020 EUR tuhatta Aiemmin

raportoitu Korjattu Aiemmin

raportoitu Korjattu Aiemmin

raportoitu Korjattu Liiketoiminnan muut kulut -4 613 -5 256 -2 418 -2 367 -7 031 -7 623 Korko- ja rahoituskulut -535 -999 -2 035 -716 -2 570 -1 716 Muut laajan tuloksen erät Muuntoerot -2 152 -1 045 643 -727 -1 509 -1 771

Korjaukset vaikuttavat yhtiön raportoimiin kannattavuuslukuihin seuraavasti:

1.1.-31.3.2020 1.4.-30.6.2020 1.1.-30.6.2020 Aiemmin raportoitu Korjattu Aiemmin raportoitu Korjattu Aiemmin raportoitu Korjattu EBITDA, 1 000 euroa 997 354 1 001 1 052 1 998 1 406 EBITA, 1 000 euroa -298 -941 -314 -263 -612 -1 204 EBIT, 1 000 euroa -502 -1 145 -517 -466 -1 019 -1 611 Katsauskauden tulos, 1 000 euroa -902 -2 010 -2 201 -831 -3 103 -2 841 Osakekohtainen tulos (EPS), euroa -0,04 -0,10 -0,11 -0,04 -0,15 -0,14

Korjatut tiedotteet kokonaisuudessaan liitteenä.

ROBIT OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Arto Halonen, talousjohtaja

+358 40 028 0717

arto.halonen@robitgroup.com

