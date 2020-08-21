中国深圳, Aug. 21, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 美联国际教育集团（纳斯达克股票代码：METX，以下简称“美联教育”）投资者报告称：截止至2020年8月13日，美联教育全部原始大股东均仍在公司股东名册上，没有变动。这也意味着，美联英语登陆纳斯达克市场以来，没有任何原始大股东减持。更令人鼓舞的是，美联教育了解到其中一些机构投资者也打算增持公司股票的计划。

美联教育的主要机构股东包括意大利基金Amizut，专注于英国教育技术的IBIS Capital，中国最大的投资银行之一中金公司，中国超一流顶尖高校清华大学设立的投资基金TH Capital以及DG Capital。

美联教育是中国语言教育培训市场的重要参与者，该市场极具发展前景，为美联教育的进一步扩张提供了巨大发展空间。未来，美联教育会继续专注并执行其可持续增长计划，包括扩展更多小语种语言产品和进一步开发和完善K12系列产品。尽管受到新冠疫情的影响，截至2020年7月，美联教育经营性现金流已经转正，公司经营成果显著，预计下半年将继续向好。

美联教育首席财务官黄向明表示："目前，美联教育的经营情况稳定，公司逐步走出新冠疫情带来的影响。总体而言，美联教育的经营基本面稳固令人满意。而且，美联教育的投资价值得到了原始股东们的认可，这些股东均是享有行业声望的明星机构，预计未来美联教育仍将继续得到他们的支持。关于前期彭博信息显示，美联教育有极少量股份近期的投机卖空活动，这是短视行为最终空头会全部平仓。在疫情快过去下美联基本面仍然很牢固，未来美联英语的投资价值仍然会得到广泛认可。"

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