Next Games Oyj Lehdistötiedote 21.8.2020 klo 14.00

Next Games Oyj:n puolivuotiskatsaus tammi-kesäkuulta 2020 julkaistaan perjantaina 28. elokuuta klo 9.00. Puolivuotiskatsaus on julkaisemisen jälkeen nähtävillä osoitteessa http://www.nextgames.com/raportit/

Järjestämme tulosjulkistuspäivänä englanninkielisen audiocastin ja puhelinkonferenssin. Tuloksen esittelevät Next Games Oyj:n toimitusjohtaja Teemu Huuhtanen ja talousjohtaja Annina Salvén.

Englanninkielinen tilaisuus alkaa klo 11:00. Tilaisuutta voi seurata audiocast-lähetyksenä osoitteessa: https://nextgames.videosync.fi/2020-h1 tai puhelimitse.

Puhelinkonferenssin tiedot:

Osallistu soittamalla muutamaa minuuttia ennen tilaisuuden alkua sijaintiasi vastaavaan numeroon. Vahvistuskoodi: 53717613#

FI: +358 981 710 310

SE: +46 856 642 651

UK: +44 333 300 0804

US: +1 855 85 70686

Tilaisuuden tallenne on saatavilla osoitteessa http://www.nextgames.com/fi/ng/raportit/ myöhemmin samana päivänä.





Lisätietoja:



Annina Salvén

Talousjohtaja

+358 (0) 40 588 3167

investors@nextgames.com