Didžiausias kelionių organizatorius Baltijos šalyse „Novaturas“ susitarė dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos bei „Invegos“ skatinamosios finansinės priemonės – lengvatinės paskolos 1 mln EUR sumai. Ši lengvatinė paskola bendrovei leis greičiau atsiskaityti su keliautojais už per pandemijos protrūkį neįvykusias keliones.

Atsiskaitymus vykdo nuo liepos

Kaip teigia „Novaturo“ grupės vadovė Audronė Keinytė, įmonė pirmuosius grąžinimus

klientams pradėjo vykdyti dar liepos mėnesį, o ši paskola padės su dalimi turistų atsiskaityti per trumpesnį laiką: „Virusas sujaukė daugybės keliautojų ir turizmo verslo planus. Suprantame, kad dalis žmonių per šį sudėtingą laiką atsidūrė prastesnėje finansinėje situacijoje ir norime kuo greičiau su jais atsiskaityti, nesukeldami didesnių nepatogumų“.

Vyriausybė trečiadienį nusprendė siūlyti grįžti prie 14 dienų pinigų grąžinimo už neįvykusias keliones termino, tačiau Seimas dar šio siūlymo nepatvirtino. Kol jis nebus patvirtintas, pinigų grąžinimas dėl neįvykusių kelionių organizuojamas pagal šiuo metu galiojantį teisės aktą, t.y. per 90 dienų po apribojimų pabaigos. Nepaisant to, kelionių organizatorius „Novaturas“ ieško galimybių, kaip nelaukiant numatyto termino kuo greičiau atsiskaityti su klientais, neišvykusiais į planuotas kelionės. Gauta 1 mln. EUR paskola leis patenkinti dalies klientų interesus, tačiau bendrovė toliau deda pastangas ir ieško galimybių padidinti paskolos sumą, siekiant greitesnio atsiskaitymo su visais turistais, laukiančiais pinigų grąžinimo.

„Didžioji dalis mūsų keliautojų sutiko COVID-19 ribojimų paveiktas keliones nukelti vėlesniam laikui – mums tai labai svarbu planuojant tolesnę savo veiklą. Esame vieni pirmųjų, pradėjusių grąžinti pinigus keliautojams, ir norime sustiprinti žmonių pasitikėjimą turizmo sektoriumi šiuo permainingu laikotarpiu. Turizmo sektorius šiandien išgyvena itin sudėtingus laikus, todėl tikimės didesnės paramos iš valstybės bei greitesnių atsakingų institucijų sprendimų“, – pasakoja A. Keinytė.

Graikijos kryptį keičia Italija

Gegužės mėnesį pasiūlęs vietos turizmo paslaugas Lietuvoje bei Baltijos šalyse „Novaturas“ nuo liepos 1 d. atnaujino dalį poilsinių kelionių į Graikijos salas – Kretą, Rodą bei Korfu.

„Nors sergamumo rodikliai Graikijos salose yra geresni nei Lietuvoje, dėl vyriausybės nepritarimo sergamumo rodiklius skaidyti šalių autonominių regionų mastu ir vertintant tik visos Graikijos rodiklį, kuris jau perkopė leistiną ribą, esame priversti keliautojams rekomenduoti saugesnes kryptis Italijoje – Siciliją ir Kalabriją“, – teigia „Novaturo“ grupės vadovė.

„Keliautojų saugumas yra mūsų didžiausias prioritetas, tad laukiantiems atostogų pateikiame visą naujausią informaciją apie ribojimus ir saugumo priemones, taikomas oro uostuose, skrydžių ir pervežimų metu bei viešbučiuose. Užsienio kurortai ir kelionės paslaugų teikėjai yra puikiai prisitaikę prie naujų reikalavimų ir įsidiegę visas naujausias sveikatos saugumo priemones, o atsiradus papildomoms saugumo rekomendacijoms, informaciją atnaujiname ir kontaktuojame su keliautojais visos kelionės metu. Esame pasiruošę įvairiems scenarijams – darome viską, jog keliautojai grįžtų sveiki ir pailsėję“, – teigia Audronė Keinytė.

Apie bendrovę „Novaturas“

Novaturo“ grupė yra didžiausias kelionių organizatorius Baltijos šalyse. Nuo 2018 m. kovo 21 d. „Novaturo“ akcijos kotiruojamos Varšuvos ir „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržose.

1999 m. įkurta bendrovė „Novaturas“ 2004 m. tapo Baltijos šalių rinkos lydere. Šiuo metu „Novaturo“ produktai siūlomi visose Baltijos šalyse.

„Novaturo“ klientai bendrovę vertina už aukštą teikiamų paslaugų kokybę, patikimumą ir kelionių pasiūlymų įvairovę. Šiuo metu grupė siūlo vasaros ir žiemos atostogų paketus bei pažintines keliones autobusu ir lėktuvu. Klientai gali rinktis iš daugiau kaip 30 atostogų krypčių visame pasaulyje, iš kurių – ir patys populiariausi Pietų Europos kurortai bei rinktinės vietos Šiaurės Afrikoje, Vidurio Rytuose, Azijoje ir Lotynų Amerikoje.

Vienas iš Grupės strateginių tikslų – išlaikyti pardavimų kanalų įvairovę. „Novaturas“ bendradarbiauja su daugiau kaip 400 kelionių agentūrų, iš jų – su visomis didžiausiomis Baltijos šalių agentūromis. Didžiuosiuose Lietuvos, Latvijos ir Estijos miestuose veikia „Novaturo“ mažmeninės prekybos biurai. Be to, nuolat vystomi e-prekybos kanalai.

Tomas Staškūnas

AB “Novaturas” finansų direktorius

tomas.staskunas@novaturas.lt,

+370 687 10426