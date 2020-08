Vilnius, Aug. 24, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) --



Medicinos bankas pirmąjį pusmetį uždirbo tiek pat pelno kaip pernai

Medicinos bankas šių metų sausio-birželio mėnesiais uždirbo 1,55 mln. eurų grynojo pelno. Tai vos 0,6 proc. mažiau nei tuo pačiu 2019 m. periodu (1,56 mln. eurų).

„Nepaisant COVID-19 poveikio tiesioginės veiklos pajamoms, pavyko pasiekti geresnių rezultatų nei planuota pirmojo ketvirčio pabaigoje, paskelbus karantiną. Apribojus fizinį klientų aptarnavimą, susitelkėme į vidinių procesų optimizavimą, nuotolinio aptarnavimo proceso efektyvinimą, elektroninių paslaugų plėtrą. Ir toliau didžiausią dėmesį skirsime paslaugų skaitmenizavimui, elektroninių finansavimo sprendimų automatizavimui – išliekant situacijos neapibrėžtumui, turime būti maksimaliai pasiruošę bet kokiems galimiems išorinės aplinkos pokyčiams“, – sako Dalia Klišauskienė, Medicinos banko valdybos pirmininkė ir administracijos vadovė.

Palyginti su pirmuoju pusmečiu pernai, šiemet sausį-birželį Medicinos banko grynosios paslaugų mokesčių ir komisinių pajamos sumažėjo 18,4 proc. iki 2,6 mln. eurų.

Šį pokytį lėmė karantino metu sumažėjusios fizinių paslaugų teikimo apimtys klientų aptarnavimo skyriuose, dėl tarptautinių kelionių ribojimo sumenkę užsienio valiutos keitimo mastai – grynosios prekybos užsienio valiuta pajamos pirmąjį pusmetį, palyginti su tuo pačiu 2019 m. periodu, sumažėjo 18,7 proc. iki 1,8 mln. eurų.

Grynosios palūkanų pajamos palyginamuoju laikotarpiu padidėjo 14,7 proc. iki 4,6 mln. eurų. Banko suteiktų paskolų portfelis šių metų birželio 30 d. siekė 198,8 mln. eurų – 1,1 proc. daugiau nei prieš metus (196,6 mln. eurų).

„Iki rugsėjo 30 dienos pratęsėme galimybę atidėti paskolas visiems gyventojams ir verslui, patyrusiems finansinių iššūkių dėl koronaviruso pandemijos. Per pirmąjį pusmetį atidėjome 219 paskolų sutartis klientams, kurie atitiko moratoriumo sąlygas, tokiu būdu padėdami įveikti finansinius COVID-19 padarinius tiek įmonėms, tiek gyventojams“, – sako D. Klišauskienė.

Banko įsipareigojimai klientams nuo praėjusių metų birželio 30 d. paaugo 7,9 proc. iki 311,1 mln. eurų.

Medicinos banko turtas 2020 metų pirmo pusmečio pabaigoje buvo 357,1 mln. eurų – 5,3 proc. didesnis nei prieš metus (339,3 mln. eurų). Banko akcininkų nuosavybė per metus padidėjo 12,4 proc. ir šių metų birželio 30 d. pasiekė 36,1 mln. eurų.

Pagrindinis banko akcininkas Konstantinas Karosas valdo kontrolinį 90,13 proc. banko akcijų paketą, „Western Petroleum Ltd“ – 9,87 proc. banko akcijų.



