EAST WINDSOR, New Jersey, 24 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- ForDoz Pharma a conclu un accord avec Lupin en vue de commercialiser et distribuer 2 produits injectables complexes en phase de développement avancé à ForDoz, aux États-Unis et dans ses territoires. Les produits appartiennent aux domaines des traitements oncologiques et anti-infectieux et, une fois approuvés, ils fourniront des alternatives abordables aux patients et aux professionnels de la santé.



Ces deux produits sous licence sont des actifs technologiques phares au sein du portefeuille de produits injectables complexes de ForDoz, qui comprennent le liposome, la microsphère, l'émulsion, le nanocrythme, la libération contrôlée de nanosuspension et la micelle. ForDoz est chargée du développement et de l'obtention des approbations réglementaires nécessaires. Les produits seront fabriqués sur le site de production basé aux États-Unis de ForDoz Pharma. Lupin sera responsable de la commercialisation des produits. Les conditions de la transaction sont confidentielles.

À propos du développement, M. James He, fondateur et PDG de ForDoz, a déclaré : « ForDoz Pharma est ravie de collaborer avec Lupin sur nos produits phares. La position de leader de Lupin aux États-Unis complètera la capacité scientifique de ForDoz à apporter des médicaments abordables aux patients de manière efficace. »

Alok Sonig, PDG des produits génériques aux États-Unis et directeur mondial de la R&D sur les produits génériques et biosimilaires chez Lupin, a déclaré : « Les actifs entrant dans le cadre du partenariat sont un ajout stratégique clé à notre pipeline de produits injectables complexes, et renforceront nos offres commerciales institutionnelles. Ces actifs compléteront les efforts continus de R&D internes de Lupin dans les actifs complexes, y compris les produits inhalables et injectables de longue durée, ainsi que les médicaments biosimilaires. »

À propos de ForDoz

ForDoz Pharma Corporation est une société pharmaceutique spécialisée privée, axée sur le développement, la fabrication et la commercialisation de produits injectables stériles et complexes à valeur ajoutée tels que les liposomes, les microsphères, les micelles et les suspensions de microcristaux.

ForDoz Pharma est située dans un campus de 11 hectares dans la région de Princeton dans le New Jersey, une plaque tournante pharmaceutique de premier plan aux États-Unis. Sur ce campus de 11 hectares, ForDoz Pharma possède des laboratoires de R&D, des laboratoires de contrôle qualité selon les bonnes pratiques de fabrication en vigueur, des laboratoires de microbiologie ainsi qu'une usine de fabrication de produits stériles injectables entièrement qualifiée et validée, conforme aux normes de BPF des États-Unis et de l'UE. ForDoz Pharma accélère et améliore les processus traditionnels de développement de médicaments par le biais d'une plateforme technologique brevetée d'administration de médicaments à base de particules de tailles allant de 10 nm à plusieurs µm. Chez ForDoz Pharma, nous pouvons commercialiser des produits en tant que partenaire CDMO (sous-traitant pharmaceutique) via un système en boucle fermée, allant de la R&D, des tests analytiques et de la mise à l'échelle des processus jusqu'à la fabrication commerciale, tout cela depuis notre campus.

Veuillez consulter le site www.fordozpharma.com pour plus d'informations

LinkedIn : www.linkedin.com/company/fordoz-pharma-corp/

À propos de Lupin

Lupin est une société pharmaceutique transnationale axée sur l'innovation et basée à Mumbai, en Inde. Elle développe et commercialise une large gamme de formulations génériques et de marques, de produits biotechnologiques et d'API sur plus de 100 marchés aux États-Unis, en Inde, en Afrique du Sud, dans la région Asie-Pacifique (APAC), en Amérique latine (LATAM), en Europe et au Moyen-Orient.

La société occupe une position de leader dans les segments cardiovasculaire, anti-diabétique et respiratoire et possède une présence significative dans les domaines anti-infectieux, gastro-intestinaux (GI), du système nerveux central (SNC) et de la santé des femmes. Lupin est la troisième plus grande société pharmaceutique aux États-Unis en termes d'ordonnances et en Inde en termes de chiffre d'affaires mondial. La société investit 9,6 % de ses recettes dans la recherche et le développement.

Lupin possède 15 sites de fabrication, 7 centres de recherche, plus de 20 000 professionnels travaillant dans le monde entier, et a toujours été reconnue comme un « excellent lieu de travail » dans le secteur de la biotechnologie et des produits pharmaceutiques.

Rendez-vous à l'adresse www.lupin.com pour obtenir plus d'informations.

Suivez-nous sur Twitter : www.twitter.com/LupinGlobal | LinkedIn : www.linkedin.com/company/lupin/

Facebook : www.facebook.com/LupinWorld/