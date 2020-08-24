瑞典馬爾默, Aug. 24, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bona 是一家全球可持續發展公司，提供用於安裝、翻新、維護及修復高級地板產品。公司今天宣佈委任 Pontus Cornelius 為公司主席兼行政總裁，並於 2021 年 1 月 11 日生效。現任主席兼行政總裁 Kerstin Lindell 將擔任 Bona 的董事會主席。



Lindell 說：「Pontus 是一位才華橫溢的領導者，將為公司帶來強大的策略見解。我和董事會熱切歡迎他加入團隊。我得榮幸在 Bona 擔任主席兼行政總裁 14 年。從慶祝 Bona 成立 100 週年到進入新的市場類別，以駕馭不同市場狀況的巨浪，我很高興有機會與聰明而專心致志的團隊合作。我期待在未來擔任董事會主席的角色中與大家保持聯繫。」

Cornelius 將於 2021 年 1 月 11 日出任主席兼行政總裁，並與 Lindell 緊密合作，確保能順利過渡。屆時，Lindell 將成為 Bona 董事會主席。

Cornelius 表示：「自 2017 年身為 Bona 顧問委員會成員以來，我對公司多年來的強勁增長及其對創新和可持續發展的長期承諾產生了深入的了解。我期待與 Bona 才華橫溢的團隊緊密合作，並繼續在行業中為可持續的未來保持領先和創新的積極動力。」

最近，Cornelius 擔任瑞典私人工業集團 Ernströmgruppen AB 的主席兼行政總裁，專注在各小眾行業開發 B2B 公司。在 Cornelius 的領導下，Ernströmgruppen 擴展成為一家擁有 30 多家公司的集團（營業額約 2.5 億歐元/1,000 名員工），其共同目標是為下一代建立可持續和數碼企業。在加入 Ernströmgruppen 之前，Cornelius 曾在小型及大型公司擔任要職，使他對業務增長的最佳實踐有廣泛的認識。Cornelius 曾在歐洲、亞洲和美國工作和居住，現居於瑞典哥德堡，並計劃在 1 月初移居馬爾默。

Cornelius 續稱：「從道德和商業的角度來看，未來充滿綠色。透過 Bona 長期創新可持續解決方案的歷史，我期待在未來十年及往後的時間為公司帶來全新的嶄新解決方案，並與公司共建未來。」

關於 Bona

Bona 是一間家族企業，可持續發展並提供用於安裝、翻新、維護及修復高級地板產品。Bona 於 1919 年成立，是業內第一家提供完整系統的水性硬木地板塗飾及地板護理產品的公司。如今，Bona 提供適用於大多數優質地板的產品，包括木材、瓷磚、乙烯基、彈性、橡膠及層壓板。Bona 在 2019 年的營業額為 28 億瑞典克朗 SEK（2.57 億歐元）。其總部位於瑞典馬爾默，該公司在全球設有 17 間子公司、70 家分銷商、600 名員工及 5 間工廠。如欲了解更多詳情，請瀏覽： www.bona.com 。

聯絡人：Heather Lindemann | Bona

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heather.lindemann@bona.com

Åsa Väärälä | Aspekta AB for Bona

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