新澤西州東溫莎, Aug. 24, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- ForDoz Pharma 已與 Lupin 達成協議，將在美國及其領域中的 ForDoz 推出及分銷兩種處於進階開發階段的複合注射產品。該等產品屬於腫瘤及抗感染治療領域，在獲得批准後，將為患者及醫護專業人員提供可以負擔的替代產品。



這兩種授權產品是 ForDoz 複合可注射產品線產品組合中的旗艦技術資產，包括脂質體、微球體、乳液，納米晶體、控釋納米懸浮液及膠束。ForDoz 負責開發及取得必要的監管批准。上述產品將在 ForDoz Pharma 的美國製造工場生產。Lupin 應負責產品的商業化。交易條款保密。

ForDoz Pharma 創辦人兼行政總裁 James He 先生就有關發展說：「ForDoz Pharma 很榮幸能就我們的旗艦產品與 Lupin 合作。Lupin 在美國的領導地位將補充 ForDoz 的科學能力，以高效的方式為患者帶來可以負擔的藥物。」

Lupin 行政總裁、美國通用藥物及全球主管、通用藥物研發及生物相似藥 Alok Sonig 就相關發展說：「這些合作資產是我們複合注射產品線的關鍵及策略補充項目，將加強我們的機構業務。這些資產將補充 Lupin 在複合資產中持續進行有機研發工作，包括吸入劑、長效注射劑，以及生物相似藥。」

關於 ForDoz

ForDoz Pharma Corporation 是一家私人擁有的專業製藥公司，致力於開發、製造將增值的無菌和複合注射產品商業化，例如脂體、微球體、膠束、納米懸浮液及微晶體懸浮液。

ForDoz Pharma 位於新澤西州大普林斯頓地區的 27 英畝校園內，這是美國著名的製藥中心。在這個佔地 27 英畝的校園中，ForDoz Pharma 擁有研發實驗室、cGMP QC 及微生物實驗室，以及符合美國及歐盟 cGMP 標準的完全合格及經驗證的無菌複合注射產品生產設施。ForDoz Pharma 現正透過專有粒子為本的藥物交付技術平台（粒徑範圍從 10nm 至幾微米），致力加速及改善傳統藥物的開發流程。ForDoz Pharma 透過閉環系統將產品商業化為 CDMO 合作夥伴，從研發、分析測試、流程規模擴至到商業生產，全部都在我們單一個園區內進行。

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關於 Lupin

Lupin 是一家以創新為主導的跨國製藥公司，總部設於印度孟買。公司在美國、印度、南非及亞太地區 (APAC)、拉丁美洲 (LATAM)、歐洲及中東地區的 100 多個市場開發及將各種品牌藥物配方、通用藥物配方、生物技術產品及 API 商業化。

公司在心血管、抗糖尿病及呼吸系統方面處於領導地位，在抗感染、腸胃道 (GI)、中樞神經系統 (CNS) 及婦女健康領域中佔有重要地位。Lupin 是在美國按處方計算及在印度按全球收入計算的第三大製藥公司。公司將其營收的 9.6% 投資於研發。

Lupin 在全球各地擁有 15 個製造工場、7 所研究中心、20,000 多名專業人員，並一直被公認為生物技術和製藥業的「理想工作場所」。

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