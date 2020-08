1. halvår af 2020 blev usædvanlig som følge af covid-19 krisen, hvor det meste af verden i en periode blev lukket ned for at stoppe smittespredningen. Politisk blev der truffet en række omsiggribende beslutninger for at stoppe den i begyndelsen ukendte sygdom og for senere at modvirke de negative effekter på den globale økonomi, som fulgte i kølvandet. Disse beslutninger fik betydning for udviklingen i foreningens afdelinger i 1. halvår 2020.

Udviklingen på det danske obligationsmarked blev meget volatil som følge af skiftende stemninger op til og under covid-19 krisen i 1. halvår. Stigende udtræk, nervøsitet for massiv udstedelse af statsobligationer, faldende inflationsforventninger og centralbankernes udvidelse af gigantiske opkøbsprogrammer gav skiftende signaler og store kursudsving. Denne udvikling gjorde markedet vanskeligt at operere i.

Afkastene i foreningens afdelinger udviklede sig forskelligt i 1. halvår 2020, og afkastene var på niveau med eller lavere end ledelsens forventning primo året.

Under forudsætning af mere stabile markedsforhold i resten af året forventer ledelsen beskedne afkast i foreningens afdelinger i 2020.

