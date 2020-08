EAST WINDSOR, New Jersey, Aug. 24, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- ForDoz Pharma hat mit Lupin eine Vereinbarung über die Vermarktung und den Vertrieb von zwei komplexen injizierbaren Produkten in der fortgeschrittenen Entwicklungsphase bei ForDoz in den USA und seinen Territorien geschlossen. Die Produkte sind in den Therapiebereichen Onkologie und Antiinfektiva angesiedelt und sollen nach ihrer Zulassung Patienten und Angehörigen der Gesundheitsberufe erschwingliche Alternativen bieten.



Diese beiden lizenzierten Produkte sind das Flaggschiff der Pipeline von ForDoz für komplexe injizierbare Produkte, darunter Liposomen, Mikrosphären, Emulsionen, Nanokristalle, Nanosuspensionen mit kontrollierter Freisetzung und Mizellen. ForDoz ist verantwortlich für die Entwicklung und Erlangung der erforderlichen behördlichen Genehmigungen. Die Produkte werden in der US-amerikanischen Produktionsstätte von ForDoz Pharma hergestellt. Lupin ist für die Vermarktung der Produkte verantwortlich. Die Vertragsbedingungen sind vertraulich.

James He, Gründer und CEO von ForDoz, kommentierte die Entwicklung wie folgt: „ForDoz Pharma freut sich, zusammen mit Lupin an unseren zwei Flaggschiffprodukten zu arbeiten. Die führende Präsenz von Lupin in den USA wird die wissenschaftliche Fähigkeit von ForDoz ergänzen, Patienten auf effiziente Weise erschwingliche Medikamente anzubieten.“

Alok Sonig, CEO, US Generics and Global Head, Generics R&D and Biosimilars, bei Lupin, kommentierte die Entwicklung wie folgt: „Die gemeinschaftlich genutzten Assets sind eine wichtige strategische Ergänzung unserer Pipeline für komplexe injizierbare Substanzen und werden unser Angebot im institutionellen Geschäftsbereich stärken. Diese Assets werden die laufenden Forschungs- und Entwicklungsbemühungen von Lupin in Bezug auf organische Wirkstoffe in komplexen Bereichen wie Inhalation und langwirksamen Injektionsmitteln sowie Biosimilars ergänzen.“

Über ForDoz

Die ForDoz Pharma Corporation ist ein in Privatbesitz befindliches Spezialpharmaunternehmen, das sich auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von sterilen und komplexen injizierbaren Produkten mit Mehrwert wie Liposomen, Mikrokugeln, Mizellen, Nanosuspensionen und Mikrokristallsuspensionen konzentriert.

ForDoz Pharma befindet sich auf dem 27 Hektar großen Campus im Großraum Princeton in New Jersey, einem bedeutenden Pharmazentrum in den USA. Auf diesem 27 Hektar großen Campus verfügt ForDoz Pharma über Forschungs- und Entwicklungslabors, cGMP-QC- und Mikrobiologielabors sowie eine vollständig qualifizierte und validierte Produktionsanlage für injizierbare sterile komplexe Produkte, die sowohl den US- als auch den EU-cGMP-Standards entspricht. ForDoz Pharma beschleunigt und verbessert traditionelle Arzneimittelentwicklungsprozesse durch eine proprietäre Technologieplattform für die Arzneimittelabgabe auf Partikelbasis mit Partikelgrößen von 10 nm bis zu mehreren µm. Bei ForDoz Pharma können wir Produkte als CDMO-Partner über ein geschlossenes System kommerzialisieren, von Forschung und Entwicklung über analytische Tests, Prozessskalierung bis hin zur kommerziellen Fertigung – alles von einem einzigen Campus aus.

Bitte besuchen Sie www.fordozpharma.com für weitere Informationen.

LinkedIn: www.linkedin.com/company/fordoz-pharma-corp/

Über Lupin

Lupin ist ein innovationsorientiertes transnationales Pharmaunternehmen mit Hauptsitz in Mumbai, Indien. Das Unternehmen entwickelt und vermarktet eine breite Palette von Marken- und Generikaformulierungen, Biotechnologieprodukten und Wirkstoffen in über 100 Märkten in den USA, Indien, Südafrika und im asiatisch-pazifischen Raum (APAC), Lateinamerika (LATAM), Europa und im Nahen Osten.

Das Unternehmen nimmt eine führende Position in den Bereichen Herz-Kreislauf, Antidiabetika und Atemwege ein und ist in den Bereichen Antiinfektiva, Magen-Darm, Zentralnervensystem (ZNS) und Frauengesundheit stark vertreten. Lupin ist das drittgrößte Pharmaunternehmen in den USA nach verschriebenen Rezepten und in Indien nach weltweiten Umsätzen. Das Unternehmen investiert 9,6 % seines Umsatzes in Forschung und Entwicklung.

Lupin verfügt über fünfzehn Produktionsstätten, sieben Forschungszentren, mehr als 20.000 Fachkräfte weltweit und wurde im Bereich Biotechnologie und Pharmazie durchweg als ein „Great Place to Work“ anerkannt.

Bitte besuchen Sie www.lupin.com für weitere Informationen.

Folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/LupinGlobal |

LinkedIn: www.linkedin.com/company/lupin/

Facebook: www.facebook.com/LupinWorld/