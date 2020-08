SANTA CLARA, Californie, 24 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ondot Systems, une plateforme de services de cartes numériques pour les émetteurs de crédit et de débit, a annoncé l'ajout de personnel clé à son équipe européenne dans le cadre des plans d'expansion internationale de la société.



L'équipe de vente européenne est dirigée par Sunil Gossain, un cadre du développement commercial possédant vingt ans d'expérience et de connaissance acquises à des fonctions de direction chez des fournisseurs de solutions, des services financiers et des agences de conseil.

Un autre membre a intégré l'équipe EMEA : George Kelsey, un cadre technologique riche de quarante ans d'expérience et de connaissances en ce qui concerne les services financiers mondiaux établis, les startups fintech et l'innovation technologique. M. Kelsey travaille avec des fournisseurs de technologie et des clients d'Ondot dans la région EMEA pour piloter la prochaine génération de services financiers numériques.

« Les paiements et services financiers sont toujours dans un état de fluctuation, mais cela est particulièrement vrai dans le contexte actuel », a déclaré M. Gossain. « La plateforme d'Ondot permet aux émetteurs de cartes de créer des expériences numériques pour l'ensemble du cycle de vie d'une carte, favorisant le libre-service et augmentant la rentabilité du portefeuille. Ces mêmes expériences permettent de configurer la carte selon les préférences individuelles et d'offrir un contrôle et une connaissance approfondie des dépenses au titulaire de la carte, ce qui est particulièrement nécessaire dans un contexte post-Covid où les budgets des ménages sont susceptibles d'être comprimés.

Les initiatives d'Apple avec sa carte de crédit, et de Google avec la divulgation de sa carte de débit très attendue, créent des expériences numériques haut de gamme qui font évoluer les préférences des consommateurs très rapidement. Dans ce nouveau paradigme, les banques doivent se battre férocement pour garantir le maintien de leurs transactions et de leurs clients.

La plateforme Ondot utilise l'infrastructure de paiement existante pour créer des expériences numériques haut de gamme qui stimulent l'engagement des utilisateurs et les dépenses de cartes, aidant les banques à rivaliser avec les nouveaux venus technologiques. Les principales caractéristiques incluent :

Intégration numérique et émission instantanée ;

Aide les clients à comprendre leurs dépenses par le biais de données marchandes enrichies ;

Gestion et contrôle de leur instrument de paiement par le biais d'un libre-service numérique.

Toutes ces capacités peuvent être fournies via API, SDK ou HTML5 ou une nouvelle application de carte. La plateforme est disponible dans toute l'Europe pour créer des services qui rivalisent avec les grandes entreprises technologiques.

À propos d'Ondot

Fondée en 2011, Ondot fournit à plus de 4 500 banques et coopératives de crédit une plateforme de services de cartes numériques visant à stimuler l'engagement des détenteurs de cartes. Des émetteurs communautaires aux plus grandes banques mondiales, Ondot permet aux institutions financières d'offrir une commodité, un contrôle et une transparence sur le moment pour les cartes de crédit et de débit, entraînant une augmentation de l'utilisation, une réduction des coûts et une diminution de la fraude. Pour en savoir plus sur Ondot Systems, rendez-vous sur www.ondotsystems.com/emea .

