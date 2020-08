EAST WINDSOR, N.J., Aug. 24, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A ForDoz Pharma fechou um contrato com a Lupin de comercialização e distribuição de 2 complexos injetáveis em fase de desenvolvimento avançado na ForDoz nos EUA e em seus territórios. Os produtos atuam nas áreas de terapia oncológica e anti-infecciosa e, quando aprovados, fornecerão alternativas acessíveis aos pacientes e profissionais de saúde.



Estes dois produtos licenciados são ativos de tecnologia emblemática da linha de complexos injetáveis da ForDoz, que inclui lipossoma, microesfera, emulsão, nanocristal, nanosuspensão de liberação controlada, e micela. A ForDoz é responsável pelo desenvolvimento e aprovações regulatórias necessárias. Os produtos serão fabricados na fábrica da ForDoz Pharma nos EUA. A Lupin será responsável pela comercialização dos produtos. Os termos do acordo são confidenciais.

Comentando sobre o desenvolvimento, o Sr. James He, fundador e CEO da ForDoz disse: “A ForDoz Pharma está contente em fazer esta parceria com a Lupin para a comercialização dos nossos produtos emblemáticos. A presença líder da Lupin nos EUA complementará a capacidade científica da ForDoz de oferecer com eficiência medicamentos acessíveis aos pacientes.”

Comentando sobre o desenvolvimento, o Sr. Alok Sonig, CEO de Genéricos nos EUA, Dirigente Global de Pesquisa e Desenvolvimento de Genéricos, e Biossimilares da Lupin disse: “Os ativos da parceria são uma adição estratégica essencial para o nosso pipeline de Complexos Injetáveis que reforçarão nossas ofertas de negócios institucionais. Esses ativos complementarão os esforços contínuos de P&D de orgânicos da Lupin em ativos complexos, incluindo inalação e injetáveis de ação prolongada, bem como Biossimilares.”

Sobre a ForDoz

A ForDoz Pharma Corporation é uma empresa farmacêutica especializada de propriedade privada com foco no desenvolvimento, fabricação e comercialização de complexos injetáveis estéreis de valor agregado, tais como lipossomas, microesferas, micelas, nanosuspensões e microcristais suspensões.

A ForDoz Pharma está localizada no campus de 27 acres na grande área de Princeton, Nova Jersey, um centro farmacêutico proeminente nos Estados Unidos. Neste campus de 27 acres, a ForDoz Pharma opera laboratórios de P&D, CQC de cGMP, laboratórios de microbiologia e uma instalação totalmente qualificada e certificada de fabricação de complexos injetáveis estéreis em total conformidade com os padrões de cGMP dos EUA e da UE. A ForDoz Pharma está acelerando e aprimorando os processos tradicionais de desenvolvimento de medicamentos por meio da sua plataforma de tecnologia de entrega de medicamentos com base em partícula proprietária que varia de 10 nanômetro a vários µm. Na ForDoz Pharma, podemos comercializar produtos como parceiro CDMO, através de um sistema de circuito fechado, que abrange desde P&D, testes analíticos e ampliação de processos, até a fabricação comercial, tudo isso a partir do nosso único campus.

Sobre a Lupin

A Lupin é uma empresa farmacêutica transnacional liderada pela inovação com sede em Mumbai, Índia. A Empresa desenvolve e comercializa uma ampla gama de formulações de marca e genéricas, produtos de biotecnologia e APIs em mais de 100 mercados nos EUA, Índia, África do Sul e em toda a Ásia-Pacífico (APAC), América Latina (LATAM), Europa e regiões do Oriente Médio.

A Empresa tem posição de liderança nos segmentos cardiovascular, antidiabético e respiratório, e presença significativa nas áreas de saúde anti-infecciosa, gastrointestinal (GI), sistema nervoso central (CNS) e da mulher. A Lupin é a terceira maior empresa farmacêutica dos EUA em termos de receitas médicas, e da Índia em termos de rendimento global. A Empresa investe 9,6% da sua receita em pesquisa e desenvolvimento.

A Lupin tem quinze fábricas, sete centros de pesquisa, mais de 20.000 profissionais em todo o mundo, e é conhecida por ser um “Grande Local de Trabalho” no setor de Biotecnologia e Farmacêuticos.

