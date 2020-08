SANTA CLARA, Kalifornien (USA), Aug. 24, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ondot Systems, eine Plattform für digitale Kartendienste, die sich an Herausgebern von Kredit- und Debitkarten wendet, hat im Rahmen der internationalen Expansionspläne des Unternehmens die Aufnahme von wichtigen Führungskräften in sein europäisches Team bekanntgegeben.



Das europäische Verkaufsteam wird von Sunil Gossain geleitet, einem Manager für Geschäftsentwicklung mit zwei Jahrzehnten Wissen und Erfahrung aus Führungspositionen bei Lösungsanbietern, Finanzdienstleistern und Beratungsagenturen.

Ebenfalls in das EMEA-Team aufgenommen wurde George Kelsey, ein Technologiemanager mit vier Jahrzehnten Erfahrung und Wissen aus etablierten globalen Finanzdienstleistungsunternehmen, Fintech-Startups und Unternehmen im Bereich der technologischen Innovation. Herr Kelsey arbeitet mit Kunden und Technologieanbietern von Ondot im EMEA-Raum zusammen, um die nächste Generation digitaler Finanzdienstleistungen voranzutreiben.

„Der Bereich der Finanzdienstleistungen und Zahlungen ist immer in Bewegung, aber dies gilt insbesondere im aktuellen Kontext“, so Sunil. „Mit der Plattform von Ondot können Kartenherausgeber digitale Erlebnisse für den gesamten Kartenlebenszyklus erstellen, den SB-Bereich vorantreiben und die Rentabilität des Portfolios steigern. Dieselben Erfahrungen ermöglichen es, die Karte nach individuellen Vorlieben zu konfigurieren und dem Karteninhaber Kontrolle und tiefe Einblicke in die Ausgaben zu bieten, was in einem Post-Covid-Kontext dringend erforderlich ist, wenn die Haushaltsbudgets wahrscheinlich knapp werden.

Die Schritte von Apple mit seiner Kreditkarte und Google mit der Offenlegung ihrer mit Spannung erwarteten Debitkarte führen zu erstklassigen digitalen Erlebnissen, die die Vorlieben der Kunden sehr schnell verändern. In diesem neuen Paradigma müssen Banken hart kämpfen, um sicherzustellen, dass Transaktionen getätigt und Kunden gehalten werden.

Die Plattform von Ondot nutzt die vorhandene Zahlungsinfrastruktur, um erstklassige digitale Erlebnisse zu schaffen, die das Engagement der Benutzer und die Ausgaben für Karten fördern und den Banken helfen, mit den neuen Technologieanbietern zu konkurrieren. Zu den Hauptmerkmalen gehören:

digitales Onboarding und sofortige Ausgabe;

Unterstützung der Kunden beim Verständnis ihrer Ausgaben durch erweiterte Händlerdaten;

Verwaltung und Kontrolle ihres Zahlungsmittels durch digitale SB-Funktionen.

All diese Funktionen können über APIs, SDK oder HTML5 oder eine neue Karten-App bereitgestellt werden. Die Plattform ist europaweit verfügbar, um Dienste zu schaffen, die mit großen Technologieunternehmen konkurrieren können.

Über Ondot

Ondot wurde 2011 gegründet und bietet mehr als 4.500 Banken und Kreditgenossenschaften eine Plattform für digitale Kartendienste, um das Engagement von Karteninhabern zu fördern. Mit Ondot können Finanzinstitute von genossenschaftlichen Herausgebern bis hin zu weltweit führenden Banken sofort Komfort, Kontrolle und Transparenz für Kredit- und Debitkarten bieten, was zu einer höheren Nutzung, geringeren Kosten und weniger Betrug führt. Weitere Informationen zu Ondot Systems finden Sie unter www.ondotsystems.com/emea.

Medienkontakt

Chuck Meyers

Ondot Systems

Charles.meyers@ondotsystems.com