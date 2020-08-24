瑞典马尔默, Aug. 24, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 提供安装、翻新、维护和复原优质地板所需产品的可持续发展公司 Bona 今日宣布，已任命Pontus Cornelius为公司总裁兼首席执行官并将于2021年1月11日生效。现任总裁兼首席执行官Kerstin Lindell将调任Bona董事会主席。



“Pontus是一位才华横溢的领导者，将带给公司强大的战略洞察。我和董事会非常欢迎他加入我们的团队，”Lindell表示。“我很荣幸在过去14年中担任Bona总裁兼首席执行官。从Bona百年庆典到进入新的领域，再到驾驭不断变化的市场浪潮，很高兴能与Bona睿智而专注的团队一起工作。我期待在未来担任董事会主席期间继续协作。”

2021年1月11日， Cornelius将履新总裁兼首席执行官之职，与Lindell密切合作以确保顺利过渡。届时，Lindell将出任Bona董事会主席。

“自2017年以来担任Bona顾问委员会成员，我对公司多年来的强劲增长及其对创新和可持续性的长期承诺都有深入的了解，” Cornelius表示。“我期待与Bona才华横溢的团队密切合作，继续保持行业领先和创新的积极势头，以实现可持续发展的未来。”

Cornelius最近担任Ernströmgruppen AB公司总裁兼首席执行官，这是一家瑞典私营工业集团，致力于开发各种利基行业的B2B公司。在Cornelius的领导下，Ernströmgruppen发展成为一个旗下拥有30多家公司的集团（营业额约2.5亿欧元/1000名员工），其共同目标是为子孙后代创造可持续发展的数字业务。在担任Ernströmgruppen的职务之前，Cornelius曾在多家小型和大型公司担任领导职务，对业务增长的最佳实践有广泛的认识。Cornelius居住在瑞典哥德堡，曾赴欧洲、亚洲和美国工作和生活，计划于1月初移居马尔默。

Cornelius接着说：“从道德和商业角度来看，未来属于绿色环保。Bona在创新可持续解决方案方面有着悠久的历史，我期待接下来的十年以及更长时间内持续开创新的解决方案，并使公司基业长青。”

关于Bona

Bona是一家以可持续发展为驱动的家族公司，提供安装、翻新、维护和复原优质地板所需产品。Bona成立于1919年，是业内第一家提供全系水性硬木地板面漆和地板护理产品的公司。今天，Bona为包括木板、瓷砖、塑料、弹性材料、橡胶和层压板等众多优质地板表面提供相关产品。2019年Bona的营业额为28亿瑞典克朗（2.57亿欧元）。公司总部设在瑞典马尔默，在全球设有17家子公司、70家分销商、600名员工和5家工厂。如需获取更多信息，请访问： www.bona.com 。

联系人：Heather Lindemann | Bona

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Åsa Väärälä | Aspekta AB for Bona

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asa.vaarala@aspekta.se