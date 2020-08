SAN ANTONIO, Aug. 20, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology™ (NASDAQ: RXT) hat heute bekanntgegeben, dass die neueste Version von Rackspace Fabric™ jetzt die AIOps-Plattform von Moogsoft enthält, die künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML) einsetzt, um Daten zu protokollieren, zu messen, zu verfolgen und Alarmmeldungen auszugeben, damit IT-Vorfälle schneller und effektiver gelöst werden können. Dank der Integration in Rackspace Fabric werden Kunden von Rackspace durch die Verwendung von maschinellem Lernen zur Lösung von IT-Problemen eine höhere Verfügbarkeit und weniger Warnungen bei Vorfällen geboten.



Rackspace Fabric ist eine umfassende Plattform, die einen einheitlichen Ansatz für Verwaltungsaufgaben in Multicloud-Umgebungen bietet. Viele Unternehmen haben Schwierigkeiten, komplexe Cloud-Umgebungen mit nicht zusammenhängenden Authentifizierungssystemen, unzuverlässigem Support und unterschiedlichen Verwaltungsfunktionen zu verwalten. Rackspace Fabric vereinfacht die Verwaltung von Amazon Web Services (AWS)-, Google Cloud Platform-, Microsoft Azure- und VMware-Umgebungen, indem konsistente Verwaltungs- und Supportfunktionen für diese Technologien bereitgestellt werden.

Rackspace Fabric bietet gemeinsame Abrechnungs-, Governance-, Support-, Überwachungs-, Vorfalls- und Änderungsmanagementdienste und berücksichtigt gleichzeitig die Besonderheiten jeder Cloud. Rackspace Fabric verarbeitet mehr als eine Milliarde automatisierter Aktionen pro Monat und bietet einen schnelleren und konsistenteren Ansatz für den Zugriff auf und die Verwaltung von Cloud-Ressourcen mehrerer Anbieter, so dass Kunden die transformativen Funktionen der Cloud schneller nutzen können.

„Rackspace Fabric nutzt alles, was wir in den letzten 20 Jahren über den Betrieb geschäftskritischer Anwendungen gelernt haben, kombiniert es mit den neuesten Cloud-Technologien und verknüpft alles zu einer Plattform – einer „Fabric“ –, die wir als Grundlage für die Bereitstellung unserer Dienste verwenden“, so Tolga Tarhan, Chief Technology Officer bei Rackspace Technology. „Die Integration von Moogsoft AIOps integriert umfassende KI- und ML-Funktionen, die eine dienstübergreifende Sichtbarkeit ermöglichen, um die Reaktion auf Vorfälle zu verbessern und die Verfügbarkeit in den Cloud-Umgebungen unserer Kunden zu erhöhen. Da sich diese Cloud-Umgebungen zunehmend selbst heilen, steigt das Innovationstempo und die Kunden können sich auf den Aufbau von weiteren Ressourcen konzentrieren, die ihren Endbenutzern schneller bereitgestellt werden können.“

„Die digitale Transformation führt zu beispiellosem Maßstab und Komplexität, da Unternehmen immer mehr neue Dienste in Multicloud-Umgebungen bereitstellen. Dies erfordert die Unterstützung von KI und ML, um die Innovationsfähigkeit des IT-Betriebs zu ergänzen“, so Phil Tee, Gründer und CEO von Moogsoft. „Genau das hat Rackspace Technology durch die Integration von Moogsoft AIOps in Rackspace Fabric erreicht. Mit AIOps können sich Kunden von Rackspace Technology mehr auf die Entwicklung der digitalen Dienste konzentrieren, die das heutige Geschäft vorantreiben, und weniger auf die Behebung von Fehlern.“

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

Moogsoft ist ein Pionier und führender Anbieter von AIOps-Lösungen, mit denen IT-Teams schneller und intelligenter arbeiten können. Mit der patentierten KI, die täglich Milliarden von Ereignissen in den komplexesten IT-Umgebungen der Welt analysiert, hilft die AIOps-Plattform von Moogsoft den weltweit führenden Unternehmen, Ausfälle zu vermeiden, die Servicegewährleistung zu automatisieren und Initiativen zur digitalen Transformation zu beschleunigen. Moogsoft wurde 2012 gegründet und hat weltweit mehr als 140 Kunden, darunter American Airlines, Fannie Mae, Fiserv, HCL Technologies, SAP SuccessFactors und Verizon Media. Das Unternehmen hat strategische Partnerschaften mit führenden Managed-Service-Anbietern und Outsourcing-Organisationen wie AWS, Cisco, HCL Technologies, TCS und Wipro aufgebaut. Moogsoft® und das Moogsoft-Logo sind Marken von Moogsoft Inc. Alle anderen Produkte und Namen sind möglicherweise Marken der jeweiligen Unternehmen.

Weitere Informationen über die AIOps-Plattform von Moogsoft und den Erfolg seiner Kunden finden Sie unter www.moogsoft.com.

